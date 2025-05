"ไดกิ้น" ชวนแฟนบอลเชียร์ไทยใส่ใจโลก ขับเคลื่อนสังคมที่ดีและรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้สนับสนุนหลัก ฟุตบอลทีมชาติไทย จัดทำแคมเปญ "We Cheer We Care" เชียร์ไทยใส่ใจโลก พร้อมเชิญชวนแฟนบอลร่วมเป็น "จิตอาสามือกาวทีมชาติ" ในช่วงทีมชาติไทย ทำศึก AFC Asian Cup 2027 Qualifiers และทุกนัดที่ทีมชาติไทยเล่นในบ้านโดย Mr. Akinori Atarashi ประธานกรรมการบริษัทฯ บริษัทไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมแคมเปญ "We Cheer We Care เชียร์ไทยใส่ใจโลก" ซึ่งเป็นโครงการที่ไดกิ้นร่วมมือกับทัพช้างศึก เชิญชวนแฟนบอลมาร่วมเป็น "จิตอาสามือกาวทีมชาติ" ที่ไม่ใช่แค่ส่งเสียงเชียร์ให้ทีมชาติไทยในสนามแข่งขันเท่านั้น แต่ยังร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมและสร้างคุณค่าให้กับสังคมในฐานะผู้นำนวัตกรรมเครื่องปรับอากาศระดับโลก ไดกิ้นมุ่งมั่นผลักดันวัฒนธรรมการเชียร์บอลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งต่อพลังบวกผ่านแนวคิด "เปลี่ยนขวดพลาสติกเป็นรอยยิ้ม มอบให้น้องๆ" โดยนำขวดพลาสติกที่เก็บรวบรวมได้ไปรีไซเคิลและผลิตเป็น เสื้อ jersey สุด cool มอบให้กับน้องๆ ที่ขาดแคลน เพื่อให้ทุกขวดพลาสติกที่ถูกทิ้ง กลายเป็นโอกาสและรอยยิ้มของเด็กๆ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญแห่งการเปลี่ยนแปลง "เชียร์ไทย ใส่ใจโลกไปกับไดกิ้น" เปลี่ยนพลังเชียร์ให้เป็นพลังบวก สร้างสนามเชียร์ที่สะอาด และสังคมที่น่าอยู่ไปด้วยกันโดย "จิตอาสามือกาวทีมชาติ" ร่วมแรงร่วมใจกันเก็บขยะทั่วทุกมุมของสนามราชมังคลากีฬาสถาน ไม่ว่าจะเป็นบนอัฒจันทร์ ทางเดิน หรือบริเวณโดยรอบ ด้วยความตั้งใจที่จะรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสนาม ไม่เพียงเพื่อความสวยงาม แต่ยังเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการเชียร์บอลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับแฟนบอลทุกคน พร้อมผลักดันให้ราชมังคลากีฬาสถานเป็นต้นแบบของสนามแข่งขันที่สะอาดและน่าอยู่มากยิ่งขึ้น“เพราะทุกขวดพลาสติกมีคุณค่า และทุกแรงเชียร์สามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้” มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเชียร์ไทยอย่างใส่ใจโลก ไปกับไดกิ้นและทีมชาติไทยในทุกการแข่งขันกิจกรรมครั้งนี้ช่วยลดปริมาณขยะพลาสติก และยังสะท้อนถึงพลังของแฟนบอลไทย ที่ไม่ใช่แค่ผู้ชมการแข่งขัน แต่เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมไดกิ้นเชื่อมั่นในศักยภาพของฟุตบอลทีมชาติไทย กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้มีแฟนๆฟุตบอลชาวไทยมาร่วมเชียร์ไทยไปกับไดกิ้น พร้อมให้การสนับสนุน และมีส่วนร่วมในการสนับสนุนฟุตบอลไทย และส่งเสริมสังคมไทยไปด้วยกันขอขอบคุณคนไทยทุกท่านที่ร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับทีมชาติไทยและยังส่งเสริมสังคมไปพร้อมๆกัน ติดตามข่าวสารกิจกรรมดีๆ จากไดกิ้นร่วมกับฟุตบอลทีมชาติไทยในครั้งต่อไปได้ที่ เพจ Daikin Thailand#Daikinth #Daikin #ช้างศึก #ทีมชาติไทย #changsuek #Thailand #บอลไทย #ฟุตบอลไทย #Fathailand #Bluespirit #ทํามันส์ให้สุด #เชียร์มันส์ให้สุด #ทำมันส์ให้สุดกับไดกิ้น #Daikinmaxinverter #daikinwecheerwecare #ไดกิ้นเชียร์ไทยใส่ใจโลก #ไดกิ้นทํามันส์ให้สุด