แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ฉลองความสำเร็จหลังคว้ากุญแจมิชลิน รวม 42 ดอก

แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ไม่รวมจีน) ฉลองความสำเร็จหลังคว้ากุญแจมิชลิน (MICHELIN Keys) รวม 42 ดอก โรงแรม 33 แห่งในเครือ แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ได้รับรางวัลกุญแจมิชลินอันทรงเกียรติในปีนี้
โรงแรม 33 แห่งในเครือ แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล (Marriott International) ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ไม่รวมจีน) ได้รับรางวัลกุญแจมิชลิน (MICHELIN Keys) รวมทั้งสิ้น 42 ดอก ในงานประกาศรางวัลกุญแจมิชลินประจำปี 2568 ความสำเร็จอันน่าทึ่งนี้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นที่แน่วแน่ของแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ในการส่งมอบการบริการระดับโลก การออกแบบที่ยอดเยี่ยม และประสบการณ์อันน่าจดจำแก่ผู้เข้าพักในทุกโรงแรมในเครือ
รางวัลกุญแจ มิชลิน ไกด์ (MICHELIN Guide Key) ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2568 ได้ขยายสู่ระดับโลกอย่างเป็นทางการ โดยเปิดเผยรายชื่อโรงแรมชั้นนำทั่วอเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชีย และอีกเกือบ 100 ประเทศทั่วโลก ในบรรดาโรงแรมที่ได้รับรางวัลทั้งหมด มีโรงแรมในเครือแมริออท 28 แห่ง ได้รับ รางวัลกุญแจมิชลิน 1 ดอก ขณะที่ เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน นิกโกะ (The Ritz-Carlton, Nikko) ยังคงรักษาสถานะ กุญแจ 2 ดอก ไว้ได้โรงแรม ส่วน โฮเทล เดอะ มิตซุย เกียวโต, อะ ลักชัวรี คอลเลกชัน รีสอร์ต แอนด์ สปา (Hotel The Mitsui Kyoto, a Luxury Collection Hotel and Spa, Bvlgari Hotel Tokyo), ภูเล เบย์ อะ ริทซ์-คาร์ลตัน รีเซิร์ฟ (Phulay Bay, a Ritz-Carlton Reserve) และ มันดาปา อะ ริทซ์-คาร์ลตัน รีเซิร์ฟ (Mandapa, a Ritz-Carlton Reserve) ได้รับรางวัลระดับสูงสุดคือ รางวัลกุญแจมิชลิน 3 ดอก
ในประเทศไทย โรงแรม 6 แห่งในเครือได้รับรางวัลกุญแจมิชลิน รวมทั้งสิ้น 8 ดอก ภูเล เบย์ อะ ริทซ์-คาร์ลตัน รีเซิร์ฟ ซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนริมชายหาดสุดหรูระดับอัลตร้าลักชูรีในกระบี่ ได้รับรางวัลกุญแจมิชลิน 3 ดอก เป็นปีที่สองติดต่อกัน ตอกย้ำการเป็นหนึ่งในที่พักที่ยอดเยี่ยมที่สุดของเอเชีย ขณะที่ เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน กรุงเทพฯ (The Ritz-Carlton, Bangkok) ที่พักระดับไอคอนิกใจกลางกรุงเทพฯ และ เดอะ นาคา ไอส์แลนด์ อะ ลักชัวรี คอลเลคชั่น รีสอร์ต แอนด์ สปา ภูเก็ต (The Naka Island, a Luxury Collection Resort & Spa) บนชายฝั่งของเกาะนาคาใหญ่ซึ่งใช้เวลาเดินทางสั้น ๆ ด้วยเรือสปีดโบ๊ท ต่างก็คว้ากุญแจมิชลิน 1 ดอก เป็นครั้งแรก ส่วนโรงแรมในกลุ่ม Design Hotels™ 