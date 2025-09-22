เช็กด่วน!การบินไทย ยกเลิกเที่ยวบิน กรุงเทพฯ – ฮ่องกง 23-24 ก.ย. 68

การบินไทยแจ้งยกเลิกเที่ยวบินเส้นทาง กรุงเทพฯ – ฮ่องกง 23-24 ก.ย. 68 จากผลกระทบไต้ฝุ่นรากาซา
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งยกเลิกเที่ยวบินระหว่างกรุงเทพฯ – ฮ่องกง จากสถานการณ์พายุไต้ฝุ่น “รากาซา (RAGASA)” ดังนี้
วันที่ 23 กันยายน 2568
- เที่ยวบิน TG638 เส้นทาง กรุงเทพฯ – ฮ่องกง / TG639 เส้นทาง ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
- เที่ยวบิน TG602 เส้นทาง กรุงเทพฯ – ฮ่องกง
วันที่ 24 กันยายน 2568
- เที่ยวบิน TG603 เส้นทาง ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
- เที่ยวบิน TG600 เส้นทาง กรุงเทพฯ – ฮ่องกง / TG601 เส้นทาง ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
- เที่ยวบิน TG628 เส้นทาง กรุงเทพฯ – ฮ่องกง / TG629 เส้นทาง ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
- เที่ยวบิน TG638 เส้นทาง กรุงเทพฯ – ฮ่องกง / TG639 เส้นทาง ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
ผู้โดยสารสามารถติดตามข่าวสารและข้อมูลเที่ยวบินเพิ่มเติม ได้ที่ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ Global Contact Center โทร. +852 2495 1115