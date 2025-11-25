xs
แอทแทค อีซี่ ปรับตัวตามเทรนด์ผู้บริโภค เปิดตัว ผงซักฟอกผสมสารปรับผ้านุ่ม นวัตกรรมใหม่เพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้น ให้ผ้าหอม นุ่ม ครบจบในถุงเดียว!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



แอทแทค อีซี่ พร้อมอัปเกรดความสะดวกให้ชีวิตยุคใหม่ เปิดตัวผงซักฟอกสูตรใหม่ “แอทแทค อีซี่ แมชชีน” ที่มาพร้อมนวัตกรรมสุดล้ำ ผสมสารปรับผ้านุ่มในตัว ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการ “ความสะดวกและประหยัดเวลา” ในทุกขั้นตอนของการซักผ้า ให้ผ้าสะอาด ห๊อมหอม นุ๊มนุ่ม ในขั้นตอนเดียว

แบรนด์ “แอทแทค” ถือเป็นหนึ่งในชื่อที่คนไทยคุ้นหูและไว้วางใจมายาวนาน ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท คาโอ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำผลิตภัณฑ์จากญี่ปุ่นที่อยู่เคียงข้างคนไทยมากว่า 61 ปี มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสุขอนามัยและรอยยิ้มในทุกวัน

ย้อนกลับไปในปี 2549 “แอทแทค อีซี่” ได้แจ้งเกิดในตลาดผงซักฟอกซักมือ ด้วยจุดขาย “พลังขยี้ 10 แรงมือ” พร้อมกลิ่นหอมดอกไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ จนกลายเป็นผงซักฟอกประจำบ้านของใครหลายคน

และในปีนี้ แอทแทค อีซี่ พร้อมก้าวต่ออีกขั้น! ด้วยการเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมาใช้เครื่องซักผ้ามากขึ้น พร้อมมองหาความสะดวกที่ตอบโจทย์ชีวิตยุคเร่งรีบ จึงเกิดเป็น “แอทแทค อีซี่ แมชชีน ผงซักฟอกผสมสารปรับผ้านุ่ม” ที่ช่วยให้การซักผ้าเป็นเรื่องง่ายขึ้นกว่าเดิม ภายใต้แนวคิด “แอทแทค ลดภาระงานซัก เพิ่มเวลาความสุข”

และมีกิจกรรมโปรโมทสุดเก๋! “ผ้าหอม นุ่ม ทุกการเดินทาง” เพื่อให้ผู้บริโภคได้สัมผัสประสบการณ์หอมนุ่มแบบของจริง โดยการแจกผ้าห่มที่ซักด้วยแอทแทค อีซี่ แมชชีน สูตรผสมสารปรับผ้านุ่ม บนรถโดยสารทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด ให้ผู้โดยสารได้ “ลองหอม ลองนุ่ม” ตลอดการเดินทาง สร้างความประทับใจด้วยการสัมผัสจริง พร้อมสื่อสารแคมเปญผ่านรถเมล์ ขสมก และรถทัวร์ทั่วประเทศ เพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่า “ความหอมแบบแอทแทคอีซี่” อยู่ใกล้แค่เอื้อม

นอกจากกิจกรรมออฟไลน์ แอทแทคยังต่อยอดความสนุกในโลกออนไลน์ ด้วยแคมเปญโซเชียลมีเดียและการร่วมมือกับ KOL เพื่อสร้างการรับรู้และเชื่อมต่อกับผู้บริโภคอย่างใกล้ชิด

แอทแทค อีซี่ ยังคงเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ ที่ต้องการทั้งคุณภาพ ความสะดวก และราคาที่เข้าถึงได้ง่าย

“สะอาด หอม นุ่ม ครบจบในถุงเดียว”
แอทแทค อีซี่ แมชชีน ผงซักฟอกผสมสารปรับผ้านุ่ม
มีจำหน่ายแล้ววันนี้ ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ร้านสะดวกซื้อ และช่องทางออนไลน์ทั่วประเทศ









