รฟท.เสริมขบวนรถพิเศษ 18 ขบวน “สายเหนือ-อีสาน-ใต้”รองรับเดินทางปีใหม่ 69 ไม่ต่ำกว่าวันละ 1 แสนคน

รฟท.เพิ่มตู้โดยสารเต็มหน่วยลากจูงในขบวนรถประจำ จำนวน 210 ขบวนต่อวัน และเสริมขบวนรถพิเศษ 18 ขบวน ครอบคลุม สายเหนือ อีสาน และสายใต้ ช่วงเดินทางปีใหม่ 69 รองรับผู้โดยสารไม่ต่ำกว่า 100,000 คนต่อวัน สำรองที่นั่งพร้อมกันทุกช่องทางตั้งแต่ 26 พ.ย. 68 เป็นต้นไป
นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กล่าวว่า การรถไฟฯ ได้จัดแผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 โดยเพิ่มตู้โดยสารจนเต็มหน่วยลากจูงในขบวนรถประจำ จำนวน 210 ขบวนต่อวัน และเพิ่มขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2568 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2569 รวม 18 ขบวน ไป-กลับ ในเส้นทางสายเหนือ 6 ขบวน สายตะวันออกเฉียงเหนือ 10 ขบวน และสายใต้อีก 2 ขบวน สามารถรองรับการเดินทางของผู้โดยสารไม่ต่ำกว่า 100,000 คนต่อวัน ตลอดจนอำนวยความสะดวกในการเดินทางเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆ ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม
ส่วนด้านความปลอดภัย ยังได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ ซึ่งกำชับให้ตรวจสอบความพร้อมขบวนรถให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังความปลอดภัยจากกล้องวงจรปิด CCTV ตามสถานีรถไฟและบนขบวนรถทั่วประเทศ พร้อมกับตรวจเข้มวัดระดับแอลกอฮอล์ สารเสพติดของพนักงานก่อนปฏิบัติหน้าที่ และห้ามจำหน่ายแอลกอฮอล์บนขบวนรถและบริเวณสถานีรถไฟทุกกรณีอย่างเด็ดขาด
นอกจากนี้ การรถไฟฯ ยังได้บูรณการความร่วมมือกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมบนขบวนรถไฟ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง โดยจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจมาปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัย ตรวจตราความเรียบร้อยบนขบวนรถ พร้อมกับมีเจ้าหน้าที่การรถไฟฯ และพนักงานรักษาความปลอดภัยช่วยดูแลเพิ่มอีกหนึ่งทาง เพื่อขับเคลื่อนมาตรการรักษาความปลอดภัยบนขบวนรถไฟอย่างต่อเนื่อง สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้โดยสารที่ใช้บริการ โดยเฉพาะในเส้นทางระยะไกลที่ใช้เวลาเดินทางเป็นเวลานาน
ขณะเดียวกัน ยังได้จัดตั้งศูนย์ปลอดภัยทั่วประเทศรับแจ้งเหตุและประสานงานต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2569 รวม 7 วัน พร้อมขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่น จัดอาสาสมัครเฝ้าระวังทางผ่านเสมอระดับรถไฟ – รถยนต์ ที่มีความเสี่ยง หรือบริเวณที่เป็นชุมชนหนาแน่น เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันเหตุทั้งทางถนนและทางรถไฟ
ทั้งนี้ การรถไฟฯ ยังได้จัดกิจกรรมส่งมอบความสุขต้อนรับเทศกาลปีใหม่ให้กับผู้ใช้บริการ โดยมอบถุงรถไฟ จำนวน 5,000 ใบฟรี ให้กับผู้โดยสารที่สถานีกรุงเทพ(หัวลำโพง) สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และตามสถานีหลักในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อแสดงความขอบคุณและส่งต่อความห่วงใยในการเดินทางตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม เพียงแสดงตั๋วโดยสารรถไฟในวันเดินทางจะได้ของที่ระลึก จากการรถไฟฯ ฟรี ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป หรือจนกว่าสินค้าจะหมด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย