ครม.อนุมัติต่ออายุแหล่งไพลินอีก10ปีสิ้นสุดต้นปี81

ครม.อนุมัติต่ออายุการผลิตปิโตรเลียมในแหล่งไพลินออกไปอีก 10 ปีนับตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2571 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2581 เพื่อรักษาระดับการผลิตก๊าซธรรมชาติให้คงอยู่ที่ประมาณ 400 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2568 มีมติอนุมัติให้ต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมสำหรับสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ 1/2529/33 แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข B12/27 (โครงการแหล่งไพลิน) ที่มีบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัดเป็นOperator ออกไปอีก 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2571 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2581 เพื่อให้เกิดการลงทุนอย่างต่อเนื่อง สามารถรักษาระดับการผลิตก๊าซธรรมชาติให้คงอยู่ที่ประมาณ 400 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมแหล่งไพลิน นอกจากจะมีการจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 2,000 ล้านดอลาร์สหรัฐแล้ว ยังมีส่วนช่วยพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถนำทรัพยากรธรรมชาติขึ้นมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการจ้างงานภายในประเทศ และถ่ายทอดความรู้
ให้บุคลากรไทย ตลอดจนส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน จะได้ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อลงนามในสัญญาสัมปทานเพิ่มเติมกับ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และคณะต่อไป