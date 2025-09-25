กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ร่วมกับ เชฟรอน และ BCPR มอบรถพยาบาลฉุกเฉินแก่โรงพยาบาลปัตตานี

เมื่อเร็วๆ นี้ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ บริษัท เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท บีซีพีอาร์ จำกัด (BCPR) ในกลุ่มบริษัทบางจาก ซึ่งเป็นผู้ดำเนินงานและผู้ร่วมประกอบกิจการปิโตรเลียมของ แปลงสำรวจปิโตรเลียมในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G2/65 มอบรถพยาบาลเคลื่อนที่พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน และอุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 4 เครื่อง เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์ในรถพยาบาลที่มีอยู่เดิม รวมมูลค่ากว่า 3.6 ล้านบาท ให้กับโรงพยาบาลปัตตานี โดยได้รับเกียรติจาก นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี การมอบรถพยาบาลฉุกเฉินในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานช่วยชีวิตผู้ป่วยเมื่อมีเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเข้ารับบริการทางการแพทย์ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงมากขึ้น
นางสาวพรสุรีย์ กอนันทา รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายกิจการองค์กร บริษัท เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “โรงพยาบาลปัตตานี เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่แห่งเดียวในจังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการให้บริการทางการแพทย์ที่สำคัญสำหรับประชาชนในจังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียง ในฐานะตัวแทนของผู้รับสัญญาของแปลงสำรวจปิโตรเลียมในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G2/65 ทางเราจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ส่งมอบรถพยาบาลและอุปกรณ์ช่วยชีวิตเพื่อช่วยเพิ่มความพร้อมและศักยภาพของโรงพยาบาลในการให้บริการความช่วยเหลือฉุกเฉินแก่ประชาชนอย่างทันท่วงที โดยต้องขอขอบคุณทางกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ที่ให้ความเห็นชอบโครงการนี้”
การส่งมอบครั้งนี้ นับรวมถึงรถพยาบาลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ช่วยชีวิตจำนวน 1 คัน และอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉินอีก 4 เครื่อง ได้แก่ เครื่องให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ เครื่องดูดเสมหะชนิดปรับแรงดัน เครื่องควบคุมให้สารละลายด้วยกระบอกฉีดยา และเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพชนิดเคลื่อนย้ายได้ เพื่อนำไปทดแทนอุปกรณ์ในรถพยาบาลที่มีอยู่เดิม โดยบริษัทฯ ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับทางโรงพยาบาล เพื่อจัดหารถพยาบาลและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ช่วยชีวิตฉุกเฉินที่ได้คุณภาพ และตอบโจทย์ภารกิจช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ รถพยาบาลฉุกเฉินและเครื่องมือทางการแพทย์ดังกล่าว ได้รับการออกแบบติดตั้งตามข้อกำหนดของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินทุกประการ พร้อมด้วยระบบไฟและเสียงสัญญาณตามที่กฎหมายกำหนด และได้ดำเนินการขออนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว