โกซอฟท์ คว้ารางวัลนักบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น PMAT HR Award 2025

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา มอบรางวัล นักบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น PMAT HR Award 2025 กลุ่มรางวัลนักทรัพยากรมนุษย์รุ่นใหม่ดีเด่น (Young HR Professional Award) ให้กับ ดร.สราวุธ หลิมไชยกุล Chief Human Resources Officer บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด หนึ่งในกลุ่มธุรกิจของซีพี ออลล์ ภายในงาน HR DAY 2025 – PMAT 60th Anniversary International HR Conference จัดโดย สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) เพื่อสรรหา และเชิดชูเกียรติผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคลที่มีผลงานโดดเด่น มีวิสัยทัศน์ และสามารถขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน และมีคุณูปการต่อการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง พร้อมเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรในสายงานทรัพยากรบุคคลทั่วประเทศ โดยมอบรางวัลนี้ในทุกรอบ 10 ปี ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อเร็วๆนี้