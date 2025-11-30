“พาณิชย์”ช่วยสินค้า GI ใต้ ประสานแบงก์อัดฉีด เพิ่มช่องทางขาย

กรมทรัพย์สินทางปัญญาช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม เผยผลสำรวจการผลิตสินค้า GI พบหลายรายการได้รับความเสียหาย เตรียมประสานสถาบันการเงินสนับสนุนเงินทุน ช่วยเพิ่มช่องทางการตลาด ฟื้นฟูแหล่งผลิต และขยายระยะเวลาดำเนินการจดทะเบียน
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมในทีม War Room กระทรวงพาณิชย์ และจัดตั้งทีมเฉพาะกิจของกรมประสานข้อมูลกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด เพื่อติดตามสถานการณ์และประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับแหล่งผลิตสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ใน 11 จังหวัดภาคใต้ที่ได้รับผลประทบจากน้ำท่วม ได้แก่ สงขลา ชุมพร สุราษฎร์ธานี พัทลุง สตูล นครศรีธรรมราช นราธิวาส ยะลา กระบี่ ตรัง และปัตตานี ซึ่งมีสินค้า GI ประจำท้องถิ่นดังกล่าวกว่า 46 รายการ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสินค้าพืชผลทางการเกษตรและอาหาร โดยให้มีการประเมินความเสียหาย และความต้องการของเกษตรกรและผู้ประกอบการ เพื่อให้ความช่วยเหลือและช่วยฟื้นฟูหลังน้ำลด
ทั้งนี้ จากการติดตามประเมินสถานการณ์ พบว่า หลายพื้นที่ได้รับความเสียหายส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผู้ประกอบการ GI ใน 11 จังหวัด รวมกว่า 108,000 ครัวเรือน โดยเฉพาะจังหวัดสงขลา กระทบผลผลิต GI ทั้ง 5 รายการของจังหวัด โดยได้รับความเสียหายทั้งหมด ได้แก่ มะม่วงเบาสงขลา ส้มโอหอมควนลัง ส้มจุกจะนะ ไข่ครอบสงขลา และปลากะพงสามน้ำทะเลสาบสงขลา จังหวัดปัตตานี กระทบผลผลิต GI ทั้ง 3 รายการ ได้แก่ ส้มโอปูโกยะรัง ลูกหยียะรัง และทุเรียนทรายขาว จังหวัดตรัง กระทบผลผลิต GI ทั้ง 5 รายการของจังหวัด ได้แก่ หมูย่างเมืองตรัง พริกไทยตรัง ข้าวเบายอดม่วงตรัง แตงโมเกาะสุกร และผ้าทอนาหมื่นศรี จังหวัดพัทลุง กระทบผลผลิต GI 2 รายการ ได้แก่ ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง และปลาดุกร้าทะเลน้อยพัทลุง จังหวัดยะลา กระทบผลผลิต GI 1 รายการ ได้แก่ กล้วยหินบันนังสตา จังหวัดนราธิวาส กระทบผลผลิต GI 2 รายการ ได้แก่ ข้าวหอมกระดังงานราธิวาส และปลากุเลาเค็มตากใบ จังหวัดสตูล กระทบผลผลิต GI 2 รายการ ได้แก่ จำปาดะสตูล และกระท้อนนาปริกสตูล สำหรับจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และกระบี่ ผลผลิต GI ได้รับผลกระทบบางส่วน โดยพื้นที่ดังกล่าวยังคงต้องเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป
โดยกรมได้กำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการ เพื่อฟื้นฟูความเสียหายภายหลังสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายลง 4 ด้านหลัก ได้แก่ 1.ด้านการบรรเทาภาระด้านเงินทุนและเสริมสภาพคล่องแก่ผู้ประกอบการ GI โดยได้ประสานความร่วมมือกับสถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคาร SME D Bank ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จัดหามาตรการช่วยเหลือทั้งในรูปแบบสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือการพักชำระหนี้ให้แก่ผู้ผลิตและประกอบการ GI ซึ่งกรมจะเร่งรวบรวมรายชื่อผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบและประสานกับสถาบันการเงินที่เป็นพันธมิตรเพื่อออกแผนช่วยเหลือด้านการเงินโดยละเอียดต่อไป
2.ด้านการกระตุ้นตลาดและเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้า GI ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการตลาด อาทิ งาน GI Market จัด Flash Sale ช่วยเกษตรกร GI หลังน้ำท่วม รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายหน่วยงานพันธมิตรและแพลตฟอร์มจำหน่ายสินค้าออนไลน์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินค้าและระบายผลผลิตที่ยังคงคุณภาพมาตรฐาน GI จากพื้นที่ประสบภัย
3.ด้านการฟื้นฟูพื้นที่เพาะปลูกหรือแหล่งผลิตสินค้า GI โดยกรมจะบูรณาการความร่วมมือกับกรมพัฒนาที่ดินและสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO เพื่อลงสำรวจแหล่งผลิตสินค้า GI ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้ พร้อมวางกรอบแนวทางฟื้นฟูพื้นที่ดังกล่าวให้กลับคืนสู่ภาวะปกติ รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อปกป้องรักษาพื้นที่แหล่งผลิตสินค้า GI ในระยะยาว
4.ขยายเวลาดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มอีก 30 วัน ไม่ว่าจะเป็นการยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องหมายการค้า หรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อไม่ให้ผู้ยื่นคำขอเสียสิทธิในช่วงประสบเหตุอุทกภัย โดยสามารถยื่นหลักฐานและคำขอขยายเวลาต่อกรมผ่านสำนักงานพาณิชย์จังหวัด หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ระบุในประกาศกรมภายใน 15 วัน หลังสิ้นสุดเหตุอุทกภัย และกรมจะออกหนังสือยืนยันให้ขยายเวลาดำเนินการออกไปได้อีก 30 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสืออนุญาตให้ขยายเวลาดังกล่าว
“กรมจะเดินหน้าให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่อย่างเต็มกำลัง พร้อมผลักดันมาตรการฟื้นฟูเยียวยาผลกระทบในมิติด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเร่งด่วน รวมทั้งจัดหามาตรการเสริมอื่น ๆ หากจำเป็น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชนผู้ผลิต GI และยังจะอำนวยความสะดวกแก่เจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาให้สามารถขับเคลื่อนธุรกิจได้โดยเร็ว”นางอรมนกล่าว