แนวโน้มดี! ICAO ปิดการตรวจประเมินการรักษาความปลอดภัยการบินของไทย เผยภาพรวมมีการพัฒนามาตรฐานขึ้น

ไทยปิดการตรวจประเมิน USAP-CMA โดย ICAO ชี้มาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัยการบินมีพัฒนาการดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญมีพัฒนาการด้านมาตรฐานการกำกับดูแลด้านการรักษาความปลอดภัยการบินที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทุกหน่วยงานในการยกระดับ
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) หรือ กพท. แจ้งว่า องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) ได้เสร็จสิ้นการตรวจสอบมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนของประเทศไทย ภายใต้โครงการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยการบินสากลแบบติดตามต่อเนื่อง หรือ USAP-CMA (Universal Security Audit Programme – Continuous Monitoring Approach) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4–18 พฤศจิกายน 2568 ณ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมศุลกากร กรมการกงสุล ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศสุวรรณภูมิ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ คลังสินค้า และครัวการบิน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิผลในการปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อพึงปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกในการบินพลเรือนของประเทศไทย ครอบคลุม 9 ด้านหลัก ได้แก่ ระบบกฎหมายและกำกับดูแล การฝึกอบรม การควบคุมคุณภาพ การรักษาความปลอดภัยสนามบิน การรักษาความปลอดภัยอากาศยาน การรักษาความปลอดภัยผู้โดยสารและสัมภาระ การรักษาความปลอดภัยสินค้าไปรษณียภัณฑ์ และครัวการบิน การตอบสนองต่อการกระทำอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และมาตรการด้านการอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือน
การตรวจประเมินครั้งนี้มีผู้แทนจากหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมเข้าร่วมให้ข้อมูลอย่างใกล้ชิด อาทิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมศุลกากร กรมการกงสุล สภาความมั่นคงแห่งชาติ ศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายสากล สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) รวมถึงสายการบิน คลังสินค้า และครัวการบินจำนวนหลายแห่ง ซึ่งล้วนมีบทบาทสำคัญต่อระบบรักษาความปลอดภัยการบินของประเทศ
ทั้งนี้ คณะผู้ตรวจสอบของ ICAO ได้แจ้งผลเบื้องต้นในวันปิดการตรวจประเมินว่า ประเทศไทยมีพัฒนาการด้านมาตรฐานการกำกับดูแลด้านการรักษาความปลอดภัยการบินที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทุกหน่วยงานในการยกระดับระบบความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกในการบินให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล การตรวจประเมินครั้งนี้จึงถือเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะประเทศที่ให้ความสำคัญสูงสุดต่อการรักษาความปลอดภัยการบิน และช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของประชาคมระหว่างประเทศในระบบการกำกับดูแลด้านความปลอดภัยการบินของไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ด้านพลอากาศเอก มนัท ชวนะประยูร ผู้อำนวยการ CAAT กล่าวขอบคุณผู้แทนจากทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการตรวจประเมินของ ICAO ในครั้งนี้ พร้อมย้ำว่าสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญสูงสุดต่อการรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยและความมั่นคงของการบินพลเรือน อันเป็นรากฐานสำคัญของระบบการบินสากล ผลการตรวจประเมินครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่สะท้อนว่าไทยมีระบบกำกับดูแลด้านการรักษาความปลอดภัยการบินที่เข้มแข็ง โปร่งใส และเป็นไปตามมาตรฐานของ ICAO และ CAAT จะยังคงมุ่งพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลกต่อไป