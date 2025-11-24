AOT เปิดงบปี 68 รายได้รวม 6.85 หมื่นล้านบาท กำไร 1.8 หมื่นล้าน ลด 5.5% เหตุ รายได้ธุรกิจ -ดิวตี้ฟรี ลดลง

AOT เผยปี 2568 มีรายได้รวม 6.85 หมื่นล้านบาท รับกำไรสุทธิ 1.8 หมื่นล้านบาท ลดลง 5.51 % จากปีก่อน เหตุรายได้ไม่เกี่ยวการบินลด 6.89% จากธุรกิจและดิวตี้ฟรี แม้มีผู้โดยสารรวม 125 ล้านคนจากการบินที่ฟื้นตัว ดันเที่ยวบินรวมแตะ 7.8 แสนเที่ยวบิน เพิ่ม 7% เร่งพัฒนาขีดความสามารถ 6 สนามบิน
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) หรือทอท. เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของ AOT ในปีงบประมาณ 2568 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 ถึงเดือนกันยายน 2568) มีรายได้จากกิจการการบินรวม 33,047.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2,046.83 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 6.6 ขณะที่รายได้รวมทั้งหมดอยู่ที่ 68,586.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.12 และมีกำไรสุทธิรวมทั้งสิ้น 18,125.20 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.51 จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 19,182.39 ล้านบาท
โดยมีรายได้จากการขายหรือการให้บริการ จำนวน 66,679.38 ล้านบาท ร้อยละ 0.66 จากการลดลงของรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน 2,488.75 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.89 มาอยู่ที่ 33,623.08 ล้านบาท จากการลดลงของรายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ 1,768.80 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.65 โดยรายการหลักๆ ที่ลดลงมาจากธุรกิจ ร้านค้าปลอดอากร นอกจากนี้ ค่าเช่าสำนักงานและอสังหาริมทรัพยลดลงจำนวน 518.91 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.73
ส่วนรายได้เกี่ยวกับกิจการการบินเพิ่มขึ้น 2,046.83 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.60 มาอยู่ที่ 33,047.30 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าบริการผู้โดยสารขาออกจำนวน 1,703.55 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.92 โดยมีสาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของจำนวน ผู้โดยสารโดยรวมของทั้ง 6 ท่าอากาศยานร้อยละ 5.61 นอกจากนี้ รายได้ค่าบริการสนามบินเพิ่มขึ้นจำนวน 277.28 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.93 จากการเพิ่มขึ้นของจำนวนเที่ยวบิน
ขณะที่มีค่าใช้จ่ายรวมอยู่ที่ 42,727.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,202.43 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.43 ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ค่าใช้จ่ายอื่น และ ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน มีต้นทุนทางการเงินอยู่ที่ 2,515.38 ล้านบาท ลดลง 241.46 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.76 สำหรับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลง 116.06 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.37
@ผู้โดยสารรวมทะลุ 125 ล้านคน
สำหรับปริมาณการจราจรทางอากาศ ณ ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งในสังกัด AOT ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่ มีจำนวนเที่ยวบินรวม 788,095 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 7.56 แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ 444,944 เที่ยวบิน และเที่ยวบินภายในประเทศ 343,151เที่ยวบิน ขณะที่มีผู้โดยสารใช้บริการรวมทั้งสิ้น 125,989,505 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.61 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยแบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 76,636,387 ล้านคน และผู้โดยสารภายในประเทศ 49,353,118 ล้านคน
ซึ่งการเติบโตของผู้โดยสารสอดคล้องกับการดำเนินงานของ AOT ในการเร่งพัฒนาขีดความสามารถของท่าอากาศยานในความรับผิดชอบทั้ง 6 แห่งในทุกมิติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและยกระดับขีดความสามารถในการรองรับจำนวนผู้โดยสารและเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะที่ ทสภ.ซึ่งปัจจุบันรองรับผู้โดยสารกว่า 62 ล้านคน
ทั้งนี้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้รับการยอมรับในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลการจัดอันดับสำคัญล่าสุด ได้แก่ อันดับที่ 7 สนามบินที่เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อทางอากาศ และอันดับ 9 สนามบินที่มีการเชื่อมต่อทางอากาศสูงสุดของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลาง จากสภาสมาคมท่าอากาศยานระหว่างประเทศภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลาง (ACI APAC&MID) รวมทั้งอันดับที่ 12 ของโลก ในกลุ่ม Global Airport Megahubs 2025 จาก Official Airline Guide (OAG) นอกจากนี้ ยังติดอันดับท็อป 10 ท่าอากาศยานที่ดีที่สุดของโลกจาก Condé Nast Traveler รวมถึงได้รับการรับรองมาตรฐานท่าอากาศยานระดับ 4 ดาว จาก Skytrax อีกด้วย การจัดอันดับดังกล่าวสะท้อนถึงคุณภาพการบริการและความสามารถในการบริหารจัดการของท่าอากาศยานเพื่อรองรับผู้โดยสารจำนวนมาก และเพื่อรักษามาตรฐานระดับโลกนี้ไว้ AOT ได้ยกระดับการบริหารจัดการพื้นที่ภายใน ทสภ.เพื่อให้กระบวนการเข้า-ออกผู้โดยสารมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เช่น การเพิ่มจุดลงทะเบียนใบหน้าผ่านระบบ Biometric สำหรับผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการยืนยันตัวตน ซึ่งช่วยลดขั้นตอนการแสดงเอกสาร รวมทั้งการขยายจุดติดตั้ง Auto Channel บริเวณจุดตรวจคนเข้าเมืองทั้งขาเข้าและขาออก เพื่อให้กระบวนการตรวจผ่านเป็นไปอย่างราบรื่น รวดเร็ว ปลอดภัย และสะดวกสบายยิ่งขึ้น
นางสาวปวีณา กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลการดำเนินงานของ AOT ในปีงบประมาณ 2568 ถือเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นสะท้อนถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการพัฒนาและยกระดับท่าอากาศยานของไทยให้ก้าว
สู่มาตรฐานระดับโลก ทั้งในด้านศักยภาพการให้บริการและการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง AOT
จะเดินหน้าพัฒนาท่าอากาศยานที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบในทุกมิติ ทั้งด้านบริการ เทคโนโลยี ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด ‘World Class Hospitality’ เพื่อมอบประสบการณ์การเดินทางที่ดีที่สุดแก่ผู้โดยสาร