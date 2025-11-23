CAAT เจรจา Slot ฤดูร้อนปี 69 แอร์ไลน์แห่ “เพิ่มเที่ยวบิน-เปิดเส้นทาง”รวมกว่า 2.7 แสนเที่ยวบิน

CAAT นำทีมเจรจา Slot Conference 157 ในฐานะ Slot Coordinator สนามบินหลักของไทย สายการบินทั่วโลก แห่ขอเปิดทางเพิ่มเที่ยวบิน-เปิดเส้นทางใหม่ Summer 2026 รวม 271,869 เที่ยวบิน และมี 10 สายการบินใหม่ ขอเปิดเส้นทางเชื่อมไทย
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) หรือ กพท. เปิดเผยว่า CAAT ได้เข้าร่วมการประชุม Slot Conference ครั้งที่ 157 (SC157) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18–20 พฤศจิกายน 2568 ณ กรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส ซึ่งเป็นเวทีสำคัญระดับโลกที่ให้สายการบินได้ประสานหารือโดยตรงกับ Slot Coordinator ของสนามบินหลัก ๆ ทั่วโลก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของตารางการบินที่วางแผนไว้ อีกทั้งการเพิ่มโอกาสใหม่ๆ ในการขยายเส้นทางและการพัฒนาเครือข่าย และยังเกิดประโยชน์ในการเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ใช้บริการการเดินทางทางอากาศ ทำมีผู้ให้บริการที่หลากหลาย รวมถึงการเชื่อมต่อของ Network ที่มีประสิทธิภาพ
โดยในปีนี้มีสายการบินเข้าร่วม 86 สายการบิน จาก 146 สายการบิน และได้เข้าพบหารือกับ CAAT เพื่อเจรจาปรับปรุงเวลาการบินและขอเปิดเส้นทางบินใหม่สำหรับตารางการบินฤดูร้อน ปี 2569 (Summer 2026)
สำหรับสนามบินระดับสามของประเทศไทย ได้แก่ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต เชียงใหม่ สมุย และอู่ตะเภา (ระดับสอง) ได้รับการจัดสรรเวลาบินรวมทั้งสิ้น 543,738 Slots หรือ 271,869 เที่ยวบิน แบ่งเป็น
-เที่ยวบินระหว่างประเทศ 308,572 Slots (154,286 เที่ยวบิน)
-เที่ยวบินภายในประเทศ 235,166 Slots (117,583 เที่ยวบิน)
ในการประชุมครั้งนี้ CAAT เข้าร่วมในฐานะ Slot Coordinator ของสนามบินระดับสามของประเทศไทย ซึ่งเป็นกลุ่มสนามบินที่มีความต้องการเดินทางสูง ได้แก่ สนามบินสุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต เชียงใหม่ สมุย และอู่ตะเภา (ระดับสอง) โดยทำหน้าที่บริหารจัดสรรเวลาการบินให้เกิดประโยชน์สูงสุด คำนึงถึงการใช้ขีดความสามารถของสนามบินอย่างคุ้มค่าและเป็นไปตามหลักเกณฑ์สากล ส่งเสริมการเดินทางระหว่างประเทศ และสนับสนุนบทบาทของประเทศไทยในฐานะ จุดหมายปลายทางสำคัญของภูมิภาค ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการสร้างไทยให้เป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาค (Aviation Hub)
โดยมีสายการบินเข้าพบเพื่อประสานงานสำหรับเที่ยวบินรับขนผู้โดยสารและเที่ยวบินรับขนสินค้าในกลุ่มภูมิภาคต่าง ๆ ได้แก่
กลุ่มยุโรป เช่น Air France, British Airways, Cargolux, DHL Aviation, Finnair, KLM, Lufthansa, SWISS, Turkish Airlines, TUI Airways เป็นต้น
กลุ่มตะวันออกกลาง เช่น Air Arabia, El Al Israel Airlines, Emirates, Etihad Airways, Gulf Air, Kuwait Airways, Oman Air, Qatar Airways, Riyadh Air, Royal Jordanian Airline เป็นต้น
กลุ่มอเมริกา เช่น FedEx, United Airlines เป็นต้น
กลุ่มแอฟริกา เช่น Air Austral, Kenya Airways เป็นต้น
กลุ่มเอเชียแปซิฟิก เช่น
-ประเทศไทย ได้แก่ Thai Airways, Bangkok Airways, Thai AirAsia, Thai AirAsia X
-ประเทศอินเดีย ได้แก่ Air India, Air India Express, Indigo เป็นต้น
-ประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ All Nippon Airways, Japan Airlines, Nippon Cargo Airlines, Peach Airways, Zipair Tokyo
-ประเทศเกาหลีใต้ ได้แก่ Asiana Airlines, Eastar Jet, Jin Air, Korean Air, T’way Air
-ประเทศจีน ได้แก่ China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Juneyao Airlines, Sichuan Airlines, Shenzhen Airlines, Spring Airlines, Xiamen Airlines
-เขตปกครองพิเศษไต้หวัน ได้แก่ EVA Air, Starlux Airlines
-ประเทศสิงคโปร์ ได้แก่ Scoot Tigerair, Singapore Airlines เป็นต้น
-ประเทศนิวซีแลนด์และหมู่เกาะแปซิฟิก ได้แก่ Aircalin, Air New Zealand
มีสายการบินใหม่ที่ยื่นขอและได้รับการจัดสรรเวลาการบินในกำหนดการบินประจำฤดูร้อน 2569 (Summer 26) ซึ่งช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและขยายการเชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยกับเมืองสำคัญในหลายภูมิภาค ได้แก่
- South African Airways เส้นทาง โจฮันเนสเบิร์ก – สุวรรณภูมิ – กว่างโจว และกลับ (3 เที่ยว/สัปดาห์)
- Sun PhuQuoc Airways ฟูก๊วก – สุวรรณภูมิ (7 เที่ยว/สัปดาห์)
- Beond มัลดีฟส์ – สุวรรณภูมิ (3 เที่ยว/สัปดาห์)
-Riyadh Air ริยาด – สุวรรณภูมิ (7 เที่ยว/สัปดาห์)
รวมถึงเส้นทางบินใหม่ที่มีความสำคัญ เช่น
-ชัยปุระ – สุวรรณภูมิ และกลับ (Thai Airways)
-ดูไบ – ดอนเมือง และกลับ (Flydubai)
- บาห์เรน – สิงคโปร์ – ภูเก็ต และกลับ (Gulf Air)
-นาวีมุมไบ – ภูเก็ต และกลับ (Indigo)
- เดลี – สมุย และกลับ (Air India)
นอกจากนี้ในการประชุมครั้งนี้ CAAT ยังได้เข้าร่วมประชุม Asia/Pacific Coordinators Association (APACA) ครั้งที่ 30 เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับประเทศสมาชิกและยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการเวลาการบินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ทั้งนี้ ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพการประชุม Slot Conference ครั้งที่ 158 (SC158) ระหว่างวันที่ 9–11 มิถุนายน 2569 ณ กรุงเทพมหานคร ส่วนการประชุม SC159 มีกำหนดจัดขึ้น ณ กรุงอาบูดาบี เดือนพฤศจิกายน 2569