“ดีพร้อม” แถลงความสำเร็จ “ปลดล็อกศักยภาพการสื่อสารในตลาดดีพร้อม” ยกระดับ SME ไทย สู่มืออาชีพ หนุนเศรษฐกิจด้วยพลังสื่อสารและกลยุทธ์ธุรกิจยุคใหม่

กรุงเทพฯ 15 สิงหาคม 2568 – กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม (DIPROM) แถลงผลความสำเร็จกิจกรรม ‘การปลดล็อกศักยภาพการสื่อสารในตลาดดีพร้อม’ ภายใต้โครงการเร่งการจัดตั้งและขยายธุรกิจ ของผู้ประกอบการอัจฉริยะ เพื่อยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยอย่างยั่งยืน เพื่อชูนโยบาย “ดีพร้อมคอมมูนิตี้ ที่นี่มีแต่ให้” ของ นางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
นายดุสิต อนันตรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า การสร้างผู้ประกอบการใหม่ ไม่ได้เริ่มต้นเพียงแค่แนวคิดธุรกิจ แต่ต้องเริ่มจากการปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการ วางกรอบแนวคิด กลยุทธ์ และเป้าหมายที่ชัดเจน พร้อมทั้งแสวงหาองค์ความรู้ เครื่องมือสนับสนุน นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เชื่อมโยงกับนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจใหม่ แต่อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการใหม่มักเผชิญกับข้อจำกัดด้านทีมงานและเงินทุน จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนธุรกิจอย่างรอบคอบ โดยหลักสูตรการสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) หรือ Startup จึงถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการอย่างเป็นระบบ
โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ในสัดส่วน 70:30 (ประสบการณ์จริง:ความรู้ทฤษฎี) ผ่านการอบรม การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) และกระบวนการบ่มเพาะธุรกิจ ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้เรียนเห็นภาพรวมและทิศทางการเตรียมตัวก่อนเข้าสู่สนามธุรกิจจริง นอกจากนี้ หลักสูตรยังดึงกูรูและผู้เชี่ยวชาญที่ประสบความสำเร็จในโลกธุรกิจจริง รวมถึงนักการเงินและธนาคารที่มีประสบการณ์ในการปล่อยสินเชื่อ มาร่วมถ่ายทอดความรู้ แนะนำการเตรียมตัวเพื่อเข้าถึงแหล่งทุน เข้าใจมุมมองของสถาบันการเงินต่อธุรกิจของตนเองว่ากำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นหรือขาลง และควรปรับตัวอย่างไรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมถึงผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากนักการตลาดที่มีความเชี่ยวชาญ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสามารถพัฒนาสินค้าและบริการให้สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภค ในยุคปัจจุบัน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม (DIPROM) ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการยกระดับศักยภาพพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจโดยมีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับความรู้และการพัฒนาทักษะภาษา เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด และได้รับองค์ความรู้ทางด้านแผนกลยุทธ์ธุรกิจระยะสั้นอย่างตรงจุด รวมถึงแนวทางในการดำเนินธุรกิจต่อไป โดยหวังว่าผู้ประกอบการที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะนำองค์ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้ปรับใช้ในธุรกิจต่อไป ภายใต้นโยบาย “ดีพร้อมคอมมูนิตี้ ที่นี่มีแต่ให้” ซึ่งสอดคล้องกับแนวทาง “ปฏิรูปอุตสาหกรรม สู่เศรษฐกิจใหม่” ผ่านกลยุทธ์ 4 ให้ 1 ปฏิรูป ของนางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่มุ่งส่งเสริม พัฒนา และยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการในทุก ๆ ด้านอย่างตรงจุด ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ การให้ทักษะใหม่ ด้วยการเพิ่มทักษะ ความรู้ ความสามารถบุคคลทั่วไปและผู้ประกอบการ เพื่อสร้างทักษะขึ้นมาใหม่ ที่จำเป็นต่อการทำงาน (Reskill)
นายดุสิต กล่าวต่อว่า โครงการนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในการเสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทยให้มีความพร้อมทั้งด้านการสื่อสาร การขาย และกลยุทธ์ธุรกิจ เพื่อลงสู่ตลาดจริงอย่างมั่นใจ ไม่เพียงช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจในประเทศเท่านั้น หากยังวางรากฐานในการเตรียมความพร้อมสำหรับการขยายตลาดต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ จากการดำเนินโครงการที่ผ่านมา กรมฯ พบว่า ผู้เข้าร่วมการอบรมมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในด้านการนำเสนอสินค้า การสื่อสารกับลูกค้า และการวางแผนธุรกิจอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาต่อยอดและ ขยายโอกาสทางธุรกิจในอนาคต และที่สำคัญสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ คือ กิจกรรมนี้สามารถสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการจากหลากหลายพื้นที่ และเป็นการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ เพื่อเป็นโอกาสในการช่วยเหลือ หรือต่อยอดธุรกิจซึ่งกันและกันในอนาคตได้
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ “ดีพร้อม” จะทำหน้าที่เป็นหนึ่งในพันธมิตรทางธุรกิจที่พร้อมเคียงข้างผู้ประกอบการไทย ด้วยการให้บริการที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ทั้งในส่วนกลางและผ่านศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภูมิภาคทั้ง 11 แห่ง โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนอย่างครบวงจร ตั้งแต่การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการดำเนินธุรกิจสมัยใหม่ การให้คำปรึกษาเชิงลึกในทุกช่วงของการดำเนินธุรกิจ การให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเสริมศักยภาพในการเติบโต ตลอดจนการออกแบบบรรจุภัณฑ์และพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดทั้งในและต่างประเทศ
“ดีพร้อม” มุ่งหวังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการยกระดับผู้ประกอบการไทย ให้เติบโตอย่างมั่นคง แข่งขันได้
อย่างยั่งยืนในยุคเศรษฐกิจเปลี่ยนผ่าน นายดุสิต กล่าวทิ้งท้าย