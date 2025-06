SACIT เดินหน้าโครงการ SACIT Craft Collection 2025 สร้างความเชื่อมั่นงานคราฟต์ไทยในเวทีโลก

ผศ.ดร.อนุชา ทีรคานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์กรมหาชน) หรือ SACIT กล่าวว่า SACIT มุ่งมั่นดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันช่างฝีมือผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยยึดหลักแนวคิดพื้นฐาน 3 พันธกิจขององค์กรที่ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ คือ การสืบสาน สร้างสรรค์ และส่งเสริมงานศิลปหัตถกรรมไทยให้ยั่งยืน โดยใช้กลยุทธ์การรับรองผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม และส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์งานศิลปหัตถกรรมไทยเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง ผลักดันให้เกิดความนิยมในผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยที่เป็นส่วนสำคัญในการรักษารากฐานขององค์ความรู้ ภูมิปัญญา ทักษะฝีมือท้องถิ่น ตลอดจนสามารถถ่ายทอด และต่อยอดให้เกิดการค้าที่ยั่งยืนทั้งนี้ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยก้าวไปสู่สินค้าที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรวบรวมคณะกรรมการคัดสรรงานศิลปหัตกรรมเพื่อรองรับเป็นผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย ภายใต้ SACIT Craft Collection ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในหลากหลายมิติ เพื่อร่วมพิจารณาคัดสรรผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย ภายใต้ SACIT Craft Collection ภายใต้เกณฑ์การพิจารณาในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านความเป็นเลิศเชิงช่าง มีทักษะฝีมือช่างระดับสูง, ด้านความสามารถทางการตลาด ศักยภาพในการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ, ด้านความดั้งเดิมการอนุรักษ์สืบสานองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น, ด้านนวัตกรรม แนวทางการสร้างสรรค์อย่างร่วมสมัย เพื่อสืบสานให้องค์ความรู้ดั้งเดิมยังดำรงอยู่ได้อย่างร่วมสมัย รวมถึงความยั่งยืน แนวปฏิบัติที่ยั่งยืน ใส่ใจต่อสังคม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ได้ผลงานที่เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง และเป็นแบบอย่างของผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยที่ถูกรับรองภายใต้ SACIT Craft Collection โดยในที่ผ่านมา SACIT ได้ดำเนินการยกย่องเชิดชูกลุ่มผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปหัตถกรรม ได้แก่ ครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม สมาชิก สศท. และ New Yong Craft ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์โดยกลุ่มคนดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยที่มีความโดดเด่น สามารถสร้างภาพลักษณ์อันดีที่จะนำมาสู่การสร้างความเชื่อมั่นในระดับประเทศและผลักดันสู่การเป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไปสำหรับการคัดสรรผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมที่สร้างสรรค์ โดยครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม สมาชิก สศท. และ New Yong Craft เพื่อรับรองเป็นผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย ภายใต้ SACIT Craft Collection ได้แบ่งประเภทการรับรองผลิตภัณฑ์ศิลปหัตกรรมออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. Master Craft หรือหัตถศิลป์ระดับประเทศ (The Legacy of Master Craftsmanship) เน้นผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นด้านความเป็นเลิศเชิงช่าง (Craftsmanship) และความดั้งเดิม (Authenticity) 2. Trendy Craft หรือนวัตศิลป์เพื่อตอบสนองความต้องการของปัจจุบันและอนาคต (Bridging tradition and tomorrow) เน้นผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นด้านนวัตกรรม (Innovation) และความสามารถทางการตลาด (Marketability) 3. Conscious Craft หรือ หัตถกรรมรักษ์โลก (Where sustainability meets creativity) เน้นผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นด้านการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน (Sustainability) และนวัตกรรม (Innovation)“SACIT Crafts Collection” จึงไม่ใช่แค่เวทีแสดงศักยภาพของผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม แต่คือเวทีที่เปิดโอกาสให้ช่างฝีมือได้แสดงพลังของทักษะเชิงช่างของคนไทยที่สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างเป็นปัจจุบัน ต่อยอดธุรกิจในหลากหลายรูปแบบ และขยายตลาดไปได้ไกลกว่าเดิม SACIT เชื่อว่า SACIT Craft Collection ไม่ใช่การรับรองผลิตภัณฑ์เพื่อกระตุ้นให้เกิดเพียงงานสร้างรายได้ แต่เป็นการสืบสาน และส่งต่อมรดกทางองค์ความรู้ ภูมิปัญญา และทักษะฝีมือเชิงช่าง ที่ซ่อนอยู่ในทุกหมู่บ้าน ทุกอำเภอทั่วประเทศไทยให้คงอยู่สืบไป”ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมที่ผ่านการคัดเลือก และได้รับรองเป็นผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย ภายใต้ SACIT Craft Collection โดยประโยชน์ที่ผู้ผ่านการคัดสรรจะได้รับ เช่น ได้รับโอกาสในการใช้บรรจุภัณฑ์ ตรารับรอง การบรรจุลงใน SACIT Craft Collection Catalog รวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารของ สศท. และเครือข่ายพันธมิตร เพื่อสร้างโอกาส สร้างการเป็นที่รู้จักและยอมรับนอกจากนี้ ยังได้รับโอกาสในการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางของ สศท. อาทิ งานแสดงสินค้า จุดจำหน่าย ทั้งในรูปแบบ Online และ Offline รวมถึงช่องทางจำหน่ายของเครือข่ายพันธมิตร ซึ่งเป็นการต่อยอดเชิงพาณิชย์ผ่านกิจกรรมการร่วมงานแสดงสินค้า (Trade Show) เช่น การเข้าร่วมงานฯ เพื่อนำเสนอภาพรวมความเป็น SACIT Craft Collection @ Craft Bangkok, การเข้าร่วมงานฯ เพื่อนำเสนอความพิเศษของ SACIT Craft Collection ในแต่ละประเภทตามกลุ่มเป้าหมายผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษเพื่อสร้างการยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