"เซ็นทรัล ทำ พาวิลเลียน" รวมข้าวที่ดีที่สุดกว่า 10 สายพันธุ์ ในงาน "Thailand Rice Fest 2025"

เตรียมตัวพบกับงานเทศกาลข้าวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย “Thailand Rice Fest 2025” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4–7 ธันวาคม 2568 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล์ 11 พร้อมการกลับมาของ เซ็นทรัล ทำ พาวิลเลียน ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ข้าว ไทย ทำ” ที่รวบรวมข้าวคุณภาพกว่า 10 สายพันธุ์ จาก 7 ชุมชน 8 จังหวัด ไว้ในที่เดียว เพื่อสืบสานมรดกทางอาหารไทย ถ่ายทอดอัตลักษณ์ วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงสนับสนุนพืชเศรษฐกิจสำคัญที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตเกษตรกรไทยมาอย่างยาวนาน
ภายใน “เซ็นทรัล ทำ พาวิลเลียน” แบ่งออกเป็น 5 โซนหลัก ได้แก่
1.โซนทำขวัญข้าว – จำหน่ายข้าวกว่า 10 สายพันธุ์ อาทิ ข้าวหอมมะลิสุรินทร์, ข้าวผกาอำปึล, ข้าวหอมมะลิแดง, ข้าวฮางหอมมะลิ, ข้าวฮางข้าวเหนียว, ข้าวสังข์หยด, ข้าวเบายอดม่วง, ข้าวไร่ดอกข่า, ข้าวกล้องดอยพื้นเมือง, ข้าวกล้องดอยพื้นเมือง (บือซอมี) และข้าวหอมปทุมธานี 1
2.โซนชิมข้าวไทย – ชิมข้าวคู่กับน้ำพริกจากร้านอาหารเขียวไข่กา (4 ชนิด)
3.โซนเวที – จุดถ่ายรูปภายในงาน
4.โซน Good Goods – คาเฟ่และโซนจำหน่ายสินค้าแบรนด์ Good Goods
5.โซนภาคีเครือข่าย (มูลนิธิชัยพัฒนา) – โซนจัดแสดงสินค้าแบรนด์ภัทรพัฒน์
นอกจากนี้ยังมาพร้อม โปรโมชั่นพิเศษ สำหรับนักช้อปและนักชิมตลอดงาน
• ช้อปข้าวครบ 5 กก. รับสิทธิ์แลกซื้อ กระเป๋าตะกร้าพลาสติกรีไซเคิลจาก Good Goods มูลค่า 790 บาท เหลือเพียง 490 บาท
• เมื่อช้อปสินค้าในโซน เซ็นทรัล ทำ พาวิลเลียน ครบ 700 บาท/ใบเสร็จ รับฟรี Americano 1 แก้ว (12 ออนซ์) มูลค่า 95 บาท
• ลูกค้า AIS ซื้อเครื่องดื่มเย็น 1 แก้ว ใช้ 1 พอยต์ แลกรับอีก 1 แก้ว (เมนูอเมริกาโน, กาแฟกู๊ด กู๊ดส์ ไทยสไตล์, มะนาวโซดา – ขนาด 16 ออนซ์)
• สิทธิพิเศษบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน — Red ลด 5% / Black ลด 10% พร้อมรับ Cashback เมื่อซื้อครบ: 2,000 บาทขึ้นไปได้รับเงินคืน 3% จากยอดซื้อ และเมื่อซื้อครบ 10,000 บาทขึ้นไปจะได้รับเงินคืน 5% จากยอดซื้อ
• แลกคะแนน The 1 จำนวน 800 คะแนน รับคูปองส่วนลด 100 บาท เมื่อซื้อสินค้าภายใน เซ็นทรัล ทำ พาวิลเลียน
• ซื้อสินค้า Good Goods ครบ 500 บาท รับสิทธิ์แลกซื้อ กระเป๋าผ้ามัดย้อมคราม ราคาเพียง 99 บาท (ปกติ 190 บาท)
• พบกับ Good Goods Gift Set ปี 2568 รับส่วนลด 5% เมื่อซื้อ 2 ชุดขึ้นไป และ 10% เมื่อซื้อ 10 ชุดขึ้นไป ./