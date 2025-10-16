รฟท.เตรียมเปิดจองทริป “รถไฟลอยน้ำ รับลมหนาว” เที่ยวเขื่อนป่าสักฯ

การรถไฟฯ เปิดตาราง “รถไฟลอยน้ำ รับลมหนาว ชมวิวกลางเขื่อน” ขบวนรถพิเศษนำเที่ยว กรุงเทพ – เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เริ่มจำหน่ายบัตรทั่วประเทศ 17 ต.ค. นี้ เวลา 10.00 น.
การรถไฟแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ “นั่งรถไฟลอยน้ำ รับลมหนาว ชมวิวกลางเขื่อน” กับขบวนรถพิเศษนำเที่ยว เส้นทาง กรุงเทพ (หัวลำโพง) – เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ – กรุงเทพ (หัวลำโพง) เส้นทางสุด Unseen ของเมืองไทย ที่จะพาผู้โดยสารนั่งรถไฟ “ลอย” เหนืออ่างเก็บน้ำ ชมทิวทัศน์สวยงามของธรรมชาติแบบ 360 องศา พร้อมเปิดจำหน่ายบัตรโดยสารพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2568 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
สำหรับขบวนรถพิเศษนำเที่ยวเส้นทางนี้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นเส้นทางที่รถไฟวิ่งบนสันเขื่อน ลัดเลาะอ่างเก็บน้ำ ทำให้ดูราวกับ “รถไฟวิ่งอยู่บนผิวน้ำ” จนได้รับฉายาว่า “รถไฟลอยน้ำ” ซึ่งถือเป็นจุดหมายท่องเที่ยวสำคัญในฤดูหนาวของจังหวัดลพบุรี โดยขบวนรถจะให้บริการแบบเช้าไป–เย็นกลับ ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ตลอดช่วง เดือนพฤศจิกายน 2568 – กุมภาพันธ์ 2569 รวม 24 วัน มีตารางให้บริการดังนี้
- พฤศจิกายน 2568 เปิดให้บริการวันที่ 1,2,8,9,15,16,22,23,29,30 รวม 10 วัน
- ธันวาคม 2568 เปิดให้บริการวันที่ 6,7,13,14,20,21 รวม 6 วัน
- มกราคม - กุมภาพันธ์ 2569 เปิดให้บริการวันที่ 10,11,17,18,24,25,31 ม.ค. และ 1 ก.พ. รวม 8 วัน
ขบวนรถพิเศษนำเที่ยว “รถไฟลอยน้ำ” ในครั้งนี้ มีให้บริการทั้งขบวนรถนั่งธรรมดา ชั้น 3 รถนั่งปรับอากาศ (OTOP TRAIN) และรถนั่ง/นอนปรับอากาศ (JR-WEST) โดยคิดอัตราค่าโดยสารผู้ใหญ่และเด็กราคาเดียวกัน ดังนี้
1. รถธรรมดา ชั้น 3 (พัดลม)
- กรุงเทพ - เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ - กรุงเทพ เที่ยวไป-กลับ ราคา 350 บาท
- สระบุรี/แก่งคอย - โคกสลุง เที่ยวไป-กลับ ราคา 350 บาท
- เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ - กรุงเทพ เฉพาะเที่ยวกลับ ราคา 150 บาท
2. รถนั่งปรับอากาศ (OTOP TRAIN) และรถนั่ง/นอนปรับอากาศ (JR-WEST)
- กรุงเทพ - เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ - กรุงเทพ เที่ยวไป-กลับ ราคา 620 บาท
- สระบุรี/แก่งคอย - โคกสลุง เที่ยวไป-กลับ ราคา 620 บาท
- เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ - กรุงเทพ เฉพาะเที่ยวกลับ 250 บาท
3. รถธรรมดา ชั้น 3 (รถโถง) จำหน่ายตั๋วในวันเดินทางเท่านั้น จำกัดเพียง 80 ที่/โถง
- สระบุรี - แก่งคอย - โคกสลุง เที่ยวไป-กลับ ราคา 200 บาท
- แก่งเสือเต้น – โคกสลุง - แก่งเสือเต้น เที่ยวไป-กลับ ราคา 100 บาท
ทั้งนี้ เที่ยวไปขบวนรถจะออกจากต้นทางที่สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) เวลา 06.00 น. และถึงที่จุดชมวิวกลางเขื่อน “รถไฟลอยน้ำ” เวลา 09.20 น. และถึงปลายทางที่หยุดรถเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เวลา 10.35 น.ขณะเดียวกัน เที่ยวกลับจะออกจากที่หยุดรถเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เวลา 15.30 น. ซึ่งจะถึงปลายทางสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) เวลา 18.50 น.
นักท่องเที่ยวจะได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศสุดโรแมนติกของสายน้ำและขุนเขา ชมพระอาทิตย์สะท้อนผิวน้ำ สูดอากาศบริสุทธิ์ท่ามกลางอ่างเก็บน้ำกว้างใหญ่ และถ่ายภาพมุมสวยสุด Unseen ของ “รถไฟลอยน้ำ” ที่กลายเป็นแลนด์มาร์กประจำฤดูหนาวของประเทศไทย
ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อซื้อตั๋วโดยสารผ่านระบบ D-Ticket หรือที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2568 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ส่วนนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางเป็นหมู่คณะ สามารถเช่าตู้โดยสารพิเศษจัดเฉพาะแบบเหมาคัน โดยพ่วงเพิ่มไปกับขบวนรถนำเที่ยวดังกล่าวได้
สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่งานตั๋วหมู่คณะ ณ สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) หมายเลขโทรศัพท์ 02 6218701 ต่อ 5202 หรืองานควบคุมการสำรองที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02 224 7788
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย
