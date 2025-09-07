“ปวีณา จริยฐิติพงศ์”รับตำแหน่งบอร์ด ACI APAC & MID ตั้งแต่ 4 ก.ย.68

“ปวีณา จริยฐิติพงศ์”รักษาการ ผู้อำนวยการใหญ่ AOT ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการ ACI Asia-Pacific and Middle East Regional Board Director มีผลตั้งแต่ 4 ก.ย.68
นางสาวปวีณา จริยฐิติพงศ์ รักษาการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) หรือ ทอท.ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง Board Director ของ Airports Council International Asia-Pacific and Middle East (ACI APAC & MID) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2568 เป็นต้นไป ตามมติของ ACI APAC & MID Regional Board ในโอกาสนี้ Mr. Stefano Baronci ตำแหน่ง Director General, ACI APAC & MID ได้เดินทางเข้าพบ นางสาวปวีณา ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ AOT สำนักงานใหญ่ เพื่อแจ้งมติดังกล่าวอย่างเป็นทางการ เมื่อเร็วๆ นี้
สำหรับตำแหน่ง Board Director นี้ มีบทบาทสำคัญในการเป็นตัวแทนท่าอากาศยานสมาชิก ACI APAC & MID ทั้งหมด 127 รายที่บริหารท่าอากาศยาน 604 แห่ง ใน 44 ประเทศทั่วภูมิภาค เพื่อกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานระดับภูมิภาค ซึ่งนับเป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารจัดการท่าอากาศยานของ AOT ร่วมกับท่าอากาศยานชั้นนำจากทั่วโลก โดยการประชุมครั้งต่อไป มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 ณ นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี
การได้รับตำแหน่งในครั้งนี้ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นจากองค์กรระดับนานาชาติที่มีต่อศักยภาพของ AOT ในบทบาทการเป็นผู้นำในเวทีระดับภูมิภาค และพร้อมเดินหน้าส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายท่าอากาศยานทั่วโลก เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการและการให้บริการอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมการบินต่อไป