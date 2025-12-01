รฟม.เตรียมลุยแผนTOD ปลุกทำเลทองแนว"สีส้ม"จ่อชงครม.พัฒนาที่ดินเชิงพาณิชย์"ห้วยขวาง-พระราม9

รฟม.เตรียมลุยแผนแม่บท TOD พัฒนาเชิงพาณิชย์ ปลุกทำเลทอง"ห้วยขวาง-พระราม9"แนวรถไฟฟ้าสีส้ม ติด"ศูนย์ซ่อมฯ" บอร์ดรฟม.เห็นชอบนำร่อง หลักการเช่าหรือให้สิทธิ์การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ชงครม.ตามระเบียบ หลัง แก้ไขพ.ร บ.รฟม.ปี 2543 เปิดช่องใช้ประโยชน์ร่วมจากพื้นที่เวนคืน
นายพัฒนพงษ์ พงษ์ศุภสมิทธิ์ รองผู้ว่าการ (บริหาร) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยภายหลัง เยี่ยมชมการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้า ณ Takanawa Gateway City ประเทศญี่ปุ่น ว่า ญี่ปุ่นถือว่าเป็นแม่แบบ การพัฒนาพื้นที่ร่วมกับการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนระบบราง (TOD) ของหลายๆ ประเทศ รวมถึงไทย ที่กำลังพัฒนาแนวคิด โดยปัจจุบันกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบราง รวมถึง พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2568 ที่มีการปรับขยายข้อความในการใช้ประโยชน์พื้นที่ได้มากขึ้น จากพ.ร.บ.การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนฯ พ.ศ.2543 เป็นการเปิดโอกาสให้ รฟม. นำที่ดินที่มาจากการเวนคืนมาพัฒนาได้มากยิ่งขึ้น หลังจาก ได้นำไปใช้ประโยชน์สำหรับระบบรถไฟฟ้าครบถ้วนแล้ว เพื่อเพิ่มรายได้นอกเหนือ จากค่าโดยสาร และยังจะเสริมสร้างระบบรางให้แข็งแรงและยั่งยืนมากขึ้น รวมไปถึงลดภาระประชาชน ลดภาระรัฐบาล อีกด้วย
"ที่ดินที่เวนคืนมา นำมาใช้ประโยชน์เรื่องการก่อสร้างรถไฟฟ้าและมีศูนย์ซ่อมบำรุงทั้ง 2 สาย ต้องถือว่าพื้นที่นี้ใช้ประโยชน์ในด้านของรถไฟฟ้าแล้ว แล้วยังมีเหลือที่สามารถใช้ประโยชน์อื่นที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งในด้านของรถไฟฟ้า แล้วก็ในการพัฒนาเชิงพาณิชย์ เช่นเดียวกับที่ญี่ปุ่น"
สำหรับแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ผสมผสานการใช้ประโยชน์ที่ดินรอบสถานีขนส่ง (TOD) ของรฟม.นั้น ล่าสุด รฟม.ได้เสนอคณะกรรมการรฟม.(บอร์ดรฟม.) เห็นชอบ การให้เช่าหรือให้สิทธิ์ใดๆในอสังหาริมทรัพย์และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารและลานอเนกประสงค์โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีนบุรี (สุวินทวงศ์) พื้นที่ตามแนวสายทางรถไฟฟ้าและทางเข้า - ออก ศูนย์ซ่อมบำรุงโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมราชมงคลและสายฉลองราชธรรม ที่มีมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เกิน 10 ล้านบาทแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบต่อไป
โดยโครงการแรก ที่คาดว่าจะพัฒนาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ คือ โครงการพัฒนาการให้บริการรถไฟฟ้า ด้านสาธารณสุข ซึ่งคาดว่าจะนำรายละเอียเการพัฒนา เสนอบอร์ดรฟม.ในเดือนธ.ค.68
จากนั้นจะเสนอครม.ขออนุมัติก่อนที่จะเริ่มพัฒนาต่อไป