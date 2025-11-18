“CRG” เติมเชื้อไฟ “ลัคกี้ สุกี้” เป้า 3 ปี 120 สาขารายได้ 5 พันล.

ผู้จัดการรายวัน360 - บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (CRG) เดินหน้าขยายพอร์ตธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดประกาศเข้าร่วมทุน 40% ในบริษัท มิราเคิล แพลนเนท จำกัด เจ้าของแบรนด์ “ลัคกี้ สุกี้” และ “ลัคกี้ บาร์บีคิว” ซึ่งเป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างโดดเด่น และมียอดขายขยายตัวต่อเนื่อง การจับมือกันในครั้งนี้ถือเป็นการรวมพลังของสององค์กรที่มีศักยภาพสูง เพื่อเร่งเครื่องการเติบโต และขยายอาณาจักรธุรกิจอาหารในประเทศไทยไปอีกขั้น คาดการณ์ในอีก 3 ปีข้างหน้า มิราเคิล แพลนเนท จะสามารถสร้างยอดขายรวมประมาณกว่า 5,000 ล้านบาท (2571)
นายณัฐ วงศ์พานิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัดหรือซีอาร์จี/CRG เปิดเผยว่า “การร่วมทุนกับ บริษัท มิราเคิล แพลนเนท จำกัด ภายใต้แบรนด์ ลัคกี้ สุกี้ (Lucky Suki) และ ลัคกี้ บาร์บีคิว (Lucky BBQ) ในครั้งนี้ คือการจับมือกันของสององค์กรที่มีความแข็งแกร่ง เพื่อนำศักยภาพที่ดีที่สุดของทั้งสองฝ่ายมาผนึกกัน ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการเดินหน้ากลยุทธ์การเติบโตของบริษัทฯ
ด้วยเล็งเห็นว่าธุรกิจร้านสุกี้ในรูปแบบบุฟเฟต์ เป็นธุรกิจที่ยังมีโอกาสขยายได้อีกมาก และเชื่อมั่นในศักยภาพของแบรนด์ ลัคกี้ สุกี้ และ ลัคกี้ บาร์บีคิว ที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีความโดดเด่นในตลาด และมีฐานลูกค้าชาวไทยที่ให้การตอบรับอย่างแข็งแกร่ง โดยจะนำความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารจัดการด้านธุรกิจอาหาร เทคโนโลยี และเครือข่ายพันธมิตรทางการค้าในปัจจุบัน สนับสนุนให้ มิราเคิล แพลนเนท มีการเติบโตทั้งด้านผลการดำเนินงาน และการขยายธุรกิจได้อย่างมั่นคงและรวดเร็ว ตามเป้าหมายที่วางไว้ พร้อมสร้างความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืนในระยะยาว
สำหรับแผนการขยายธุรกิจ บริษัทฯ เล็งขยายสาขาเพิ่มทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด ปีละ 20 – 25 สาขา เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าให้มากขึ้น โดยตั้งเป้าภายใน 3 ปี จะสามารถขยายสาขาได้ต่อเนื่อง และมีจำนวนสาขา 100 – 120 สาขาทั่วประเทศ
นางสาวรสรินทร์ ติยะวราพรรณ กรรมการบริหาร บริษัท มิราเคิล แพลนเนท จำกัด กล่าวเสริมว่า “ลัคกี้ สุกี้ เกิดจากการรวมตัวกันของผู้บริหารทั้ง 4 ท่านที่มีความลุ่มหลง และมีใจรักในการ “สร้างอาหาร” การบริการ และบรรยากาศภายในร้านที่เน้นสร้างประสบการณ์ที่ไม่จำเจ เราจึงมีความตั้งใจที่จะมอบความสุขสูตรพิเศษให้กับลูกค้าทุกท่านผ่านวัตถุดิบคุณภาพชั้นเยี่ยมไม่เหมือนใครรวมถึงจะได้รับประสบการณ์ที่เหมือนได้รับความโชคดีกลับบ้านหากพูดถึงความคุ้มค่าต้องนึกถึงร้านของเรา
สำหรับเหตุผลที่ตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจกับ CRG มาจากความเชื่อมั่นในศักยภาพ และความเป็นมืออาชีพขององค์กร ที่มีความเข้าใจเชิงลึกในธุรกิจร้านอาหาร ทั้งด้านการวางกลยุทธ์ การมองภาพระยะยาว และระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งพิสูจน์ได้จากผลงานและความสำเร็จที่ CRG สร้างร่วมกับพันธมิตรหลายรายมาแล้ว และด้วยพลังของประสบการณ์ ความมุ่งมั่น และมุมมองธุรกิจที่สอดคล้องกัน เรามั่นใจว่าความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยเสริมพลังให้ มิราเคิล แพลนเนท เติบโตได้อย่างเป็นระบบ ชัดเจน และพัฒนาอย่างยั่งยืน
“ เพราะสิ่งที่เรามองหาไม่ใช่เพียงการขยายสาขา แต่คือการสร้างรากฐานธุรกิจที่แข็งแรง และมาตรฐานที่พร้อมรองรับการขยายตัวในระยะยาว เราเชื่อว่า CRG จะเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่ช่วยยกระดับศักยภาพของเรา และผลักดันให้แบรนด์สามารถเติบโตได้ครบทุกมิติ จนก้าวสู่การเป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภคจดจำได้ในด้านคุณภาพ ความเชื่อมั่น และมาตรฐานที่ดีในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน”
โดย CRG และ มิราเคิล แพลนเนท มีเป้าหมายร่วมกันในการยกระดับธุรกิจอาหารไทยให้แข็งแกร่ง ด้วยการพัฒนาแบรนด์ให้มีความเป็นระบบมากขึ้น ทั้งด้านคุณภาพสินค้า การบริการ และการขยายสาขา เพื่อสร้างรากฐานที่ยั่งยืนในระยะยาว พร้อมมุ่งส่งมอบประสบการณ์ใหม่ที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้า โดยตั้งเป้าให้ ลัคกี้ สุกี้ ก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดสุกี้ และบาร์บีคิวของไทยภายในไม่กี่ปีข้างหน้า
สำหรับบริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (Central Restaurants Group: CRG) หนึ่งในผู้นำธุรกิจร้านอาหารเครือข่าย (Food Chain Industry) ของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี 2521 มีเจตนารมณ์และวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคชาวไทยด้วยผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพ และบริการที่ดีเลิศ
โดยปัจจุบัน ซีอาร์จี ในฐานะผู้รับสิทธิ์ (Franchisee) ที่มีความชำนาญ ประสบการณ์อันยาวนานมากกว่า 45 ปี ในการบริหาร และจัดการธุรกิจร้านอาหารที่ได้รับการยอมรับจากเจ้าของแฟรนไชส์ (Franchisor) มีแบรนด์ธุรกิจร้านอาหารที่หลากหลาย ครอบคลุมเกือบทุกประเภทอาหาร มีจำนวนสาขารวมมากกว่า 1,400 สาขาทั่วประเทศ (ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2568)
แบรนด์ในกลุ่มซีอาร์จี 20 แบรนด์ ประกอบด้วย มิสเตอร์ โดนัท (Mister Donut), เคเอฟซี (KFC), อานตี้ แอนส์ (Auntie Anne’s), เปปเปอร์ ลันช์ (Pepper Lunch), ชาบูตง ราเมน (Chabuton), โคล สโตน ครีมเมอรี่ (Cold Stone Creamery), เทอเรสซ์ เดอ บางกอก (Terraces De Bangkok), โยชิโนยะ (Yoshinoya), โอโตยะ (Ootoya), คัตสึยะ (Katsuya), สลัดแฟคทอรี่ (Salad Factory), อาริกาโตะ (Arigato), ส้มตำนัว (Somtamnua), ชินคันเซ็น ซูชิ (Shinkanzen Sushi), ราเมน คาเกทสึ อาราชิ (Ramen Kagetsu Arashi), นักล่าหมูกระทะ (Nak-La Mookata), คีอานิ (Kiani), นามะ เจแปนนิส แอนด์ ซีฟู้ด บุฟเฟ่ต์ (NAMA Japanese & Seafood Buffet), คัตสึมิโดริ ซูชิ (Katsu Midori Sushi) และแบรนด์ใหม่ล่าสุด โอโตยะ โอกิ (Ootoya Oki
ส่วนบริษัทมิราเคิล แพลนเนทจำกัดก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่23มิถุนายน2564ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของผู้บริหารทั้ง4ท่านที่มีความลุ่มหลงและมีใจรักในการ “สร้างอาหาร”การบริการและบรรยากาศภายในร้านที่เน้นสร้างประสบการณ์ผ่านรูป รส กลิ่น เสียง ที่ไม่จำเจเราจึงมีความตั้งใจที่จะมอบความสุขสูตรพิเศษให้กับลูกค้าทุกท่านวัตถุดิบคุณภาพชั้นเยี่ยมไม่เหมือนใครรวมถึงจะได้รับประสบการณ์ที่เหมือนได้รับความโชคดีกลับบ้าน
หากพูดถึงความคุ้มค่าต้องนึกถึงร้านของเราจากความตั้งใจของผู้บริหารทั้ง4ท่านทำให้ธุรกิจร้านอาหารของเราได้เกิดสาขาแรขึ้นมาในวันที่27มกราคม2564ภายใต้แบรนด์ที่ชื่อว่า ลัคกี้ สุกี้(LuckySuki)สไตล์ModernChineseบนพื้นที่กว่า500ตารางเมตร
ต่อมด้วยความมุ่งมั่นที่จะขยายฐานลูกค้าจึงได้เปิดตัวแบรนด์ใหม่“ลัคกี้ บาร์บีคิว(LuckyBBQ)”ร้านอาหารสไตล์Thai
& Japaneseเมื่อวันที่9มีนาคม2567ณพาราไดซ์พาร์ค สาขาแรกเพื่อเติมเต็มรสชาติแห่งความสุขให้กับทุกมื้อของลูกค้าอย่างแท้จริง
ปัจจุบัน“ลัคกี้ สุกี้” และ “ลัคกี้” มีสาขารวมทั้งหมดกว่า42แบ่งเป็น ลัคกี้ สุกี้ จำนวน30สาขาและ ลัคกี้ บาร์บีคิว จำนวน12
สาขา