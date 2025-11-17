ต้อนรับปีใหม่ด้วยซีซั่นแห่งการ “ให้” ห้างโรบินสัน ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เปิดแคมเปญใหญ่ “ROBINSON SEASON OF GIVING” ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘ของขวัญสุดพิเศษ กับช่วงเวลาแห่งการให้’ จัดเต็มการให้แบบยกกำลังสี่ครบทุกโมเมนต์ ‘ให้ช้อป - ให้ความคุ้ม - ให้ประสบการณ์ความสุข – ให้สังคม’
ห้างโรบินสัน ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ตอกย้ำ “เดสติเนชันแห่งความสุขในทุก ๆ วันของชีวิต” เปิดแคมเปญใหญ่ “ROBINSON SEASON OF GIVING” (โรบินสัน ซีซั่น ออฟ กิฟวิ่ง) ต้อนรับปีใหม่ด้วยซีซั่นแห่งการ “ให้” ภายใต้คอนเซ็ปต์อบอุ่น ‘ของขวัญสุดพิเศษ กับช่วงเวลาแห่งการให้’ ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ย. 68 – 4 ม.ค. 69 พร้อมคิกออฟเฟสแรกของการ “ให้” ระหว่างวันที่ 12 – 24 พ.ย. 68 ที่ห้างโรบินสันทุกสาขาทั่วประเทศ (ยกเว้นสาขาจังซีลอน) รวมถึงทุกช่องทางการช้อปปิ้งสุดสะดวกของห้างฯ
จัดเต็มความสุขแบบยกกำลังสี่กับ 4 การ ‘ให้’ แห่งปี ทั้ง ‘ให้ช้อป’— ด้วยการคัดสรรของขวัญหลากหลายจากแบรนด์ชั้นนำในฐานะ Gift Destination ที่ให้เลือกครบจบในที่เดียว ‘ให้ความคุ้ม’— ร่วมกับ บัตรเครดิตวีซ่ากสิกรไทย มอบความคุ้มแบบจัดเต็ม แจกจริง คะแนนเดอะวันรวมกว่า 6.4 ล้านคะแนน พร้อมพาร์ตเนอร์อีกมากมายที่ร่วมมอบส่วนลดสูงสุด 50% พร้อมลุ้นรับของรางวัลใหญ่ทั้ง ทองคำหนักรวม 10 บาท และจี้เพชร รวมมูลค่ากว่า 9 แสนบาท ‘ให้ประสบการณ์แห่งความสุข’ — สัมผัสบรรยากาศแห่งเทศกาลในทุกสาขาทั่วประเทศ โดยเฉพาะที่ห้างโรบินสัน อยุธยา ที่จัดเต็มด้วยกิจกรรมสุดสนุก ทั้งศิลปิน ดารา เกม รวมทั้งเวิร์กช็อปมากมาย และ ‘ให้สังคม’ — ทุกยอดช้อปของลูกค้าตลอดแคมเปญร่วมสมทบทุนแก่มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพบางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพอย่างยั่งยืน
คาดสร้างความสุขครบทุกโมเมนต์แก่ครอบครัวทั่วไทย พร้อมตั้งเป้ายอดแคมเปญเติบโตมากกว่า 10% และมียอดผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นกว่า 15% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขับเคลื่อนความสุขในทุกเทศกาลอย่างแท้จริง
นายอนันต์ ตันติปัญญาคุณ กรรมการผู้จัดการ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “ห้างโรบินสัน ยังคงสานต่อกลยุทธ์การเป็น ‘เดสติเนชันแห่งความสุขในทุกวันของชีวิต’ ด้วยการต้อนรับปีใหม่อย่างมีความหมาย ผ่านซีซั่นแห่งการ ‘ให้’ เพราะเรามองว่าช่วงปลายปีคือเวลาที่ผู้คนต้องการความสุข ความอบอุ่น และการแบ่งปัน ซึ่งสอดคล้องกับบทบาทของห้างโรบินสันในฐานะห้างสรรพสินค้าที่อยู่เคียงข้างครอบครัวไทยในทุกช่วงเวลา การเปิดแคมเปญ “ROBINSON SEASON OF GIVING” ภายใต้คอนเซ็ปต์อบอุ่น ‘ของขวัญสุดพิเศษ กับช่วงเวลาแห่งการให้’ จึงเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ End-Year Engagement ที่มุ่งเชื่อมโยงทุกประสบการณ์ของลูกค้าเข้ากับคุณค่าการ “ให้” ทั้งในเชิงอารมณ์และสิทธิประโยชน์ ผ่าน 4 รูปแบบของการให้ — ให้ช้อป ให้ความคุ้ม ให้ประสบการณ์ความสุข และให้สังคม เพื่อสร้างโมเมนต์ที่ดีแบบครบทุกมิติ ซึ่งเราคาดหวังว่าแคมเปญนี้จะไม่เพียงสร้างยอดขายเติบโตมากกว่า 10% และเพิ่มผู้ใช้บริการกว่า 15% เมื่อเทียบกับปีก่อนเท่านั้น แต่ยังตอกย้ำบทบาทของห้างโรบินสันในฐานะแบรนด์ที่ขับเคลื่อนความสุขให้เกิดขึ้นในทุกเทศกาลอย่างแท้จริง”
นายนพดล พลายระหาญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวเพิ่มเติมถึงแคมเปญ “ROBINSON SEASON OF GIVING” ในครั้งนี้ว่า “ห้างโรบินสัน มองว่าการ ‘ให้’ ในครั้งนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพียงลำพัง แต่ต้องอาศัยพลังจากพันธมิตรทางธุรกิจที่มีเป้าหมายเดียวกัน เราจึงร่วมมือกับ บัตรเครดิตวีซ่ากสิกรไทย เพื่อออกแบบสิทธิพิเศษที่ตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่ม และช่วยเติมเต็มทุกช่วงเวลาของการ ‘ให้’ ในซีซั่นนี้ ความร่วมมือนี้ทำให้แคมเปญ ‘ROBINSON SEASON OF GIVING’ โดดเด่นยิ่งขึ้น ทั้งในด้านความคุ้มค่า ประสบการณ์ และคุณค่าทางสังคม ก่อนจะต่อยอดแนวคิดสู่ 4 รูปแบบของการ ‘ให้’ เพื่อให้ห้างโรบินสันเป็นหนึ่งในจุดหมายที่ทุกครอบครัวอยากมาใช้เวลา และร่วมสร้างช่วงเวลาแห่งความสุขไปด้วยกันในเทศกาลปลายปีนี้”
สำหรับการ ‘ให้’ แบบยกกำลังสี่แห่งปีในแคมเปญ “ROBINSON SEASON OF GIVING” ภายใต้คอนเซ็ปต์อบอุ่น ‘ของขวัญสุดพิเศษ กับช่วงเวลาแห่งการให้’ ประกอบไปด้วย...
1) ให้ช้อป “ไอเทมของขวัญ” ครบที่สุด ในฐานะ Gift Destination แห่งปี
ห้างโรบินสัน ตอกย้ำภาพผู้นำด้านไอเทมของขวัญ ด้วยการคัดสรรสินค้าใหม่และคอลเลกชันของขวัญสุดพิเศษ ครอบคลุมทุกหมวดหมู่ ทั้งแฟชั่น, บิวตี้, โฮม, มัมแอนด์คิดส์ พร้อม กิฟต์เซ็ตดีไซน์เฉพาะเทศกาล ที่มาพร้อม กระดาษห่อของขวัญลายพิเศษ และ กิฟต์การ์ดแทนใจ สำหรับส่งต่อความรู้สึกดี ๆ ในทุกโอกาส ทั้งหมดนี้เพื่อให้ทุกคนได้เป็น “ผู้ให้ที่มีสไตล์” เลือกของขวัญได้ตรงใจสำหรับคนสำคัญ และสร้างโมเมนต์แห่งความสุขในเทศกาลปีใหม่นี้อย่างสมบูรณ์แบบ
2) ให้ความคุ้ม “จัดเต็ม” ทุกการช้อป
ห้างโรบินสัน มอบความคุ้มสุดพิเศษตลอดแคมเปญ “ROBINSON SEASON OF GIVING” กับโปรโมชัน “จัดเต็ม” เพื่อทุกการให้ ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ย. 68 – 4 ม.ค. 69 พร้อมคิกออฟเฟสแรกของการ “ให้” ระหว่างวันที่ 12 พ.ย. 68 –
24 พ.ย. 68 ที่ห้างโรบินสันทุกสาขาทั่วประเทศ (ยกเว้นสาขาจังซีลอน) รวมถึงทุกช่องทางการช้อปปิ้งสุดสะดวกของห้างฯ ไม่ว่าจะเป็น...
