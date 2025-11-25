xs
xsm
sm
md
lg

ไทยฮับเวลเนสโลก1.4 ล้านล้าน คนจีนจ่ายหนักทะลักตลาดหลักไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ผู้จัดการรายวัน 360- ตลาดเวชศาสตร์ป้องกันมาแรง “ไวทัลไลฟ์” ยกระดับสู่ Longevity Hub เจาะคนจีนผู้มั่งคั่งมุ่งหวังอายุยืนและสุขภาพดี พร้อมดันไทยสู่ฮับ Medical and Wellness โลก หลังพบโอกาสทอง ตลาด Wellness ไทยมีมูลค่ารวมมากกว่า 1.4 ล้านล้านบาท โตอีกปีละ 7-10%


นางสาวนภัส เปาโรหิตย์ Chief Marketing Officer โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดเผยว่า เทรนด์รักสุขภาพทั่วโลกกำลังมาแรงมาก โดยในปี 2566 พบว่า ตลาด Wellness Economy ทั่วโลก มีมูลค่ารวมกว่า 6.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และคาดว่าจะเติบโตถึง 9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี 2571 หรืออีก 3 ปีข้างหน้า เนื่องจากผู้คนทั่วโลกให้ความสำคัญกับการมีอายุยีนยาวและสุขภาพแข็งแรงมากขึ้น ดังนั้นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน และ Longevity หรือการมีอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพ (Lifespan)ไม่ใช่แค่มีชีวิตอยู่จนแก่ แต่หมายถึงมีสุขภาพดี แข็งแรงทั้งกายและใจ จนถึงบั้นปลายชีวิต กลายเป็นเมกะเทรนด์ของโลก

เช่นเดียวกับตลาด Weliness Economy ในประเทศไทย ที่มีมูลค่ารวมกันกว่า 1.4 ล้านล้านบาท มีแนวโน้มขยายตัวในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง จากปี 2563-2566 มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 8.62% ต่อปี คาดการณ์ว่าจากปีนี้จะเติบโตเฉลี่ย เพิ่มเป็น 7-10% ต่อปีขึ้นไป โดยได้รับแรงหนุนจากกระแสความใส่ใจในสุขภาพที่เพิ่มขึ้นหลังวิกฤตโควิด-19 และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ที่ประเทศไทยติดอันดับต้นๆ ของโลก

โดยปี 2568 ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ คาดว่าจะสร้างรายได้รวมถึง 6.7 แสนล้านบาท ที่สำคัญประเทศไทยกำลังเป็นที่จับตามอง ในฐานะศูนย์กลางของกลุ่มชาวจีนที่มีกำลังซื้อสูง (High Net Worth Individuals - HNW) ซึ่งไม่ได้มองหาเพียงโอกาสทางธุรกิจหรือการพักผ่อน แต่ชาวจีนกลุ่มนี้ได้มองหาคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด โดยเฉพาะด้านสุขภาพ จึงเป็นโอกาสมหาศาลสำหรับอุตสาหกรรม Medical & Wellness ของไทย

เนื่องจากธุรกิจ Wellness ในไทยเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงและเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญที่รัฐบาลพยายามผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพของโลก


ทั้งนี้มีข้อมูลสำคัญที่สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของกลุ่มชาวจีนที่มีกำลังซื้อสูง (HNWI) ดังนี้ 1. The Big Picture: คลื่นการลงทุนและย้ายถิ่นฐานของชาวจีนสู่ประเทศไทยที่เข้ามาลงทุนเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงมาก เช่น เป็นผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในไทยสูงสุด โดยปี 2567 มีการโอนกรรมสิทธิ์คอนโดมิเนียมถึง 5,670 ยูนิต คิดเป็นมูลค่ากว่า 26.6 พันล้านบาท หรือกว่า 39% ของการโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมด และตลอด 5 ปีที่ผ่านมา มีเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากกลุ่มทุนจีนไหลเข้ามาลงทุนในไทยเกือบ 5 แสนล้านบาท และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ในไทยมีชาวจีนโพ้นทะเลใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ราว 7-10 ล้านคน จึงทำให้คนไทยและคนจีนมีความสัมพันธ์อันดีจากความคุ้นเคยและความไว้วางใจที่มีมาอย่างยาวนาน และที่สำคัญกว่า 80% ของ 40 อันดับมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในไทย มีเชื้อสายจีน ดังนั้นคนจีนที่เข้ามาในประเทศไทย จึงไม่ใช่เพียงเพื่อการท่องเที่ยว แต่เป็นการย้ายถิ่นฐานและการลงทุนระยะยาวของกลุ่มคนที่มีกำลังซื้อสูงที่สุดกลุ่มหนึ่งของโลก ซึ่งกำลังมองหาบ้านหลังที่สองที่ตอบโจทย์คุณภาพชีวิตได้อย่างครบวงจร

