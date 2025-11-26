‘ปวีณา จริยฐิติพงศ์ รับตำแหน่งบอร์ด ACI Asia-Pacific and Middle East

‘ปวีณา’ รับตำแหน่งกรรมการ ACI Asia-Pacific and Middle East Regional Board ขับเคลื่อนท่าอากาศยานไทย รับฮับการบินภูมิภาค
นางสาวปวีณา จริยฐิติพงศ์ รักษาการผู้อํานวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) หรือทอท.พร้อมด้วยนายเอนก ธีระวิวัฒน์ชัย รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ สายงานยุทธศาสตร์ AOT และนางลัชชิดา อาภาพันธุ์ ผู้อํานวยการสํานักกิจการต่างประเทศ AOT เข้าร่วมการประชุม ACI Asia-Pacific and Middle East Regional Board (ACI APAC & MID Regional Board) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และหารือร่วมกันเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรมการบิน ทั้งการคาดการณ์ปริมาณการจราจรทางอากาศในปี 2568-2570 ความพร้อมของท่าอากาศยานในภูมิภาค และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 ณ สาธารณรัฐเกาหลี
พร้อมกันนี้ที่ประชุม ACI APAC & MID Regional Board ได้รับรองการเสนอชื่อ นางสาวปวีณา จริยฐิติพงศ์ ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ACI APAC & MID Regional Board โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป รวมทั้ง AOT ยังได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมใหญ่ ACI APAC & MID Assembly, Conference and Exhibition 2026 ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2569 ณ กรุงเทพมหานคร