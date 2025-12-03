แมคโดนัลด์ บักเก็ตใหม่ลายพิเศษ ดีไซน์โดย ‘ต้าห์อู๋ x ออฟโรด’

แมคโดนัลด์ ชวนฉลองเทศกาลแห่งความสุขกับไก่ทอดแมค 2 เซ็ตใหม่! พร้อมบักเก็ตใหม่ลายพิเศษดีไซน์โดย ‘ต้าห์อู๋ x ออฟโรด’ รับฟรี! สติกเกอร์ ‘ต้าห์อู๋ x ออฟโรด’ อัดแน่นภาพ 2 หนุ่มสุดคิวท์ และคำอวยพรสุดปัง
แมคโดนัลด์ ร่วมฉลองเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีกับไก่ทอดแมคชุดพิเศษ ให้ทุกคนได้มาแชร์กันกับ ‘บักเก็ตสุขเต็มถัง’ จัดเต็มไก่ทอดแมค กรอบ ฉ่ำถึงใจ อร่อยถึงเนื้อ คุ้มสุดๆ ทุกงานปาร์ตี้ ในชุดประกอบด้วย ไก่ทอดแมค 4 ชิ้น, วิงส์แมคซี้ดซ้าด 5 ชิ้น, เฟรนซ์ฟรายส์ ขนาดกลาง 1 กล่อง และ โค้ก ขนาด 16 ออนซ์ 2 แก้ว ราคาเพียง 299 บาท และสำหรับกรุ๊ปใหญ่ห้ามพลาด! ‘บักเก็ตปาร์ตี้ฟินเวอร์’ ยิ่งแชร์ยิ่งคุ้ม ปาร์ตี้สนุก อิ่มอร่อย กับไก่ทอดแมคถึง 5 ชิ้น แมคนักเก็ต 10 ชิ้น ปาร์ตี้ฟรายส์ ใหญ่เวอร์ 1 กล่อง และ โค้ก ขนาด 16 ออนซ์ 2 แก้ว ราคาเพียง 399 บาท
พร้อมเซอร์ไพร์สที่แฟนๆ ต้องกรี๊ด! รับทันทีบักเก็ตดีไซน์ เอ็กซ์คลูซีฟออกแบบโดย ‘ต้าห์อู๋ x ออฟโรด’ และ สติกเกอร์ ‘ต้าห์อู๋ x ออฟโรด’ 1 ใบ โดยมี 2 แบบให้สะสม (มีจำนวนจำกัด) ทุกแบบอัดแน่นรูป 2 หนุ่มสุดคิวท์ พร้อมข้อความส่งความสุขและคำอวยพร สำหรับแฟนๆ ไก่ทอดแมค ที่ร่วมสร้างโมเมนต์แห่งความสุขด้วยกันมาตลอดทั้งปี
เตรียมสะสมบักเก็ตดีไซน์โดย ‘ต้าห์อู๋ x ออฟโรด’ และสติกเกอร์สุดคิวท์ ได้แล้ววันนี้ ทั้ง ‘บักเก็ตสุขเต็มถัง’ ชุดละ 299 บาท และ ‘บักเก็ตปาร์ตี้ฟินเวอร์’ ราคาชุดละ 399 บาท ตั้งแต่วันนี้ – 6 มกราคม 2569 ที่ร้านแมคโดนัลด์ ทุกสาขาที่ร่วมรายการ, แมคไดร์ฟ ทรู และแมคดิลิเวอรี