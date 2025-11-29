“เครือสหพัฒน์” ผนึก “ยู่หยวน กรุ๊ป” ร่วมผลิต-จำหน่ายสู่ศูนย์กลางอาเซียน

ผู้จัดการรายวัน 360 - เครือสหพัฒน์ ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Shanghai Yuyuan Tourist Mart (Group) Co.,Ltd. (YUYUAN Inc.) หนึ่งในกลุ่มธุรกิจผู้บริโภคชั้นนำของจีน ผ่านพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาธุรกิจใน 4 กลุ่มสำคัญ ได้แก่ “เครื่องสำอาง แฟชั่น อาหารและเครื่องดื่ม เครื่องประดับทอง” ผสานกำลังด้านซัพพลายเชน การผลิต การจัดจำหน่าย และนวัตกรรม ยกระดับสินค้าและเปิดประสบการณ์ผู้บริโภคไทย พร้อมขยายโอกาสทางธุรกิจสู่ตลาดอาเซียนในอนาคต
นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เครือสหพัฒน์ และ ยู่หยวน กรุ๊ป Shanghai Yuyuan Tourist Mart (Group) Co.,Ltd. หรือ YUYUAN Inc. จากประเทศจีน ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) โดยมุ่งขยายศักยภาพทางธุรกิจใน 4 หมวดหลัก ได้แก่ Beauty, Fashion, Food & Beverage และ Gold Jewelry ซึ่งเป็นตลาดที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและมีความต้องการสูงในภูมิภาคอาเซียน
ความร่วมมือครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงดีลการค้า แต่ถือเป็น “หมุดหมายสำคัญ” ในการขยายความหลากหลายของพอร์ตธุรกิจ และต่อยอดศักยภาพเครือสหพัฒน์ในการนำเสนอสินค้าและบริการระดับนานาชาติให้ผู้บริโภคไทย โดยเครือสหพัฒน์มีความพร้อมทางด้าน ซัพพลายเชนคุณภาพสูง โรงงานผลิตที่ได้มาตรฐาน และเครือข่ายร้านค้าครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนยู่หยวนในการเข้าสู่ตลาดไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมสะท้อนวิสัยทัศน์ของทั้งสองกลุ่มที่จะสร้างความยั่งยืนร่วมกันในระยะยาว โดยเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และต่อยอดนวัตกรรม รวมถึงเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันในระดับภูมิภาค
สำหรับบทบาทของทั้ง 2 ฝ่าย ในความร่วมมือครั้งนี้ จะแลกเปลี่ยนและทำตลาดสินค้าซึ่งกันและกัน เพื่อเสริมความแข็งแกร่งทั้งในและต่างประเทศ โดยเครือสหพัฒน์ จะรับบทบาทหลักในการสนับสนุนด้านซัพพลายเชน การผลิต การกระจายสินค้า และเครือข่ายค้าปลีกทั่วประเทศ พร้อมบริหารช่องทางการขายเพื่อให้สินค้าสามารถเข้าถึงผู้บริโภคไทยอย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย
ในขณะเดียวกัน ยู่หยวน กรุ๊ป จะเข้ามามีส่วนสำคัญในการผลักดันสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดจีน ซึ่งยู่หยวนมีความเชี่ยวชาญด้านการกระจายสินค้าและเครือข่ายค้าปลีกที่เข้มแข็ง โดยสินค้าที่เครือสหพัฒน์มอบหมายให้ยู่หยวน กรุ๊ป ทำตลาดในจีนจะเริ่มต้นด้วยสินค้ากลุ่มคอสเมติก แบรนด์ BSC Cosmetology และสินค้าแฟชั่นในเครือสหพัฒน์ ขณะที่ ยู่หยวน กรุ๊ป จะนำเสนอสินค้านวัตกรรม เทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญด้านแบรนด์ มาช่วยเติมเต็มตลาดไทย พร้อมร่วมพัฒนาสินค้าที่ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคในภูมิภาค ทั้งใน 4 หมวดหลัก ได้แก่ Beauty, Fashion, Food & Beverage และ Gold Jewelry
โดยทั้งสองฝ่ายคาดว่า ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยสร้างการเติบโตร่วมกันอย่างมีนัยสำคัญ เพราะไม่เพียงช่วยขยายโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงตลาดใหม่ แต่ยังสร้างการเติบโตเชิงกลยุทธ์ร่วมกัน โดยเฉพาะการผสานจุดแข็งด้านเครือข่าย การผลิต และนวัตกรรมสินค้าของแต่ละฝ่าย จะช่วยให้ทั้งสองแบรนด์สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น เพิ่มส่วนแบ่งตลาด และตอบสนองความต้องการผู้บริโภคได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
“ความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญของเครือสหพัฒน์ในการเชื่อมต่ออุตสาหกรรมผู้บริโภคไทยกับมาตรฐานระดับสากล เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้าง Ecosystem ใหม่ ที่เชื่อมระหว่างตลาดผู้บริโภคไทย - จีน และผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางผู้บริโภคในอาเซียน เรามองเห็นศักยภาพของยู่หยวนทั้งในด้านนวัตกรรม สินค้า และความแข็งแรงของแบรนด์ ซึ่งสอดคล้องกับจุดยืนของเครือสหพัฒน์ ในการยกระดับคุณภาพสินค้าให้ผู้บริโภคไทยเข้าถึงผลิตภัณฑ์ระดับโลกได้มากขึ้น ความร่วมมือนี้จะช่วยต่อยอดโอกาสทางธุรกิจให้ทั้งสองฝ่าย และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว” นายธรรมรัตน์ กล่าว
ด้าน มร.ดิเอโก้ ฮู โฟกัส โกลบอล พาร์ทเนอร์, รองประธาน บริษัท ยู่หยวน จำกัด (Mr. Diego Hu Focus Global Partner, Vice President Yuyuan Inc.) กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้เกิดขึ้นในปีสำคัญที่ไทย–จีนจะเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตในปี 2568 ซึ่งทำให้ดีลนี้มีความหมายยิ่งขึ้น ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในตลาดผู้บริโภคที่มีศักยภาพสูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นฐานที่เหมาะสมสำหรับการขยายสู่ภูมิภาค
ยู่หยวน กรุ๊ป มุ่งดำเนินกลยุทธ์ “Bring In & Go Global” โดยนำเสนอสินค้าและนวัตกรรมระดับโลกให้กับผู้บริโภคในจีน พร้อมผลักดันแบรนด์จีนสู่ตลาดต่างประเทศอย่างจริงจัง การร่วมมือกับเครือสหพัฒน์จึงเป็นก้าวสำคัญ เพราะเครือสหพัฒน์มีความแข็งแกร่งด้านซัพพลายเชน การจัดจำหน่าย และความเข้าใจตลาดไทยในเชิงลึก
“ประเทศไทยเป็นหนึ่งในตลาดผู้บริโภคที่มีความสำคัญสูงสุดในภูมิภาคอาเซียน และเป็นจุดยุทธศาสตร์สำหรับการขยายตลาดต่างประเทศของเรา การร่วมมือกับเครือสหพัฒน์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตและเครือข่ายการจัดจำหน่ายที่แข็งแกร่ง จะทำให้เราสามารถนำเสนอสินค้า นวัตกรรม และแนวคิดความงามแบบตะวันออกสู่ผู้บริโภคไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราเชื่อว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการเติบโตร่วมกันในอีกหลายปีข้างหน้า” มร. ดิเอโก้ กล่าว
นอกจากนี้เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ยู่หยวน กรุ๊ป ยังได้สร้างปรากฏการณ์เชิงวัฒนธรรมในไทยผ่านการจัดงาน Yuyuan Lantern Festival หรือ เทศกาลโคมยู่หยวน ซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการเผยแพร่วัฒนธรรมและสินค้าไทย-จีน ผ่านประสบการณ์เชิงวัฒนธรรมรูปแบบใหม่ และสร้างความผูกพันกับผู้บริโภคไทย ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและเป็นการตอกย้ำความตั้งใจของบริษัทในการขยายสู่ตลาดโลก
ทั้งนี้ Shanghai Yuyuan Tourist Mart (Group) Co.,Ltd. หรือ YUYUAN Inc. ยู่หยวน กรุ๊ป เป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจผู้บริโภคชั้นนำของประเทศจีน และเป็นแพลตฟอร์มหลักของ Fosun ในธุรกิจ “Happiness Ecosystem” บริษัทครอบครองแบรนด์จีนเก่าแก่กว่า 19 แบรนด์ พร้อมธุรกิจครอบคลุมหลายอุตสาหกรรม อาทิ อัญมณีและแฟชั่น เครื่องสำอาง ร้านอาหาร สุรา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยมุ่งผลักดันศาสตร์ความงามแบบตะวันออก (Oriental Aesthetics) สู่เวทีโลก และยกระดับอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและการผลิตอัจฉริยะ เพื่อสร้างประสบการณ์ผู้บริโภคที่ทันสมัยและมีคุณภาพ