มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มอบเงินให้สภากาชาดไทย ช่วยน้ำท่วมภาคใต้

รศ.นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ประธานกรรมการมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มอบเงินบริจาคจำนวน 306,000 บาท (สามแสนหกพันบาทถ้วน) ให้นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย รับมอบ เพื่อ “รวมน้ำใจ ช่วยภัยน้ำท่วมภาคใต้ กับสภากาชาดไทย” ช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา พี่น้องผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมภาคใต้ โดยมีศ.กิตติคุณ นพ.จรัญ มหาทุมะรัตน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทยจุฬาฯ ,ศ.นพ.กำธร พฤกษานานนท์ เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาฯ พร้อมด้วย รศ.ดร. นายแพทย์จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ , ศ.กิตติคุณ พญ.คุณหญิงกอบจิตต์ ลิมปพยอม,นางผาณิต พูนศิริวงศ์ กรรมการมูลนิธิฯ ร่วมด้วย เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 ณ ห้องประชุม อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร(เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย