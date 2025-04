‘กีรติ’ เอ็มดี AOT รับตำแหน่งกรรมการสภาสมาคมท่าอากาศยานระหว่างประเทศ

‘กีรติ กิจมานะวัฒน์’ เอ็มดี AOT รับตำแหน่งกรรมการสภาสมาคมท่าอากาศยานระหว่างประเทศ อีก 3 ปี ( 16 เมษายน 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2571) ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบิน เสริมความแข็งแกร่งท่าอากาศยานไทยดร.กีรติ กิจมานะวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) หรือ ทอท.ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสมาคมท่าอากาศยานระหว่างประเทศ (ACI World Governing Board) จาก สภาท่าอากาศยานระหว่างประเทศ (Airports Council International: ACI) มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2571 และสามารถดำรงตำแหน่งต่อเนื่องได้ไม่เกิน 2 วาระ ซึ่งเป็นการรับรองอย่างเป็นทางการจากที่ประชุม ACI World Special Meeting เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2568 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุม ACI Asia-Pacific & Middle East Regional Assembly, Conference and Exhibition 2025 ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดียการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ ACI World Governing Board ดังกล่าว ถือเป็นก้าวสำคัญของประเทศไทยในการกำหนดทิศทางและนโยบายสำหรับการบริหารจัดการท่าอากาศยานทั่วโลกทั้งยังเป็นโอกาสที่ดีเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กับองค์กรและท่าอากาศยานชั้นนำจากทั่วโลกซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานการบริการและพัฒนาอุตสาหกรรมการบินให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางการบินภูมิภาคในอนาคตนอกจากนี้ การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ ACI World Governing Board จะเพิ่มโอกาสให้ AOT มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวกับการบริหารท่าอากาศยานจากทุกภูมิภาคทั่วโลกซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มช่องทางการตลาดหรือทำธุรกิจร่วมกันกับพันธมิตรจากท่าอากาศยานอื่นๆ ในอนาคตได้เป็นอย่างดี ซึ่งการแต่งตั้งนี้เป็นผลจากการทำงานอย่างทุ่มเทและความมุ่งมั่นของ ดร.กีรติ กิจมานะวัฒน์ ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบินให้ก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเข้าร่วมการประชุมที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ และให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ทั้งเข้าร่วมเป็นผู้เสวนาของการประชุม ACI ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ACI Asia-Pacific & Middle East Regional Assembly, Conference and Exhibition 2026 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2569 ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยให้ AOT เติบโตพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเป็นการสร้างชื่อเสียงที่ดีให้กับประเทศไทยอีกด้วยอย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ ACI World Governing Board ประกอบด้วย คณะกรรมการ จำนวน 28 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก ACI Regional Board ทั้ง 5 ภูมิภาคทั่วโลก และ Former Chair of the Board ซึ่งสัดส่วนคณะกรรมการของแต่ละภูมิภาคขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสารและปริมาณสินค้าและไปรษณียภัณฑ์เข้า-ออกทั้งนี้ AOT ให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งทางอากาศเพื่อส่งเสริมให้มีการนำองค์ความรู้มาพัฒนาองค์กรเพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้บริหารท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก