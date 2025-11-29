การบินไทย ช่วยเหลือผูโดยสารปมน้ำท่วม หาดใหญ่ ให้เปลี่ยเส้นทาง-คืนตั๋วได้

การบินไทย ขยายระยะเวลามาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหาดใหญ่ เปิดเกณฑ์ 4 ข้อ ผู้โดยสารเปลี่ยนเส้นทางบิน คืนตั๋วกรณี แอร์ไลน์ยกเลิกงบินขอคืนเงินได้เต็มจำนวน
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประกาศขยายระยะเวลามาตรการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยผู้โดยสารสามารถดำเนินการเกี่ยวกับบัตรโดยสารได้ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน / วันเดินทาง (เส้นทางหาดใหญ่)
ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเที่ยวบินหรือวันเดินทางในเส้นทางเดิม โดยต้องดำเนินการภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2568
และวันเดินทางใหม่ต้องอยู่ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2568 โดย ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
2. การเปลี่ยนเส้นทางบิน
ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางบินหรือออกบัตรโดยสารใหม่ภายในอายุบัตรโดยสาร โดยมีเงื่อนไขดังนี้:
•ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่, ค่าธรรมเนียม No–Show และ Agent Fee (ถ้ามี) สำหรับเส้นทางเข้า–ออกหาดใหญ่ (HDY) ไปยัง ทุกเส้นทางภายในประเทศไทย สำหรับเที่ยวบินที่ทำการบินโดยการบินไทย (TG) เท่านั้น
•บัตรโดยสารใหม่ต้องมีมูลค่า เท่ากับหรือสูงกว่า บัตรโดยสารเดิม
•ชำระส่วนต่างค่าโดยสารและภาษีเพิ่มเติม (ถ้ามี)
3. การขอยกเลิกหรือคืนเงิน
สำหรับบัตรโดยสารที่ยังไม่ได้ใช้ หรือใช้ไปบางส่วน:
•หากเป็นการขอยกเลิกหรือคืนเงินโดยสมัครใจ
ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขบัตรโดยสารเดิม ค่าปรับหรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไม่สามารถยกเว้นได้
•หรือผู้โดยสารสามารถเลือก
เก็บมูลค่าบัตรโดยสารเป็น EMD (Travel Voucher) เพื่อใช้ในการออกบัตรโดยสารในเส้นทางใดก็ได้
ภายใน 1 ปีนับจากวันที่ EMD ออกให้
4. กรณียกเลิกเที่ยวบินโดยสายการบิน
บัตรโดยสารที่ยังไม่ได้ใช้
•สามารถขอคืนเงินได้เต็มจำนวน โดย ยกเว้นค่าปรับและค่าธรรมเนียมทั้งหมด
บัตรโดยสารที่ใช้ไปแล้วบางส่วน
•ยกเว้นค่าธรรมเนียมการคืนเงิน
•มูลค่าคืนเงินตามบางส่วนที่ยังไม่มีการใช้
ผู้โดยสารสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง