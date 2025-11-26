รมว.อุตฯเคาะ3มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัย

“ธนกร“ ออก 3 มาตรการ ช่วยเหลือ-เยียวยา-ฟื้นฟู ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่ประสบอุทกภัย เพื่อช่วยผู้ประกอบการและชุมชน ให้กลับมาดำเนินกิจการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและรวดเร็ว
นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรม เตรียม 3 มาตรการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และฟื้นฟู ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่ประสบอุทกภัย โดยแบ่งแผนการดำเนินงานออกเป็น 3 ระยะคือ 1.มาตรการระยะสั้น ซึ่งเป็นมาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัย 2.มาตรการระยะกลาง ซึ่งเป็นมาตรการเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น และ3.มาตรการระยะยาว ซึ่งเป็นมาตรการฟื้นฟูผู้ประกอบการและชุมชน สามารถกลับมาดำเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกลับเข้าสู่กิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็ว
สำหรับมาตรการระยะสั้นนั้น จะเป็นการช่วยเหลือเร่งด่วน โดยร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน ผ่านกิจกรรม "อุตสาหกรรมรวมใจ ช่วยพี่น้องชาวไทย" เพื่อช่วยเหลือถุงยังชีพ น้ำดื่ม ยา และสิ่งของจำเป็น รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือ เช่น ยานพาหนะสำหรับขนย้าย และการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลสำหรับโรงงาน เกี่ยวกับแนวทางที่ควรปฏิบัติเมื่อเกิดอุทกภัย รวมทั้งจัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจ ในการเตรียมความพร้อมและจัดสรรพื้นที่เพื่อใช้เป็นศูนย์กระจายความช่วยเหลือ และศูนย์พักพิงชั่วคราว สำหรับรองรับผู้ประสบภัย
ส่วนมาตรการระยะกลางนั้น นายธนกร กล่าวว่า แบ่งเป็น 1.การเยียวยาผู้ประกอบการ โดยจัดทีมช่วยเหลือผู้ประกอบการเพื่อฟื้นฟูโรงงาน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่และเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม การปรับปรุง ซ่อมแซม และฟื้นฟูเครื่องจักร อุปกรณ์ และปรับปรุงสายการผลิตให้กลับสู่สภาพปกติ รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่เข้าประเมินสภาพปัญหาและให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ 2.การบริการช่วยเหลือประชาชน โดยขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือของกระทรวงอุตสาหกรรมและภาคเอกชน ในการจัดตั้งจุดบริการสำหรับประชาชน ซ่อมบำรุงและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยานพาหนะ และขยายผลสู่การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชน และ 3.การสนับสนุนทางการเงิน โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีและค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงมาตรการพักชำระหนี้เงินต้น และปรับโครงสร้างหนี้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ และการร่วมมือกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ และกองทุน DIPROM PAY
ส่วนมาตรการระยาวนั้น จะเป็นมาตรการสนับสนุนการฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพแวดล้อมธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ โดยมุ่งเน้นการซ่อมแซมสถานที่ อุปกรณ์ และเครื่องจักร รวมถึงการพัฒนาในระยะยาว โดยแบ่งการดำเนินการออกเป็น 1.การฟื้นฟูและซ่อมแซม ซึ่งจะวางแผนฟื้นฟูและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและระบบคุณภาพ เช่น GMP, HACCP, GHP เพื่อฟื้นคืนเศรษฐกิจในพื้นที่ 2.การยกระดับศักยภาพธุรกิจ ซึ่งจะส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ และการพัฒนาทักษะที่จำเป็น เพื่อสร้างโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น และ 3.การส่งเสริมการตลาด ซึ่งจะร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรมและเครือข่ายการพัฒนาในการสนับสนุนการตลาด สร้างช่องทางการตลาดทั้งในรูปแบบ Online และ Offline เพื่อเพิ่มการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของ SMEs