2. The Shit in Values: จากความมั่งคั่ง สู่สุขภาพที่ดี โดยกลุ่ม HNWI ชาวจีนในปัจจุบัน "สุขภาพ" ได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จสูงสุด แซงหน้าสินค้าฟุ่มเฟือยแบบเดิมๆ โดยการใช้จ่ายชาวจีนกลุ่ม HNWI กว่า 25% ของรายได้ใช้กับการดูแลสุขภาพ และพบว่าชาวจีนกว่า 500,000 คน เดินทางไปต่างประเทศเพื่อท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ สร้างมูลค่าใช้จ่ายกว่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี สอดคล้องกับแนวคิดดั้งเดิมของจีนเรื่อง "การบำรุงรักษาสุขภาพ" ที่เน้นการมีชีวิตที่สมดุลและยืนยาวผสมผสานเข้ากับเทรนด์ Wellness สมัยใหม่

3. The Uitimate Goal: การมีชีวิตที่ยืนยาวและมีสุขภาพดี เป้าหมายสูงสุดของคนจีนได้ขยับจากการมีอายุยืนไปสู่การมี "ช่วงชีวิตที่สุขภาพดี" ที่ยาวนานขึ้น ซึ่งผลักดันให้ตลาด Longevity Medicine เติบโตอย่างก้าวกระโดด ดังนั้นตลาด Longevity ของจีนกำลังกลายเป็นพรมแดนการเติบโตใหม่ที่ทรงพลังของเศรษฐกิจไทย

นางสาวนภัส กล่าวต่อว่า เทรนด์ใหม่ที่มาแรงที่สุดในกลุ่ม HNWI คือ Longevity ไม่ใช่แค่การมีอายุยืนยาวอย่างสุขภาพดี แต่คือการใช้นวัตกรรมและวิทยาศาสตร์ขั้นสูงเพื่อออกแบบชีวิตให้ยืนยาวและมีคุณภาพดีที่สุด ซึ่งประเทศไทยและศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีความพร้อมอย่างยิ่งที่จะเป็นผู้นำในตลาดนี้ โดยมีการลงทุนต่อเนื่องทั้งในแง่ของอินโนเวชั่น เทคโนโลยี โซลูชั่น บุคคลากร โอปอเรชั่น และการให้บริการต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกและผู้เข้าใช้บริการ ซึ่งไวทัลไลฟ์ เป็นเรื่องของเวชศาสตร์ป้องกัน เป็นการต่อยอดบริการจากการรักษาของบำรุงราษฏร์ ทำให้ปัจจุบัน ไวทัลไลฟ์ เป็นผู้นำด้านเวชศาสตร์ป้องกันทั้งในไทยและภูมิภาคนี้


