เชฟรอนและผู้ร่วมทุนมอบอุปกรณ์ไอทีใช้แล้วสภาพดีแก่มูลนิธิกระจกเงา

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และบริษัทผู้ร่วมทุน ได้มอบอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศใช้แล้วที่ยังมีสภาพดี มูลค่ารวม 2,338,850.78 บาท แก่โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง มูลนิธิกระจกเงา โดยนางสาวพอพิชญ์ พงษ์พานิช รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด เป็นตัวแทนในการส่งมอบ แก่ นายณัฐวัฒน์ คงสุขสวัสดิ์ หัวหน้าโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง มูลนิธิกระจกเงา เพื่อสนับสนุนพันธกิจของโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง ในการจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับโรงเรียนในต่างจังหวัดที่ยังขาดแคลนเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียน
กิจกรรมนี้เป็นความร่วมมือระหว่างเชฟรอน และบริษัทผู้ร่วมทุน ซึ่งประกอบด้วย บริษัท มิตซุย เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ คัมปะนี ลิมิเต็ด บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และบริษัท พลังโสภณ จำกัด ทั้งนี้ เชฟรอนได้มอบอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศใช้แล้วจำนวน 51 ชิ้น ได้แก่ เซิร์ฟเวอร์ (Server) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ (Storage) อุปกรณ์สลับสัญญาน (Switch) และเราเตอร์ (Router) ที่ยังมีสภาพดี เพื่อมอบให้แก่โครงการฯ ในการนำไปคัดแยก ซ่อมประกอบ และส่งมอบให้กับโรงเรียนในต่างจังหวัดที่มีความต้องการใช้งานต่อไป
ทั้งนี้ หากท่านใดสนใจบริจาคอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศใช้แล้วส่วนบุคคลหรือขององค์กร เพื่อสนับสนุนโครงการฯ สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง