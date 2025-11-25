พาณิชย์เสิร์ฟข่าวดี! ตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เปิดรับมันสำปะหลังไทย

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ ประสบความสำเร็จต่อเนื่องในการขยายตลาดสินค้ามันสำปะหลังของไทยสู่ตะวันออกกลาง หลังได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการรายใหญ่ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ทั้งในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์และอุตสาหกรรมกระดาษ ในการนำผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทยไปทดลองใช้ในกระบวนการผลิตจริง ซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างโอกาสการส่งออกให้กับอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยทั้งระบบ
นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่กรมฯ ประสบความสำเร็จจากการเปิดตลาดซาอุดีอาระเบีย กรมฯยังคงเดินหน้าขยายตลาดตะวันออกกลางต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้นำคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชนไปขยายตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทย ณ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล และนโยบาย Quick Big Win ของกระทรวงพาณิชย์ ภายใต้การกำกับดูแลของนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อผลักดันการขยายตลาดส่งออกมันสำปะหลัง รักษาเสถียรภาพราคาผลผลิต และเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรไทย โดยในการเดินทางครั้งนี้ คณะเดินทางได้เข้าพบและหารือกับผู้นำเข้าชั้นนำของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้แก่ บริษัท IFFCO Animal Nutrition (IAN) บริษัท Aldahra และ Al Ain farms ซึ่งเป็นผู้ผลิตและผู้ใช้อาหารสัตว์รายใหญ่ของประเทศ
ทั้งนี้ กรมฯ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการใช้มันสำปะหลังในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ เข้าร่วมชี้แจงคุณค่าทางโภชนาการและประโยชน์ของการใช้มันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบในสูตรอาหารสัตว์ ส่งผลให้หลายบริษัทมีความสนใจที่จะนำเข้ามันสำปะหลังของไทยเพื่อทดลองใช้ในสูตรอาหารสัตว์ โดยจะมีการเจรจาเพิ่มเติมในรายละเอียดของสินค้าและการซื้อขายกับผู้ส่งออกไทยต่อไป นอกจากนี้ คณะผู้แทนฯ ยังได้เข้าพบ บริษัท Ittihad Paper Mill (IPM) ผู้ผลิตกระดาษรายใหญ่ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งได้แสดงความสนใจในการใช้แป้งมันสำปะหลังแปรรูปจากไทยในกระบวนการเคลือบกระดาษ (Paper coating) และบรรจุภัณฑ์จากมันสำปะหลังที่ย่อยสลายได้ ซึ่งเป็นสินค้านวัตกรรมที่มีมูลค่าสูง โดยจะมีการหารือเพิ่มเติมในรายละเอียดด้านคุณสมบัติของสินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการของ IPM เพื่อพัฒนาความร่วมมือเชิงพาณิชย์ในอนาคตด้วยเช่นกัน
“กรมฯ จะติดตามผลการเจรจาครั้งนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อขยายผลให้เกิดการนำเข้ามันสำปะหลังของไทยในปริมาณมากขึ้น โดยอาศัยจุดแข็งด้านคุณภาพมาตรฐาน ความเชี่ยวชาญในการผลิต และคุณค่าทางโภชนาการที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลก ซึ่งทำให้สินค้ามันสำปะหลังไทยสามารถตอบโจทย์ทั้งอุตสาหกรรมอาหารสัตว์และอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้อย่างมีศักยภาพ”
นางอารดาฯ กล่าวสรุปว่า การแสดงความสนใจจากผู้ประกอบการรายใหญ่ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในครั้งนี้ ถือเป็นสัญญาณบวกที่สะท้อนถึงประสิทธิผลของการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์และพันธกิจของกรมการค้าต่างประเทศ ที่มุ่งผลักดันผลผลิตสู่ตลาดเป้าหมาย (Demand Driven) สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานภายใต้นโยบาย Quick Big Win ที่มุ่งเน้นการทำงานเชิงรุก เห็นผลจริงและวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ การขยายตลาดมันสำปะหลังไปยังตะวันออกกลางจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรว่าผลผลิตของตนมีตลาดรองรับที่มั่นคง ส่งผลให้รายได้เพิ่มขึ้น และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยโดยรวมในระยะยาว