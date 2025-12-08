“อรรถพล” เร่งแก้ปัญหาขยะล้นเมืองสงขลา สั่งกกพ.ประสานเปิดเดินเครื่องโรงไฟฟ้าขยะด่วน

“อรรถพล” เร่งแก้ปัญหาขยะล้นเมืองสงขลา สั่ง กกพ. เร่งประสานโรงไฟฟ้าขยะเดินเครื่องเผาขยะที่เกิดจากน้ำท่วมในจังหวัดสงขลา ซึ่งเดินเครื่องได้แล้ว 1 โรง กำจัดขยะได้ 500 ตันต่อวัน ผลิตไฟได้ 9.9 เมกะวัตต์ พร้อมสั่งเพิ่มด่วนในโรงที่มีความพร้อม เพื่อลดปริมาณขยะ ช่วยแก้ความเดือดร้อนของชาวสงขลาโดยเร็ว
นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า หลังจากสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดสงขลาคลี่คลาย ได้สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนประชาชนเป็นจำนวนมาก คาดว่าจะมีขยะมากกว่า 50,000 ตัน ซึ่งกระทรวงพลังงาน ได้ตระหนักถึงวิกฤตการณ์ขยะที่กำลังสร้างปัญหาให้กับประชาชนทั้งมลพิษทางกลิ่น สุขอนามัย และการเดินทาง จึงได้สั่งการด่วนให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เร่งประสานกับผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะที่มีความพร้อมให้เริ่มเดินเครื่องโรงไฟฟ้า โดยเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ที่ผ่านมา บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้เริ่มเดินเครื่องเผาขยะเพื่อผลิตไฟฟ้าแล้ว จากเดิมที่มีแผนเดินเครื่องในเดือนมกราคม 2569 โดยสามารถเผาขยะได้ 500 ตันต่อวัน และสามารถผลิตไฟฟ้าเข้าระบบกำลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์ นอกจากนั้น ให้เร่งประสานโรงไฟฟ้าขยะที่ได้แจ้งประกอบกิจการและมีความพร้อมในการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าเพิ่มอีก เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนที่กำลังเผชิญกับปัญหาขยะล้นเมืองได้โดยเร็ว
"หลังจากสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดสงขลาได้คลี่คลายลงแล้ว เกิดขยะเป็นจำนวนมาก คาดว่าจะมีมากกว่า 50,000 ตัน ซึ่งได้ส่งกลิ่นเหม็น สร้างปัญหาสุขอนามัยกับประชาชนในพื้นที่ และกีดขวางเส้นทางจราจร จึงได้สั่งการให้ กกพ. ประสานโรงไฟฟ้าขยะที่ได้แจ้งความประสงค์ประกอบกิจการและมีความพร้อมในการเดินเครื่องเพื่อผลิตไฟฟ้าเดินเครื่องก่อนแผนที่กำหนดไว้ ซึ่งสามารถเดินเครื่องโรงไฟฟ้าได้แล้ว 1 โรง สามารถกำจัดขยะได้วันละ 500 ตัน และอยู่ระหว่างประสานเพิ่มเติมในโรงไฟฟ้าขยะที่มีความพร้อมต่อไป “
ทั้งนี้ กระทรวงพลังงาน ได้ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในการลงพื้นที่ช่วยเหลือทั้งถุงยังชีพ น้ำดื่ม อาหารปรุงสำเร็จ เครื่องอุปโภคบริโภค และการช่วยเหลือสนับสนุนการทำงานในพื้นที่