ด้าน ผศ.นพ. พลกฤต ทีมคิรีกุล Chief Executive Officer ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์และเอสเพอรานซ์ และ Chief Science Officer ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวว่า ปัจจุบันพบว่ากระแสรักสุขภาพมาแรงมาก โดยเฉพาะหลังโควิด มีผู้เข้าใช้บริการที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์เพิ่มเป็นเท่าตัว จนปัจจุบันมีผู้ใช้บริการกว่า 1 แสนคน เฉลี่ยอายุ 50 ปีขึ้นไป แต่ช่วงหลังมานี้พบว่า กลุ่มอายุน้อยลงช่วง 30-40 ปีปลายๆ โดยเฉพาะคนไทย หันมาใช้บริการที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์มากขึ้น จนทำให้ปัจจุบันมีฐานผู้ใช้บริการกว่า 1 แสนคน แบ่งเป็นต่างชาติ 60% และ 40% เป็นคนไทย โดยในส่วนของต่างชาตินั้น อันดับ 1 คือ ตะวันออกกลาง ตามมาด้วย ยุโรป อเมริกา จีน ซึ่งรวมถึงฮ่องกง และไต้หวันด้วย และยังมี CLMV อีกส่วนหนึ่ง

ส่วนการเข้าใช้บริการนั้น ต้องการป้องกันใน 5 โรคดังต่อไปนี้ คือ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง, สมอง, หัวใจ, เบาหวาน, มะเร็ง และอายุยืนยาวแบบไร้โรคภัย ที่กำลังมาแรงในช่วงนี้ ซึ่งคนจีนให้ความสนใจอย่างมาก ซึ่งการเข้าใช้บริการนั้นจะเน้นในรูปแบบของวันโซลูชั่น ที่มีการตรวจแบบครบวงจรครอบคลุมทุกโรคภัยที่อาจเกิดขึ้นได้

อย่างไรก็ตามเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ซึ่งเป็นปีที่มีความหมายสำคัญต่อความร่วมมือระหว่างสองประเทศในทุกมิติ รวมถึงด้านสุขภาพและการแพทย์ ในฐานะที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เป็นศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชั้นนำในภูมิภาคที่ได้รับการรับรอง GHA ระดับมาตรฐานสากล จึงได้ยกระดับการบริการสู่การเป็น Longevity Hub เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย โดยเฉพาะชาวจีนที่มีกำลังซื้อสูง (HNW/) ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในไทย


"ไวทัลไลฟ์และบำรุงราษฎร์ มีเป้าหมายชัดเจนในการเป็นผู้นำระดับภูมิภาคด้าน Scientific Wellness & Longevity ภายใต้แนวทาง Evidence-based, Personalized, and Sustainable โดยมุ่งสร้างมาตรฐานใหม่ของ Wellness ที่ไม่ใช่เพียงการผ่อนคลาย แต่คือการดูแลสุขภาพด้วยฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์เชิงรุก เพื่อให้ทุกคนมี สุขภาพดีอย่างยั่งยืน"

โดยมั่นใจว่า ในแง่รายได้ปีนี้จะเติบโต 2 หลัก หรือมากกว่าตลาด และยอดผู้ใช้บริการจะเติบโต 2 หลักด้วยเช่นกัน ซึ่งรายได้ของไวทัลไลฟ์ อยู่ที่ 5% ของรายได้รวมกลุ่มบำรุงราษฏร์ ขณะที่รายได้ของโรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ เฉลี่ยอยู่ที่ 24,000-25,000 ล้านบาท กำไรประมาณ 7,000 ล้านบาท ขณะที่ปัจจุบันโรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ อยู่ในอันดับที่ 100 ของโลกที่ให้บริการที่ดีที่สุด จากทั้งหมด 250 อันดับ ซึ่งไทยอยู่ในอันดับที่ดีกว่าสิงคโปร์ ที่อยู่ในอันดับ 111 อีกด้วย.

ไทยฮับเวลเนสโลก1.4 ล้านล้าน คนจีนจ่ายหนักทะลักตลาดหลักไทย
ไทยฮับเวลเนสโลก1.4 ล้านล้าน คนจีนจ่ายหนักทะลักตลาดหลักไทย
ไทยฮับเวลเนสโลก1.4 ล้านล้าน คนจีนจ่ายหนักทะลักตลาดหลักไทย
ไทยฮับเวลเนสโลก1.4 ล้านล้าน คนจีนจ่ายหนักทะลักตลาดหลักไทย
ไทยฮับเวลเนสโลก1.4 ล้านล้าน คนจีนจ่ายหนักทะลักตลาดหลักไทย
กำลังโหลดความคิดเห็น