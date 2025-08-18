บี.กริม เพาเวอร์ คว้ารางวัล “Asia Best Employer Branding 2025” และ “Asia Top Most HR Leader” ตอกย้ำความเข้มแข็งด้านการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลมุ่งสู่มาตรฐานสากล

บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) สร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติอีกครั้ง ด้วยการคว้ารางวัลอันทรงเกียรติ “Asia Best Employer Branding 2025” และ “Asia Top Most HR Leader” จากการพิจารณาและมอบรางวัลโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบัน World HRD Congress ณ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นงานประชุมด้านทรัพยากรบุคคลจากองค์กรชั้นนำและผู้นำจากหลากหลายประเทศ โดย คุณเกรียงไกร อยู่ยืน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานทรัพยากรบุคคล เป็นตัวแทนเข้ารับมอบรางวัล ดังกล่าว
รางวัล Asia Best Employer Branding 2025 สะท้อนถึงความสำเร็จของ บี.กริม เพาเวอร์ ในการสร้างแบรนด์นายจ้างที่แข็งแกร่ง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เอื้อต่อการเติบโต และการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “Doing Business with Compassion” หรือ “การดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี”
ขณะที่รางวัล Asia Top Most HR Leader เป็นเกียรติสำหรับผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล ซึ่งในปีนี้ คุณเกรียงไกร อยู่ยืน ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในผู้นำที่มีความสามารถโดดเด่นและมีผลงานเชิงประจักษ์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและวัฒนธรรมองค์กร ท่ามกลางความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนในปัจจุบัน
รางวัลทั้งหมดพิจารณาจากผลงานด้านการพัฒนาคนและการพัฒนาผู้นำอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการฝึกอบรม การเสริมสร้างทักษะใหม่ (reskilling/upskilling) และความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคลากรสามารถขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตในวันนี้ รับมือกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต และสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม กล่าวปิดท้ายว่า “คนของเรา คือหัวใจของ บี.กริม เพาเวอร์ เพราะคนที่มีคุณภาพจะทำให้องค์กรเติบโต แข็งแกร่ง และสามารถสร้างคุณค่าให้กับสังคมได้อย่างแท้จริง”