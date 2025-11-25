IRPC ผนึก HSS เปิดตัวนวัตกรรมชุดกีฬาป้องกันUV-ลดแบคทีเรีย ภายใต้แบรนด์ “Graphenix × KleanTeQ”

IRPCจับมือ HSS เปิดตัวนวัตกรรมชุดกีฬาและเสื้อผ้าไลฟ์สไตล์ แบรนด์ “Graphenix × KleanTeQ” ที่ผลิตจากผ้าเคลือบหมึกกราฟีนใส่สบายป้องกันUV และลดแบคทีเรีย ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย
นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) เปิดเผยว่า บริษัทฯร่วมกับบริษัท เฮลท์แคร์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (HSS) เปิดตัวนวัตกรรมชุดกีฬาและเสื้อผ้าไลฟ์สไตล์ แบรนด์ “Graphenix × KleanTeQ” ที่ผลิตจากผ้าเคลือบหมึกกราฟีน ภายใต้แนวคิด “Innovation Meets Lifestyle” ด้วยการนำนวัตกรรมกราฟีนมาผลิตเป็นชุดกีฬาและเสื้อผ้าไลฟ์สไตล์
โดยความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญของยุทธศาสตร์ 4R ประกอบด้วย Re-capitalize บริหารจัดการทรัพย์สินและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน Re-vitalize การยกระดับธุรกิจหลัก Re-frame ปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อความยั่งยืน โดยเฉพาะ Re-invent คือ การนำนวัตกรรมด้านวัสดุมาพัฒนาธุรกิจ High-Value Products เพื่อสร้างความสำเร็จในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม
การผสานจุดแข็งระหว่าง IRPC และ HSS ช่วยผลักดันนวัตกรรมของคนไทยสู่ระดับอุตสาหกรรม โดย IRPC ได้พัฒนาการใช้ประโยชน์จากวัสดุกราฟีน ภายใต้ Nanocarbon platform และ HSS มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและผลิตสิ่งทอประสิทธิภาพสูง ทั้งสององค์กรร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาและเสื้อผ้าไลฟ์สไตล์ อุปกรณ์สวมใส่สำหรับผู้รักสุขภาพและการออกกำลังกาย ภายใต้แบรนด์ “Graphenix × KleanTeQ”
นายยุทธนา ศิลป์สรรค์วิชช์ กรรมการบริหาร บริษัท เฮลท์แคร์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (HSS) กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการต่อยอดศักยภาพของทั้งสององค์กร เพื่อให้สิ่งทอไทยสามารถแข่งขันได้อย่างโดดเด่น ทั้งในตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ พร้อมรองรับโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ในอนาคต
สำหรับคุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์ “Graphenix × KleanTeQ” จะเปลี่ยนคุณสมบัติของผ้าให้เหนือกว่า ด้วยสัมผัสแห่งความเย็นสบายระบายอากาศและความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มอบความมั่นใจในทุกกิจกรรมกลางแจ้ง ปกป้องผิวจากรังสี UV พร้อมลดการสะสมของแบคทีเรียและกลิ่นอับ และด้วยคุณสมบัติปลดปล่อยรังสีอินฟราเรดคลื่นยาว (Far Infrared) ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายสบายตัวและสดชื่นตลอดวัน
ความร่วมมือระหว่าง IRPC และ HSS ถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาการใช้วัสดุศาสตร์ขั้นสูง ภายใต้ Nanocarbon Platform สู่การยกระดับอุตสาหกรรมสิ่งทออย่างยั่งยืน และพลิกโฉมประสบการณ์การสวมใส่ของผู้บริโภคยุคใหม่