เผย 4 รายสมัครชิง”เอ็มดีทอท.”จับตา”ปวีณา-เอนก”แสดงวิสัยทัศน์ 15 ก.ย. 68

เผยผู้สมัคร 4 ราย ชิงเก้าอี้ผู้อำนวยการ ทอท.คนใหม่ คาด “ปวีณา-เอนก” คนในแข่งเดือด ส่วน 2 คนนอกมีชื่อ”พีรกันต์-ธรธนัฐ” ตรวจคุณสมบัติ ตัดเชือก แสดงวิสัยทัศน์ 15 ก.ย. 68
รายงานข่าวจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือทอท. (AOT) แจ้งว่า จากที่ ทอท.ได้เปิดสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ที่มีพล.ร.อ.สุวิน แจ้งยอดสุข เป็นประธานฯ ประกาศเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม - 26 สิงหาคม 2568 ปรากฎว่า มีผู้ยื่นสมัคร รวม 4 ราย ได้แก่ 1. นางสาวปวีณา จริยฐิติพงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง) รักษาการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. 2.นายเอนก ธีระวิวัฒน์ชัย รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานยุทธศาสตร์) ทอท. 3. นายพีรกันต์ แก้ววงศ์วัฒนา อดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) และ 4. นายธรธนัฐ ภักดีภิญโญ
โดยจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติ และประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติและ หลักฐานครบถ้วนมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ในวันที่ 11 กันยายน 2568 กำหนดและ สัมภาษณ์พร้อมนำเสนอวิสัยทัศน์ในวันที่ 15 กันยายน 2568 โดยผู้เข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์จะต้องได้รับคะแนนรวมเฉลี่ย จากคณะกรรมการสรรหาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
คุณสมบัติของผู้สมัครที่กำหนด ได้แก่ มีอายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร ,ไม่เป็นกรรมการทอท.ในวันที่ยื่นสมัคร ,ไม่เป็นบุคคล วิกลจริตหรือฟั่นเฟือน หรือ ล้มละลาย, ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ,ไม่เคยต้องคำพิพากษา หรือคำสั่งศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ,ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง ,ไม่เคยถูกไล่ออกปลดออกคือให้ออกจากงานเพราะทุจริตต่อหน้าที่, ไม่เป็นหรือภายในระยะเวลา 3 ปีก่อนวันรับแต่งตั้ง ไม่เคยเป็นกรรมการหรือผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจในการจัดการโดยมีส่วนได้ส่วนเสียในนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับสัมปทานผู้ร่วมทุนหรือมีผลประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของทอท. เว้นแต่การเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการในนิติบุคคลดังกล่าวโดยการมอบหมายของทอท.
สำหรับคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ กรณีเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาคเอกชนต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่า รองผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานที่มีรายได้ไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาทต่อปี, กรณี เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารจากส่วนราชการ ตั้งแต่ระดับกรมขึ้นไป รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ใดของรัฐที่เทียบเท่ากรมขึ้นไปต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรนั้น และจะต้องมีระยะเวลาในการดำรง ตำแหน่งและปฏิบัติงานแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการองค์กรขนาดใหญ่ และการบริหารจัดการกิจการท่าอากาศยาน, มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารและกำกับดูแลกิจการที่ดี,มีภาวะการเป็นผู้นำ, มีความสามารถสูงในการตัดสินใจสั่งการ และบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการทอท.
สำหรับเงื่อนไขการจ้าง มีวาระในการดำรงตำแหน่ง คราวละไม่เกิน 4 ปีนับจากวันที่ร่วมดำรงตำแหน่งตามสัญญาจ้างหรืออยู่ในวาระได้จนอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์แล้วแต่วาระใดจะถึงก่อน