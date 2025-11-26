“พาณิชย์”พาผู้นำเข้าข้าวฮ่องกงพบผู้ส่งออกไทย กระชับสัมพันธ์

กรมการค้าต่างประเทศต้อนรับคณะผู้นำเข้าข้าวฮ่องกง พาพบสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย แลกเปลี่ยนสถานการณ์ หารือเพิ่มความร่วมมือ กระชับความสัมพันธ์ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานข้าวไทย ดันข้าวไทยยึดส่วนแบ่งตลาดข้าวอันดับ 1 ในฮ่องกงต่อไป เผยยังได้พาชมโรงสี ที่ จ.นครศรีธรรมราช ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง แนะนำข้าวพื้นเมือง เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดเพิ่ม
นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้ให้การต้อนรับนาย Kenneth CHAN ประธานสมาคมผู้นำเข้าข้าวฮ่องกง ซึ่งได้นำสมาชิกสมาคม รวม 34 ราย จาก 29 บริษัท เดินทางมาเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 17-20 พ.ย.2568 ที่ผ่านมา และได้นำคณะผู้นำเข้าข้าวฮ่องกงเข้าพบนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และสมาชิกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนสถานการณ์การค้าข้าวระหว่างกัน ความร่วมมือในการค้าข้าว และยังได้สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานข้าวไทย เพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดข้าวไทยอันดับ 1 ในฮ่องกงต่อไป
ทั้งนี้ ผู้ส่งออกข้าวไทยให้ข้อมูลว่า ในช่วง 9 เดือน ปี 2568 (ม.ค.-ก.ย.) ไทยส่งออกข้าวไปฮ่องกงแล้วประมาณ 117,517 ตัน เพิ่มขึ้น 1.6% โดยฮ่องกงเป็นตลาดอันดับ 14 ของตลาดส่งออกข้าวไทย ชนิดข้าวที่ส่งออกไปฮ่องกงส่วนใหญ่เป็นข้าวหอมมะลิไทย ร้อยละ 76 รองลงมาเป็นข้าวหอม ร้อยละ 14 ที่เหลือเป็นข้าวขาว ข้าวเหนียว และข้าวกล้อง ส่วนผู้นำเข้าข้าวฮ่องกงให้ข้อมูลว่า ไทยเป็นแหล่งนำเข้าข้าวอันดับ 1 ของฮ่องกง ครองส่วนแบ่งตลาดข้าวในฮ่องกงมากกว่าร้อยละ 50 และมั่นใจว่าข้าวไทยเป็นที่ชื่นชอบและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในฮ่องกง และจะยังคงครองส่วนแบ่งตลาดข้าวอันดับ 1 ในฮ่องกงต่อไป
ขณะเดียวกัน กรมได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง นำคณะผู้นำเข้าข้าวฮ่องกงไปศึกษาดูงานด้านการผลิตข้าวทางภาคใต้ของไทย โดยนำคณะไปศึกษาดูงานที่โรงสีจำนวน 2 โรง ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นโรงสีที่รับซื้อข้าวเปลือก เช่น ข้าวพื้นนุ่มและข้าวพันธุ์พื้นเมืองจากเกษตรกรในพื้นที่มาสีและปรับปรุงคุณภาพข้าว มีนายสมชาย ลีหล้าน้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ โดยผู้นำเข้าข้าวฮ่องกงได้ให้ความสนใจข้าวพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้ชนิดต่าง ๆ โดยสอบถามวิธีการหุง การสั่งซื้อ และคุณประโยชน์
นอกจากนี้ ยังได้นำคณะผู้นำเข้าข้าวฮ่องกงไปรับฟังบรรยายการผลิตและการพัฒนาพันธุ์ข้าวไทย โดยเฉพาะข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ที่ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงของกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ จังหวัดพัทลุง พร้อมทั้งเยี่ยมชมแปลงนาของศูนย์วิจัย มีนายธราวุธ ช่วยเกิด รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ โดยผู้นำเข้าข้าวฮ่องกงได้ให้ความสนใจข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุงเป็นอย่างมาก เห็นว่าเป็นข้าวไทยพันธุ์แรกที่ได้รับเครื่องหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และมีสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) ช่วยชะลอความชรา และลดความเสี่ยงในการเป็นโรคต่าง ๆ ซึ่งเหมาะกับชาวฮ่องกงที่หันมาสนใจคุณค่าทางอาหารที่รับประทานและให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้นในปัจจุบัน
“ปัจจุบัน ไทยส่งออกข้าวไปฮ่องกงประมาณปีละ 160,000–180,000 ตัน ขณะที่ฮ่องกงนำเข้าข้าวปีละประมาณ 280,000–310,000 ตัน ไทยครองส่วนแบ่งตลาดข้าวในฮ่องกงมากกว่าร้อยละ 50 การจัดกิจกรรมดังกล่าว จะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้นำเข้าข้าวฮ่องกงในศักยภาพของไทยในฐานะผู้ส่งออกข้าวที่มีคุณภาพและมาตรฐานในตลาดข้าวโลก และรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำเข้าข้าวฮ่องกงและผู้ส่งออกข้าวไทย ส่งผลให้ผู้นำเข้าข้าวฮ่องกงยังคงสนับสนุนและผลักดันการนำเข้าข้าวไทยอย่างต่อเนื่อง และครองส่วนแบ่งตลาดข้าวเป็นอันดับ 1 ในฮ่องกงต่อไป”นางอารดากล่าว