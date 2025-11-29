การบินไทย แจงไม่มีผลกระทบจากประกาศ Emergency AD ของ EASA

การบินไทยไม่ได้รับผลกระทบจากประกาศ Emergency AD ของ EASA กรณีอุปกรณ์ ELAC
จากกรณีที่องค์การความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป (EASA) ออกประกาศความสมควรเดินอากาศเร่งด่วน (Emergency Airworthiness Directive 2025-0268-E) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2025 ซึ่งกำหนดให้อากาศยานแบบ Airbus A319, A320 และ A321 ที่ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมพื้นบังคับบินแนวทิศ (ELAC) รุ่น ELAC B L104 ต้องทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ดังกล่าวก่อนปฏิบัติการบินในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2025 นั้น
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอเรียนว่าอากาศยานแบบ Airbus A320 ของการบินไทย ไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมพื้นบังคับบินแนวทิศ (ELAC) รุ่น ELAC B L104 จึงไม่เข้าข่ายตามประกาศดังกล่าว
การบินไทยขอยืนยันว่า ทุกเที่ยวบินของบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยสากลอย่างเคร่งครัด และบริษัทฯ ยังคงติดตามประกาศ ข้อกำหนด และคำแนะนำจากหน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงผู้ผลิตอากาศยานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจในระดับความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสาร