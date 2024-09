5 หนุ่มฮอต “เก้า-เทศน์-จูเนียร์-ไบรท์-จ็อบ” ร่วมสร้างปรากฏการณ์ ความสุขทั่วไทย “ROBINSON 45th ANNIVERSARY ฉลองใหญ่ เซอร์ไพรส์เยอะ”

ห้างโรบินสัน ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ฉลองยิ่งใหญ่ครบรอบ 45 ปี พร้อมตอกย้ำการเป็นเดสติเนชันที่สร้างความสุขในทุกๆ วันของชีวิตครอบครัวทั่วไทย จัดงาน “ROBINSON 45thANNIVERSARY ฉลองใหญ่ เซอร์ไพรส์เยอะ” พร้อมไฮไลท์สุดปัง ไม่ว่าจะเป็น แจกหนัก จัดเต็มรวมกว่า 18 ล้านบาท!ทั้งดีลโปรโมชันสุดว้าว! อาทิ แจกรถวอลโว่ EX30 และของรางวัลรวมกว่า 500 รางวัลมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท และกิจกรรมสุดฟินมากมาย! รวมทั้งโปรเจกต์เพลงสุดพิเศษ“ช้อปฉ่ำ ทำถึง” ที่จับมือกับศิลปินดังอย่าง ป๊อก – ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์ หรือ POKMINDSET ชวนทุกครอบครัวมาร้อง เล่น เต้น แชร์ และติดแฮชแท็ก #Robinson45Years ให้สนั่นโซเชียล คลิปไหนโดนใจ มีสิทธิ์รับคูปองส่วนลด 100 บาท เมื่อช้อปตามเงื่อนไขที่กำหนด (จำนวนจำกัด) และพบกับการกลับมาอีกครั้งของมาสคอตนกโรบิ้นสุดน่ารักและแลนด์มาร์กใหม่ที่จะมาสร้างสีสันให้กับครอบครัวในทุกภูมิภาค พร้อมร่วมส่งต่อโอกาสทางการศึกษาแก่น้องๆ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ผ่านการซื้อกระเป๋าผ้าลิมิเต็ด เอดิชัน ที่ออกแบบโดยดาราหนุ่มฮอตอย่างเก้า – นพเก้า (จำนวนจำกัด) ตั้งแต่วันนี้ – 2 ต.ค. 67 ที่ห้างโรบินสันทุกสาขา รวมทั้งทุกช่องทางการช้อปปิ้งสุดสะดวกของห้างฯและอีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญกับบิ๊กอีเวนต์ฉลองครบรอบ 45 ปี ห้างโรบินสัน ที่ลานโปรโมชัน ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ราชพฤกษ์ โดยได้รับเกียรติจากคุณระวีพรรณ แก้วเพียงเพ็ญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และคุณสุนิชฌาน์ ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ร่วมด้วยคณะผู้บริหารห้างโรบินสัน ในเครือเซ็นทรัล รีเทล นำโดย คุณอนันต์ ตันติปัญญาคุณ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารพันธมิตรธุรกิจ ร่วมชมแฟชั่นโชว์สุดอลังการ นำทีมโดย หนุ่มฮอต เก้า - นพเก้า เดชาพัฒนคุณ และเหล่าดาราจากแบรนด์ PLAYBOY ฟลุค – พุฒิพงศ์, บาส – ธีรภัทร์, ซัน - ธนากร แบรนด์ DAPPER อชิ – ศุกลภัทร, โจ – ศิลป์กวี, จิ - จิรายุ แบรนด์ ARROW บิ๊ก - ธนกร พร้อมทัพผู้เข้าประกวด MISTER & MISS ROBINSON CONTEST และนายแบบ – นางแบบ มาประเดิมความฟินแบบจัดเต็มบนรันเวย์ครั้งประวัติศาสตร์กับคอลเลกชันสุดปังจากแบรนด์ชั้นนำ และมันส์กันต่อกับมินิคอนเสิร์ตจากแรปเปอร์ตัวพ่อ ป๊อก - ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์ หรือ POKMINDSET ที่มาชวนทุกคนออกสเต็ปกับโปรเจกต์เพลง “ช้อปฉ่ำ ทำถึง” แบบสดๆ ครั้งแรกไปด้วยกัน รวมถึงเพลงสนุกๆ อีกเพียบ! พร้อมร่วมลุ้นผลผู้ชนะการประกวด MISTER & MISS ROBINSON CONTESTรอบชิงชนะเลิศภาคกลาง ชิงเงินรางวัลกว่า 40,000 บาท และโอกาสดี ๆ ในการร่วมงานกับห้างโรบินสัน และปิดท้ายด้วยเซอร์ไพรส์โชว์สุดพิเศษจากหนุ่มเก้าที่ทำเอาเอฟซีฟินแบบทำถึงจริง ๆ! นอกจากนี้ ห้างโรบินสันยังกระจายความฟินในทุกภูมิภาคจากทีมนักแสดงหนุ่มสุดฮอต เทศน์ - เฮนรี่ ไมรอน ในวันที่ 14 ก.ย. 67 ที่ผ่านมาที่ห้างโรบินสัน เชียงใหม่, จูเนียร์ -กาจบัณฑิต ใจดี และดาราจากแบรนด์ HEAVY โยโย่ - ธีนฤปกร , ไบร์ท - รพีพงศ์ ทับสุวรรณ และดาราจากแบรนด์DAPPER เบส – นรเทพ, วินเนอร์ – ชิติพัทธ์ ในวันที่ 15 ก.ย. 67 ที่ผ่านมา ที่ห้างโรบินสัน อุบลราชธานี ซึ่งได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากในทุกที่ รวมทั้งยังได้ผู้ชนะการประกวด MISTER & MISS ROBINSON CONTEST รอบชิงชนะเลิศภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกด้วยงานนี้หนุ่ม เก้า - นพเก้า เดชาพัฒนคุณ ยังเป็นตัวแทนแชร์ความประทับใจที่ได้มาร่วมฉลอง 45 ปี ห้างโรบินสัน ในงาน “ROBINSON 45th ANNIVERSARY ฉลองใหญ่ เซอร์ไพรส์เยอะ” ในครั้งนี้ว่า “ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอแสดงความยินดีกับห้างโรบินสันที่ครบรอบ 45 ปีด้วยนะครับ เรียกได้ว่าเป็นห้างที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานจริง ๆ วันนี้ดีใจมากที่ได้มาร่วมสร้างความสุขให้กับทุกคน และที่ปลื้มมากที่สุดคือการได้ร่วมทำดีกับห้างโรบินสันในการออกแบบกระเป๋าลายพิเศษ “ROBINSON X KAO NOPPAKAO LIMITED EDITION BAG” เพื่อจำหน่ายนำรายได้มอบให้กับกรมกิจการเด็กและเยาวชน ในการสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของน้องๆ ทั่วประเทศ ซึ่งรู้มาว่าขายหมดเร็วมาก ผมดีใจมากจริง ๆ ครับ อยากขอบคุณแฟนคลับที่ร่วมกันช่วยเหลือน้อง ๆ ในครั้งนี้ด้วยกันนะครับ แต่ความพิเศษของห้างโรบินสันยังไม่หมด โดยเฉพาะดีลโปรโมชันดี ๆ ยังมีให้ช้อปกันยาว ๆ ถึง 2 ต.ค. เลย ไปช้อปกันต่อได้เลยครับ”สำหรับดีลโปรโมชันพิเศษของงาน “ROBINSON 45thANNIVERSARY ฉลองใหญ่ เซอร์ไพรส์เยอะ” แจกหนัก จัดเต็มรวมกว่า 18 ล้านบาท! ตั้งแต่วันนี้ – 2 ต.ค. 67 ที่ห้างโรบินสันทุกสาขา รวมทั้งทุกช่องทางการช้อปปิ้งสุดสะดวกของห้างฯ ประกอบด้วย...