3 แห่งที่ได้ One MICHELIN Key ได้แก่ อินิอาลา บีช เฮาส์, อะ เมมเบอร์ ออฟ ดีไซน์ โฮเทลส์ (Iniala Beach House, a Member of Design Hotels™) ซึ่งมีวิลล่าหรูเพียง 10 หลังบนหาดนายท้าย เดอะ ซเลท ภูเก็ต, อะ เมมเบอร์ ออฟ ดีไซน์ โฮเทลส์ (The Slate (Phuket), a Member of Design Hotels™) รีสอร์ทที่โดดเด่นจากผลงานออกแบบโดย Bill Bensley ที่เปลี่ยนอดีตเหมืองแร่ดีบุกชื่อดังของภูเก็ตเป็นที่พักสุดหรู และ เมสัน (พัทยา), อะ เมมเบอร์ ออฟ ดีไซน์ โฮเทลส์ (Mason (Pattaya), a Member of Design Hotels™) รีสอร์ทริมชายหาดที่มีวิลล่า 35 หลังอันเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งดูราวกับแกะสลักขึ้นจากโขดหิน พร้อมวิวที่สวยงามของทะเลอ่าวไทย
“ผมรู้สึกตื่นเต้นและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่แมริออทคว้ารางวัลกุญแจมิชลินได้ถึง 8 ดอกในประเทศไทย การที่ ภูเล เบย์ อะ ริทซ์-คาร์ลตัน รีเซิร์ฟ สามารถรักษามาตรฐานกุญแจ 3 ดอกไว้ได้เป็นปีที่สองติดต่อกัน ตอกย้ำให้เห็นถึงชื่อเสียงในฐานะรีสอร์ทที่ยากจะหาใครเทียบได้อย่างแท้จริง และการที่ เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน กรุงเทพฯ และ และ เดอะ นาคา ไอส์แลนด์ เอ ลักซ์ชัวรี่ คอลเลคชั่น รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ตได้กุญแจ 1 ดอก เป็นครั้งแรก แสดงให้เห็นว่าเรากำลังยกระดับมาตรฐานการบริการทั่วราชอาณาจักร และการได้รับรางวัลกุญแจมิชลินของโรงแรมในเครือ Design Hotels™ ทั้งสามแห่ง สะท้อนให้เห็นว่ารีสอร์ทที่มีแนวคิดการออกแบบและตกแต่งเป็นอิสระและมีเอกลักษณ์เหล่านี้ได้สร้างความประทับใจไม่รู้ลืมให้กับแขกผู้เข้าพัก ผมขอแสดงความยินดีกับทีมงานของแต่ละโรงแรมสำหรับความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในครั้งนี้” แบรด เอ็ดแมน รองประธานกรรมการประจำประเทศไทย กัมพูชา และเมียนมา แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าว
รายชื่อโรงแรมในเครือแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ที่ได้รับรางวัลกุญแจมิชลินอันทรงเกียรติ ได้แก่
โรงแรมระดับกุญแจมิชลิน 3 ดอก
●โฮเทล เดอะ มิตซุย เกียวโต, อะ ลักชัวรี คอลเลกชัน รีสอร์ต แอนด์ สปา (HOTEL THE MITSUI KYOTO, a Luxury Collection Hotel and Spa)
●บุลการี โฮเทล โตเกียว (Bvlgari Hotel Tokyo)
●ภูเล เบย์ อะ ริทซ์-คาร์ลตัน รีเซิร์ฟ (Phulay Bay, a Ritz-Carlton Reserve)
●มันดาปา อะ ริทซ์-คาร์ลตัน รีเซิร์ฟ (Mandapa, a Ritz-Carlton Reserve)
โรงแรมระดับกุญแจมิชลิน 2 ดอก
●เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน นิกโกะ (The Ritz-Carlton, Nikko)
โรงแรมระดับกุญแจมิชลิน 1 ดอก
●เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน โตเกียว (The Ritz-Carlton, Tokyo)
●เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน โอซาก้า (The Ritz-Carlton, Osaka)
●เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน เกียวโต (The Ritz-Carlton, Kyoto)
●เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน โอกินาว่า (The Ritz-Carlton, Okinawa)
●เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน ฟุกุโอกะ (The Ritz-Carlton, Fukuoka)
●ฮิงาชิยามะ นิเซโกะ วิลเลจ อะ ริทซ์-คาร์ลตัน รีเซิร์ฟ (Higashiyama Niseko Village, a Ritz-Carlton Reserve)
●เจดับบลิว แมริออท โฮเทล นารา (JW Marriott Hotel Nara)
●ดับเบิ้ลยู โอซาก้า (W Osaka)
●เดอะ ปริ๊นซ์ แกลเลอรี โตเกียว คิโออิโช, อะ ลักชัวรี คอลเลกชัน โฮเทล (The Prince Gallery Tokyo Kioicho, a Luxury Collection Hotel)
●ซูอิรัน, อะ ลักชัวรี คอลเลกชัน โฮเทล, เกียวโต (Suiran, a Luxury Collection Hotel, Kyoto)
●ทีไอเอดี, ออโตกราฟ คอลเลกชัน (TIAD, Autograph Collection)
●เกนจิ เกียวโต, อะ เมมเบอร์ ออฟ ดีไซน์ โฮเทลส์ (Genji Kyoto, a Member of Design Hotels™)
●ซาโตยามะ จูโจ, อะ เมมเบอร์ ออฟ ดีไซน์ โฮเทลส์ (Satoyama Jujo, a Member of Design Hotels™)
●เซโตะอุจิ รีทรีต บาย องโคะ จิชิน, อะ เมมเบอร์ ออฟ ดีไซน์ โฮเทลส์ (SETOUCHI RETREAT by Onko Chishin, a Member of Design Hotels™)
●เจดับบลิว แมริออท เจจู รีสอร์ต แอนด์ สปา (JW Marriott Jeju Resort & Spa)
●โจซุน พาเลซ, อะ ลักชัวรี คอลเลกชัน โฮเทล, โซล (Josun Palace, a Luxury Collection Hotel, Seoul)
●เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน กรุงเทพฯ (The Ritz-Carlton, Bangkok)
●เดอะ นาคา ไอส์แลนด์ เอ ลักซ์ชัวรี่ คอลเลคชั่น รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต (The Naka Island, a Luxury Collection Resort & Spa)
●อินิอาลา บีช เฮาส์, อะ เมมเบอร์ ออฟ ดีไซน์ โฮเทลส์ (Iniala Beach House, a Member of Design Hotels™)
●เดอะ ซเลท ภูเก็ต, อะ เมมเบอร์ ออฟ ดีไซน์ โฮเทลส์ (The Slate (Phuket), a Member of Design Hotels™)
●เมสัน (พัทยา), อะ เมมเบอร์ ออฟ ดีไซน์ โฮเทลส์ (Mason (Pattaya), a Member of Design Hotels™)
●เดอะ เซนต์ รีจิส จาการ์ตา (The St. Regis Jakarta)
●บุลการี รีสอร์ต บาหลี (Bvlgari Resort Bali)
●แคป คาโรโซ), อะ เมมเบอร์ ออฟ ดีไซน์ โฮเทลส์ (Cap Karoso, a Member of Design Hotels™)
●เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน มัลดีฟส์, ฟารี ไอส์แลนด์ (The Ritz-Carlton Maldives, Fari Islands)
●เลกาซี แม่โขง, เกิ่นเทอ, ออโตกราฟ คอลเลกชัน (Legacy Mekong, Can Tho, Autograph Collection) (เปิดให้บริการ ธันวาคม 2568)
●เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน เมลเบิร์น (The Ritz-Carlton, Melbourne)
●เดอะ ทัสมัน, อะ ลักชัวรี คอลเลกชัน โฮเทล, โฮบาร์ต (The Tasman, a Luxury Collection Hotel, Hobart)