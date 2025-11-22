เวียตเจ็ท ไทยแลนด์ แจ้งผู้โดยสารที่รับผลกระทบน้ำท่วมสงขลา เปลี่ยนเที่ยวบินฟรี 1 ครั้ง

เวียตเจ็ท ไทยแลนด์ ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดสงขลา โดยผู้โดยสารที่มีบัตรโดยสารเดินทาง เข้า–ออก ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ (HDY) ระหว่างวันที่ 22–24 พฤศจิกายน 2568 ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินในเส้นทางเดิมได้ 1 ครั้ง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยต้องเดินทางภายใน 7 วัน นับจากกำหนดการเดินทางเดิม
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในเที่ยวบิน โดยติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์: 02-089-1909
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในเที่ยวบิน โดยติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์: 02-089-1909