- ลุ้นรับ! รถวอลโว่ EX30 รุ่น CORE SINGLE MOTOR สี CLOUD BLUE และของรางวัลอื่นๆ กว่า 500 รางวัล อาทิ แหวนเพชร Jubilee Diamond, แพ็กเกจออลอินคลูซีฟ ห้องกลางน้ำ Club Med Kani Maldives 3 คืน สำหรับ 2 ท่าน,โทรศัพท์มือถือ iPhone 15 Pro 128GB จำนวน 3 รางวัล, EV Motorcycle SOLOS EV3500W EM50 จำนวน 1 รางวัลจากนิยมยีนส์ ฯลฯ มูลค่ารวมกว่า 3 ล้านบาท เพียงช้อปครบทุก 1,000 บาท พิเศษ รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล x 2 เมื่อช้อปผ่านบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน หรือใช้คะแนนเดอะวันแลกเริ่มต้นเพียง 20 คะแนน- แบรนด์ชั้นนำ ลดสูงสุด 45% มากกว่า 100 แบรนด์ ทุกวันศุกร์ – อาทิตย์ ตลอดแคมเปญ- สมาชิกบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน รับคูปองแทนเงินสดและเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 7,500 บาท เมื่อช้อปตามเงื่อนไขที่กำหนด- ซูเปอร์คูปอง รับส่วนลดเพิ่มจากแบรนด์ รวมมูลค่ากว่า 20,000 บาท เมื่อช้อป 1,000 บาทขึ้นไป- รับเพิ่มชุดจานชามคอลเลกชันพิเศษ 1 เซ็ท มูลค่า 699บาท เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไข- พิเศษสำหรับสุดยอดนักช้อป ทุกเสาร์ อาทิตย์ รับเพิ่ม Gift Card 6,500 บาท เมื่อช้อป 90,000 บาท ขึ้นไป- ครั้งแรกของ ROBINSON X TAOBIN ในกิจกรรม “ROBINSON BEAUTY มั่นใจอะไรก็ดริ๊งก์” มาสัมผัสความสนุกและร่วมลุ้นไปกับโลกแห่งความงามที่ครอบครัวนักช้อปไม่ควรพลาดทั้ง 3 ต่อ! ต่อที่ 1 ดื่มด่ำความสดชื่นพร้อมสวยปัง! รับฟรีบัตรกำนัลเต่าบิน สำหรับเครื่องดื่มเต่าบิน 1 แก้ว เมื่อซื้อสินค้ากลุ่มบิวตี้ครบ 500 บาท ต่อที่ 2 ลุ้น เซียมซีเขย่ารับความสวย รับของขวัญพิเศษจากแบรนด์ต่าง ๆ ในโรบินสันบิวตี้มูลค่าสูงสุด 2,550 บาท เมื่อซื้อเครื่องดื่มเต่าบิน ครบ 9 แก้ว ในเมนูพิเศษคอลเลกชัน “Robinson Beauty ต่อที่ 3 รับคูปองดิจิทัลมูลค่า 100 บาท สำหรับใช้ซื้อสินค้ากลุ่มเครื่องสำอางและความงามครบ 1,000 บาท ที่แผนกเครื่องสำอาง ห้างโรบินสันทุกสาขา (ยกเว้นสาขาจังซีลอน)อีกทั้งยังอัดแน่นกิจกรรมสุดสนุกภายในห้างและบนโซเชียลมีเดียต่อเนื่อง เพื่อสร้างประสบการณ์ที่มากกว่าการช้อปปิ้งแก่ครอบครัวทั่วไทยในทุกสาขาทั่วประเทศตลอดงาน “ROBINSON 45th ANNIVERSARY ฉลองใหญ่ เซอร์ไพรส์เยอะ” ไม่ว่าจะเป็น...- สัมผัสประสบการณ์ความฟิน! ที่จะกระจายในทุกภูมิภาคจากทีมนักแสดงหนุ่มสุดฮอต ไบร์ท - รพีพงศ์ ทับสุวรรณ และดาราจากแบรนด์ DAPPER เบส – นรเทพ,วินเนอร์ – ชิติพัทธ์ (วันที่ 21 ก.ย. 67 ที่ห้างโรบินสัน ชลบุรี), จ็อบ - ธัชพล กู้วงศ์บัณฑิต และดาราจากแบรนด์ HEAVY ปอนด์ - ชัชวรินทร์ (วันที่ 22 ก.ย. 67 ที่ห้างโรบินสันสุราษฎร์ธานี) และกิจกรรมสนุก ๆ ที่เคาน์เตอร์ BSC COSMETOLOGY ห้างโรบินสันสาขาที่ร่วมกิจกรรม- สร้างสีสันด้วยทรูป “ROBINSON 45thANNIVERSARY ฉลองใหญ่ เซอร์ไพรส์เยอะ” ที่ห้างโรบินสันทุกสาขา- ร่วมสนุกกับโปรเจกต์เพลงพิเศษ “ช้อปฉ่ำ ทำถึง” ของแรปเปอร์ตัวพ่อ ป๊อก ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์ หรือ POKMINDSET โดยสามารถรับชมได้ในช่องทาง Facebook/ Youtube และทุกโซเชียลมีเดียของ Robinson Department Store คลิก ช้อปฉ่ำ ทำถึง - ROBINSON x POKMINDSET [OFFICIAL MV] (youtube.com) พร้อมชวนทุกครอบครัวมาร้อง เล่น เต้น แชร์ และติดแฮชแท็ก #Robinson45Years ให้สนั่นโซเชียล คลิปไหนโดนใจมีสิทธิ์รับคูปองส่วนลด 100 บาท เมื่อช้อปตามเงื่อนไขที่กำหนด ที่จุดบริการลูกค้า ห้าง โรบินสันทุกสาขาทั่วประเทศ (จำนวนจำกัด)- การกลับมาอีกครั้งของมาสคอตนกโรบิ้นสุดน่ารักที่จะมาสร้างสีสันให้กับครอบครัวในทุกภูมิภาค พร้อมพบกับแลนด์มาร์ก นกโรบิ้น จุดถ่ายรูปสำหรับสายชอบแชะแล้วแชร์ที่ ห้างโรบินสัน ราชพฤกษ์, แยกทุ่งศรีเมือง อุบลราชธานี,ห้างโรบินสัน ชลบุรี, ห้างโรบินสัน เชียงใหม่ และหอนาฬิกาสุราษฎร์ธานี ชวนมาโชว์รูปถ่ายสวยๆ รับคูปองส่วนลดที่ห้างโรบินสันสาขาที่ร่วมรายการ ตามเงื่อนไขที่กำหนด- ครั้งแรก! ของการประกวด MISTER & MISS ROBINSON CONTEST กับการเฟ้นหาหนุ่มสาวรุ่นใหม่ไอคอนแห่งห้างโรบินสันที่จะชวนทุกครอบครัวมาร่วมให้กำลังใจพร้อมชมการประกวดรอบตัดสินของภาคตะวันออกและภาคใต้ที่ ห้างโรบินสัน ชลบุรี และห้างโรบิน สุราษฎร์ธานี ลุ้นรับรางวัลและโอกาสในการร่วมกิจกรรมดี ๆ กับทางห้างโรบินสัน- ROBINSON 45th ANNIVERSARY x HEAVY ‘ONE FOR ALL’ ห้างโรบินสัน และ เฮฟวี่ (HEAVY) ชวนคุณทำดี โดยทุกๆ ยอดซื้อสินค้าแบรนด์ HEAVY 1 คู่ เท่ากับคุณได้ร่วมบริจาครองเท้าให้กับน้องๆ นักเรียนที่ยากไร้ จำนวน 1 คู่ ตั้งแต่วันนี้ – 29 ก.ย. 67 ที่แผนกรองเท้าชาย ห้างโรบินสันทุกสาขามาร่วมฉลองใหญ่ครบรอบ 45 ปีของห้างโรบินสันกับแคมเปญ “ROBINSON 45th ANNIVERSARY ฉลองใหญ่ เซอร์ไพรส์เยอะ” ตั้งแต่วันนี้ – 2 ต.ค. 67 ที่ห้างโรบินสันทุกสาขา รวมทั้งทุกช่องทางการช้อปปิ้งสุดสะดวกของห้างฯ ไม่ว่าจะเป็น ROBINSON CHAT & SHOP, ROBINSON PERSONAL SHOPPER ON DEMAND โทร.1425 ผู้ช่วยส่วนตัวสำหรับทุกคน CENTRAL APP และเว็บไซต์ WWW.CENTRAL.CO.TH ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้ง FACEBOOK FANPAGE: ROBINSON DEPARTMENT STORE