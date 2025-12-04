เชฟรอนมอบงบประมาณ 2.5 ล้านบาท แก่สมาคมชาวสงขลา เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในสงขลา

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด นำโดย นายชาทิตย์ ห้วยหงษ์ทอง ประธานกรรมการบริหาร (ขวา) ได้ส่งมอบงบประมาณจำนวน 2.5 ล้านบาท แก่สมาคมชาวสงขลา โดยมี นายสถาพร ฤกษ์พิบูลย์ นายกสมาคมชาวสงขลา (ซ้าย) เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไปใช้ในภารกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาและสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมชาวสงขลา ในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส, การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนระหว่างอำเภอ, การมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชน และการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับชาวสงขลาอย่างยั่งยืน
บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด นำโดย นายชาทิตย์ ห้วยหงษ์ทอง ประธานกรรมการบริหาร (ขวา) เป็นตัวแทนส่งมอบงบประมาณจำนวน 2,500,000 บาท แก่สมาคมชาวสงขลา โดยมี นายสถาพร ฤกษ์พิบูลย์ นายกสมาคมชาวสงขลา (ซ้าย) เป็นตัวแทนรับมอบ โดยงบประมาณนี้จะนำไปใช้สนับสนุนภารกิจของสมาคมฯ ในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดสงขลา และการฟื้นฟูพื้นที่ได้รับผลกระทบ ผ่าน “โครงการ 9 ร่วม เสริมพลังชาวสงขลา” ที่จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ผ่านกิจกรรมต่างๆ มากมาย
นอกจากการส่งความช่วยเหลือให้แก่ประชาชนผ่านสมาคมชาวสงขลาแล้ว เชฟรอนยังได้จัดทำโครงการ “เชฟรอนรวมพลังทำดีคูณสาม : ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดสงขลา” ที่เปิดโอกาสให้พนักงานของบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผ่านการบริจาคเงินให้แก่ มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และสภากาชาดไทย โดยบริษัทฯ จะสมทบเงินเป็น 3 เท่าของยอดที่พนักงานบริจาค เพื่อนำไปมอบให้แก่ทั้งสององค์กรเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไป โดยโครงการฯ จัดทำขึ้นระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2568 และก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา เชฟรอนได้ส่งมอบน้ำดื่มจำนวน 33,600 ขวด แก่ศูนย์พักพิง 2 แห่ง ในจังหวัดสงขลา ได้แก่ ศูนย์พักพิงโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และศูนย์พักพิงมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดสงขลา
การสนับสนุนในครั้งนี้สะท้อนถึงความตั้งใจของเชฟรอนในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พร้อมทั้งตอกย้ำพันธกิจของบริษัทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งให้แก่สังคมไทย เชฟรอนยังจะคงเดินหน้าสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกชุมชนสามารถก้าวผ่านวิกฤติและกลับมามีความหวังและโอกาสที่ดีในอนาคต