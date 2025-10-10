“รฟม.-บชน.-สนข.”เร่งแก้จราจรสร้างสายสีส้มฯเตรียมทดลองเดินรถทางเดียว”ถนนราชปรารถ”ระบายจราจรช่วงเย็น

บช.น. - สนข. - รฟม. เร่งแก้ไขปัญหาการจราจรแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าสีส้ม แนะเลี่ยงถนนเพชรบุรี ใช้ถ.พระราม 1 เตรียมทดลองเดินรถทางเดียว (Reversible lane) สถานีราชปรารภ ถึง แยกมักกะสัน (แยกหมอเหล็ง) ระบายจราจรช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น
รายงานข่าวจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างงานโยธา โดยมีพื้นที่อยู่ระหว่างดำเนินการในแนวถนนเพชรบุรี ซึ่งเป็นถนนสายหลักในการเดินทางตามแนวทิศตะวันตก - ตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความหนาแน่นของสภาพการจราจรบนถนนเพชรบุรี รฟม. จึงได้บูรณาการความร่วมมือกับ กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) และสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ในการจัดระบบการจราจรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยแนะนำให้ผู้ใช้รถยนต์เลี่ยงไปใช้เส้นทางถนนพระราม 1 ทดแทน
โดย รฟม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะติดตามประเมินสภาพการจราจรอย่างต่อเนื่อง เพื่อกำหนดมาตรการลดผลกระทบด้านจราจรอื่นๆ ที่เหมาะสมต่อไป
ในส่วนของถนนราชปรารภที่อยู่โดยรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม นั้น ในวันนี้ (10 ต.ค.68) พล.ต.ต.ธวัช วงศ์สง่า รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พร้อมด้วย นายจิรโรจน์ ศุกลรัตน์ ผู้อำนวยการ สนข. และผู้แทน รฟม. ได้ลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบสภาพการจราจรอย่างต่อเนื่อง เพื่อหาแนวทางการลดผลกระทบด้านการจราจร โดยเตรียมวางแผนการทดลองปรับช่องการเดินรถบนถนนราชปรารภ เป็นเดินรถทางเดียว ตามรอบสัญญาณไฟจราจร (Reversible lane) ฝั่งขาออก ตั้งแต่รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สถานีราชปรารภ ถึง แยกมักกะสัน (แยกหมอเหล็ง) เพื่อเร่งระบายรถขาออกเมืองในช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น ระหว่างเวลา 17.00 – 21.00 น.
ซึ่งขณะนี้ผู้รับจ้างงานโยธาโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ อยู่ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่และติดตั้งสัญญาณไฟเพิ่มเติม ควบคู่กับการดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรให้ดีขึ้น โดยทาสีลูกศร ทางตรง และทางเลี้ยว เพื่อแบ่งช่องจราจรให้ชัดเจน เพิ่มป้ายจำกัดความสูงใต้สะพาน และจัดเจ้าหน้าที่ดูแลทำความสะอาดผิวจราจรและทางเท้า เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เมื่อผู้รับจ้างงานได้เตรียมความพร้อมของพื้นที่เรียบร้อยแล้ว จะได้มีการแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับทราบเพื่อวางแผนการเดินทางล่วงหน้าต่อไป