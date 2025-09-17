แมริออท บอนวอย มอบประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิต: พบกับนักขับดาวรุ่ง คิมี อันโตเนลลี ด้วยคะแนนสะสมเพียง 1 คะแนน

สิงคโปร์, 16 กันยายน 2568 – แมริออท บอนวอย (Marriott Bonvoy) แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวระดับรางวัลของแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล (Marriott International) กลับมามอบประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและหาได้ยากยิ่งในชีวิตแก่สมาชิกในระหว่างการแข่งขันที่ทุกคนตั้งตารอในสิงคโปร์อีกครั้ง ก่อนที่จะถึงเวลาของมหกรรมกีฬาครั้งใหญ่แห่งปีในสิงคโปร์ แมริออท บอนวอย และ เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน (The Ritz-Carlton)เชิญชวนสมาชิกมาสัมผัสความตื่นเต้นเร้าใจของสุดสัปดาห์แห่งการแข่งขันผ่านความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับทีม Mercedes-AMG PETRONAS F1
นับเป็นครั้งแรกของภูมิภาคนี้ที่ แมริออท บอนวอย เปิดตัวแพ็กเกจ ‘1-Point Drop’ มอบโอกาสให้สมาชิกได้พบปะและทักทายกับ คิมี อันโตเนลลี (Kimi Antonelli) นักขับทีม Mercedes-AMG PETRONAS F1 โดยใช้คะแนนสะสม แมริออท บอนวอย แลกเพียง 1 คะแนนเท่านั้น นอกจากนี้ แพ็กเกจพิเศษ 1-Point Drop นี้ยังรวมถึงการเข้าพัก 1 คืนที่ เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน, มิลเลเนีย สิงคโปร์ (The Ritz-Carlton, Millenia Singapore) อีกด้วย
เพียง 1 คะแนนเท่านั้น! ซึ่งสมาชิกได้รับจากการเดินทางหรือกิจกรรมในชีวิตประจำวัน เช่น การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต การรับประทานอาหารนอกบ้าน หรือการใช้บริการสายการบิน ก็สามารถใช้เป็นตั๋วให้สมาชิกได้พบกับหนึ่งในนักขับดาวรุ่งผู้ที่มีผลงานที่น่าติดตามที่สุดของวงการมอเตอร์สปอร์ตอย่างใกล้ชิดติดขอบสนาม
แพ็กเกจ 1-Point Drop สุดพิเศษ จำนวน 10 แพ็กเกจนี้ ซึ่งเปิดโอกาสให้สมาชิกได้สัมผัสประสบการณ์ที่หาได้ยาก จะเริ่มเปิดให้จองในวันที่ 17 กันยายน 2568 เวลา 20:00 น. ตามเวลาสิงคโปร์ มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน ดังนั้นอย่าลืมทำเครื่องหมายไว้ในปฏิทินหรือตั้งการแจ้งเตือนในโทรศัพท์ของคุณ
สำหรับสมาชิกที่พลาดแพ็กเกจ 1-Point Drop ก็ไม่ต้องกังวล! ในวันเดียวกัน แมริออท บอนวอย โมเมนต์ส (Marriott Bonvoy Moments) จะเปิดประมูลแพ็กเกจ Meet & Greet สุดเอ็กซ์คลูซีฟอีก 4 แพ็กเกจ ซึ่งจะเปิดให้ประมูลด้วยคะแนนสะสม โดยเริ่มที่ 15,000 คะแนน และจะปิดการประมูลในวันที่ 22 กันยายน 2568
สำหรับผู้ที่ต้องการยกระดับการพักผ่อนช่วงสุดสัปดาห์แห่งการแข่งขันให้พิเศษยิ่งขึ้น สามารถดูรายชื่อโรงแรมในพอร์ตฟอลิโอของ แมริออท บอนวอย ในสิงคโปร์ ที่ซึ่งมอบความสะดวกสบายเหนือระดับ สิ่งอำนวยความสะดวกระดับโลก และทำเลที่ตั้งชั้นเยี่ยม เพื่อซึมซับความตื่นเต้นของการแข่งขัน
ในปี 2562 แมริออท บอนวอย ได้รับเลือกเป็น "Official Hotel Loyalty Program" สำหรับทีม Mercedes-AMG PETRONAS F1 และ เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน ถือเป็น "Official Hotel Partner" รายแรกของทีม ความร่วมมือนี้ได้มอบประสบการณ์สุดพิเศษไม่เหมือนใครให้กับสมาชิก แมริออท บอนวอย มาแล้วในหลายเมือง ไม่ว่าจะเป็นเมลเบิร์น มอนทรีออล บูดาเปสต์ และเมืองอื่น ๆ ทั่วโลก
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและการลงทะเบียนเป็นสมาชิก แมริออท บอนวอย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย กรุณาเข้าไปที่ www.marriottbonvoy.com