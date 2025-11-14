“พิพัฒน์”เผยค่ารถไฟฟ้าเหมา 40 วัน/วัน”แดง-ม่วง”ชงครม.25 พ.ย. ยันทันใช้ 1 ธ.ค.68 แน่นอน

“พิพัฒน์”เผยมาตรการค่าโดยสารรถไฟฟ้าแบบเหมา 40 บาท/วัน “สายสีแดง-สีม่วง”เสนอครม.ไม่ทัน 18 พ.ย.รอขั้นตอนเล็กน้อย ยันขยับไป 25 พ.ย.เริ่มทัน 1 ธ.ค.ช่วยประชาชน ลดค่าเดินทาง
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 18 พ.ย. 2568 นี้ ยังไม่สามารถเสนอเรื่อง“บัตรโดยสารเหมาจ่ายรายวัน” ในอัตราค่าโดยสารในราคา 40 บาทตลอดสายราคาเดียว สำหรับรถไฟฟ้าสายสีแดงและสายสีม่วง ขออนุมัติได้ทัน เนื่องจากยังมีขั้นตอนในการสอบถามความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะเสนอครม.เห็นชอบมาตรการได้ในการประชุมสัปดาห์ต่อไป คือวันที่ 25 พ.ย. 2568 ซึ่งไม่กระทบต่อนโยบาย “ ลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชน” ของรัฐบาล ที่ต้องการดำเนินการให้ต่อเนื่องหลังจากมาตรการรถไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 20 บาทของทั้ง 2 สายจะสิ้นสุดในวันที่ 30 พ.ย. 2568เพื่อให้ประชาชนได้เดินทางสะดวก คุ้มค่า
ทั้งนี้ “บัตรโดยสารเหมาจ่ายรายวัน”เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 – 30 พฤศจิกายน 2569 เป็นเวลา 1 ปี โดยชำระค่าโดยสารด้วยระบบ EMV Contactless / MRT EMV / Mangmoom EMV
• บุคคลทั่วไป เดินทางไม่จำกัดเที่ยวในวันเดียวเพียง 40 บาท/วัน
• นักเรียน–นักศึกษา จ่ายเพียง 30 บาท/วัน
• ผู้สูงอายุ ครึ่งราคา / ผู้พิการและเด็ก ฟรี
• ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้วงเงินในบัตร 750 บาท/เดือนได้ตามสิทธิ
โดยคณะกรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (บอร์ด รฟท.) และคณะกรรมการการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย (บอร์ดรฟม.) ได้มีมติเห็นชอบการดำเนินมาตรการ ค่าโดยสารเหมารายวัน 40 บาท สำหรับ รถไฟฟ้าสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิตและ บางซื่อ-ตลิ่งชัน และรถไฟฟ้าสีม่วงเหนือ ช่วงเตาปูน–บางใหญ่(สถานีคลองบางไผ่) เรียบร้อยแล้ว