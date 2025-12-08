“มัลลิกา” สั่งเข้มเฝ้าระวัง! สนามบินบุรีรัมย์ ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยรับมือชายแดนไทย-กัมพูชา

“มัลลิกา” กำชับ ทย.เฝ้าระวังเข้ม! สนามบินบุรีรัมย์ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัย 24 ชม. เข้มงวดตรวจสอบบุคคล สัมภาระ และยานพาหนะที่เข้า-ออกพื้นที่ รับมือสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา
นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า จากสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมานั้น จึงได้สั่งการกรมท่าอากาศยาน (ทย.) เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบบุคคล สัมภาระ และยานพาหนะที่เข้า-ออกพื้นที่ ตลอดจนจัดกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัยให้พร้อมปฏิบัติการตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะท่าอากาศยานบุรีรัมย์ให้ปรับเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังด้านการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด และให้เร่งประสานการข่าวกับหน่วยความมั่นคงในพื้นที่ในการติดตามข่าวอย่างใกล้ชิด เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหารและฝ่ายปกครองเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการและประชาชนในพื้นที่ รวมถึงกำชับให้ท่าอากาศยานอำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนในทุกด้าน
ด้านนายดนัย เรืองสอน อธิบดีกรมท่าอากาศยาน กล่าวว่า ท่าอากาศยานในสังกัด ทย.ทุกแห่งมีความพร้อมสูงสุดในการเตรียมพร้อมรับเหตุฉุกเฉินตามแผนเผชิญเหตุและแผนฉุกเฉินของสนามบิน ตลอด 24 ชม. นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อติดตามและเตรียมความพร้อมรองรับสาธารณภัยและภัยความมั่นคงกรมท่าอากาศยาน เพื่อติดตามสถานการณ์และรายงานข้อมูล ประสานงานระหว่างศูนย์ปฏิบัติการย่อยของแต่ละท่าอากาศยาน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เพื่อเฝ้าระวังและรายงานข้อมูลต่อกระทรวงคมนาคม
ในขณะนี้ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ โดยมีความพร้อมทั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย สิ่งอำนวยความสะดวก และเจ้าหน้าที่สำหรับให้บริการประชาชน ทั้งนี้ ผู้โดยสารที่จะเดินทางมายังท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ขอให้เผื่อเวลาในการเดินทางมายังท่าอากาศยาน หากผู้โดยสารต้องการสอบถามรายละเอียดการเดินทาง สามารถติดต่อได้ที่ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4466-6334 หรือทางเฟซบุ๊กท่าอากาศยานบุรีรัมย์ https://www.facebook.com/buriramairportfanpage