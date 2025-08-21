(คลิป)“แม่ทัพกุ้ง” ยันข่าวลือรื้อแนวรั้ว“ช่องอานม้า”ไม่จริง ลั่นยึดมั่นปกป้องอธิปไตยตามเดิม พร้อมตอบโต้หากเขมรยั่วยุเกินเหตุ

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา – “แม่ทัพภาคที่ 2” ยันข่าวลือรื้อแนวรั้วช่องอานม้า ไม่จริง ลั่นไม่รื้อถอนแน่นอนและไทยยังคงยึดมั่นในหลักการปกป้องพื้นที่อธิปไตยตามเดิม ชี้เสียงระเบิดทหารเขมรเหยียบกับระเบิดตัวเอง ย้ำกองทัพไทยมั่นคงพร้อมตอบโต้หากถูกยั่วยุเกินกว่าเหตุ ปกป้องอธิปไตยจนถึงวาระเกษียณ ก่อนก้าวสู่บทบาทพลเมืองดีของชาติ เผยประชุม RBC เลื่อนเป็น 27 ส.ค.
วันนี้ (21 ส.ค.68) เวลา 14.00 น. ที่ สโมสรร่วมเริงไชย ภายในค่ายสุรนารี กองทัพภาคที่ 2 อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา พลโทบุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 ได้เดินทางมารับมอบสิ่งของสนับสนุนและส่งกำลังใจให้ทหารปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนไทย-กัมพูชา โดยมีหน่วยงานต่างๆ ร่วมมอบสิ่งของทั้งหมด 20 หน่วยงาน อาทิ คณะกรรมการกองทุนพุทธบูชาบุญนิธิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมคณะศิษย์พระราชสิทธิวราจารย์ (หลวงพ่ออุตม) มอบวัตถุมงคลเหรียญสมเด็จพระญาณสังวรสเด็จพระสังฆราช รุ่นมรดกธรรม จำนวน 2,000 เหรียญ, บริษัทเทอราโกร เฟอร์ดีไลเซอร์ จำกัด มอบปูนขาว 50 ตัน, บริษัทเอสเอ็นเจ แสนวาส 99 จำกัด มอบผ้าใบเอนกประสงค์ 400 ผืน เปลเอนกประสงค์ 50 ชุด, บริษัทซีออน เคมิคอล (เอเชีย) จำกัด มอบสเปรย์ทำความสะอาดอาวุธปืนและผ้าเช็ดปืน รวมทั้งหลายหน่วยงาน มอบเงินสนับสนุน อีกกว่า 5 แสนบาท
โดยหลังจากรับมอบสิ่งของจากหน่วยงานต่างๆ แล้ว พลโทบุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 ได้กล่าวขอบคุณผู้นำสิ่งของมามอบให้ พร้อมกับกล่าวถึงสถานการณ์ไทย-กัมพูชา ว่า “กองทัพภาคที่ 2 ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันอธิปไตยของชาติอย่างเต็มที่ โดยแนวรั้วที่มีอยู่ เป็นเพียงการป้องกันการรุกล้ำของกำลังทางทหาร ไม่ได้หมายความว่าเป็นเส้นเขตแดนถาวร ซึ่งการสร้างแนวรั้วเพิ่มเติมจำเป็นต้องอาศัยความเข้าใจตรงกันทั้งสองฝ่าย ส่วนกรณีข่าวลือว่ามีการรื้อถอนแนวรั้วที่ช่องอานม้านั้น ตนยืนยันว่าไม่เป็นความจริง ไม่มีการรื้อถอนแต่อย่างใด และไทยยังคงยึดมั่นในหลักการปกป้องพื้นที่อธิปไตยตามเดิม
ในส่วนการประชุม RBC สมัยวิสามัญนั้น มีการเลื่อนนัดหมาย โดยนัดหมายการประชุมกับฝ่ายกัมพูชาในวันที่ 27 สิงหาคมนี้ เพื่อหาทางออกร่วมกัน แม้จะมองว่า การประชุมระดับแม่ทัพอาจไม่ค่อยมีผลชัดเจนนัก แต่ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการหารือ อย่างไรก็ตาม ตนยอมรับว่าไม่เคยไว้ใจกัมพูชา และหากมีการยั่วยุเกินกว่าเหตุ ไทยก็มีสิทธิ์ตอบโต้ตามสมควรแก่เหตุเช่นกัน ส่วนการเสริมกำลังของกัมพูชาในพื้นที่ชายแดนนั้น เป็นการดำเนินการปกติของกองทัพฝ่ายนั้น เพื่อทดแทนกองกำลังที่สูญเสียไป แต่กองทัพของไทยก็เตรียมความพร้อมรับมือไว้ทุกสถานการณ์อยู่แล้ว
สำหรับกรณีเสียงระเบิดที่เกิดขึ้นในฝั่งกัมพูชานั้น น่าจะมาจากกับระเบิดที่ถูกฝ่ายกัมพูชาเหยียบพลาดเอง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทหารไทย ส่วนเรื่องที่มีมวลชนเดินขบวนชุมนุมไม่เอา MOU 43-44 นั้น ถือเป็นเรื่องของรัฐบาลและมวลชนที่จะพิจารณา แต่กองทัพภาคที่ 2 ยึดถือการปฏิบัติจากแผนที่มาตราส่วน 1 ต่อ 50,000 ซึ่งเป็นมาตราส่วนที่ละเอียดที่สุด เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติต่อไป จึงฝากถึงประชาชนว่า ไม่ต้องกังวลเรื่องการป้องกันอธิปไตย เพราะกองทัพทั้ง 3 เหล่าทัพ ไม่ว่าจะเป็นกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และตำรวจ ต่างร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง และยืนยันว่า กองทัพจะทำหน้าที่อย่างดีที่สุด พร้อมขอบคุณประชาชนที่ส่งกำลังใจและนำสิ่งของมาสนับสนุน เพราะถือเป็นแรงหนุนสำคัญให้ทหารปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่หวั่นไหว”
พล.ท.บุญสิน ยังได้กล่าวถึงกรณีที่จะเกษียณอายุราชการว่า ตนยืนยันว่าจะเกษียณอายุราชการตามกำหนด และหลังเกษียณจะขอทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีของชาติ หากกองทัพยังต้องการคำปรึกษา ก็พร้อมให้ความร่วมมือตามที่สามารถทำได้ โดยย้ำว่า ตนไม่เคยรู้สึกถูกกดดันในการทำงาน มีแต่ความสุขที่ได้ทำหน้าที่ปกป้องประเทศชาติอย่างเต็มกำลัง จนถึงวาระสุดท้ายของการรับราชการ