o ลูกค้าบัตรเครดิตวีซ่ากสิกรไทย แจกจริง จัดเต็ม รวมแจกคะแนนเดอะวัน 6.4 ล้านคะแนน เมื่อช้อปตามเงื่อนไขที่กำหนด
o แลกลุ้นทองคำ และจี้เพชร รวมมูลค่ากว่า 9 แสนบาท เมื่อช้อปตามเงื่อนไขที่กำหนด
- รางวัลที่ 1 ทองคำหนัก 10 บาท มูลค่า 674,000 บาท ยิ่งแลกคะแนนเดอะวันมาก ยิ่งมีสิทธิ์มาก (ทุก 800 คะแนน รับ 100 สิทธิ์ลุ้น)
- รางวัลที่ 2 Jubilee จี้เพชร Love Ribbon มูลค่า 25.000 บาท จำนวน 10 รางวัล (ช้อปสินค้าทุก 1,000 บาท รับ 1 สิทธิ์ / ลูกค้าบัตรเครดิตวีซ่า กสิกรไทยรับสิทธิ์ X 2 เมื่อชำระเต็มจำนวน)
o รับคูปองส่วนลดและเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 6,500 บาท เมื่อช้อปตามเงื่อนไขที่กำหนด
o รับสิทธิ์ประโยชน์จากบัตรเครดิตชั้นนำที่ร่วมรายการ
3) ให้ประสบการณ์ความสุขที่ “มากกว่าการช้อปปิ้ง”
ห้างโรบินสัน เตรียมสร้างประสบการณ์ความสุขที่ “มากกว่าการช้อปปิ้ง” ผ่านกิจกรรม “Season of Giving” ตลอดแคมเปญ ส่งต่อพลังแห่งการ “ให้” ที่อบอวลด้วยความสุขและความอบอุ่นทั่วประเทศ ประเดิมเปิดประสบการณ์แห่งการ ‘ให้’ ที่ห้างโรบินสัน อยุธยา (ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อยุธยา) ระหว่างวันที่ 27 พ.ย. 68 – 2 ธ.ค. 68 ให้ทุกคนได้สัมผัสบรรยากาศแห่งความสุข สนุก และอบอุ่นในทุกช่วงเวลา ไม่ว่าจะเป็น...
โซนขายสินค้าของขวัญ (Gift Market Zone)
พบกับพื้นที่ช้อปของขวัญสุดพิเศษที่รวบรวมสินค้าคอลเลกชันใหม่ คอลเลกชันพิเศษ และไอเทมเฉพาะเทศกาล
ทั้ง สินค้าแฟชั่น ของตกแต่ง ของใช้ภายในบ้าน และของขวัญสุดคิวต์จากแบรนด์ชั้นนำ เพื่อให้ลูกค้าได้เลือกสรร
ของขวัญแทนใจสำหรับทุกคนในครอบครัวและคนสำคัญได้อย่างครบจบในที่เดียว
โซนเกมและเวิร์กชอป (Game & Workshop Zone)
โซนแห่งความสนุกและการสร้างสรรค์ ที่ให้ลูกค้าและครอบครัวได้ร่วมทำกิจกรรมสุดพิเศษแบบอินเทอร์แอคทีฟ
ตลอดวัน ทั้ง...
- GIANT GACHAPON – สนุกไปกับเกม “ตู้กาชาปองยักษ์” เพียงช้อปครบทุก 1,000 บาท สามารถร่วมหมุนตู้
กาชาปองยักษ์ เพื่อรับของรางวัลสุดพิเศษและเซอร์ไพรส์มากมาย (จำกัด 100 สิทธิ์ต่อวัน)
- ROBIN EGG HUNT – สนุกกับเกม “ตามล่าไข่โรบิ้น” สำหรับทั้งครอบครัว เพียงแสดงใบเสร็จมูลค่า 500 บาท และดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Central Online กติตาง่าย ๆ ค้นหาไข่โรบิ้นให้ได้อย่างน้อย 10 ฟอง ภายในเวลา 30 วินาที รับฟรี! ไอศกรีมแท่ง Robin 1 ชิ้น (ของรางวัลจำนวนจำกัด 50 รางวัลต่อวัน)
- WORKSHOP – COOKIE DECORATION / KEYCHAIN – เพลิดเพลินกับเวิร์กชอปสุดสร้างสรรค์ ‘ตกแต่งคุกกี้ / ทำพวงกุญแจ’ เพียงแสดงใบเสร็จยอดซื้อขั้นต่ำ 500 บาท และดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน COL (จำกัด 50 สิทธิ์ต่อวัน)
- SNOW GLOBE PHOTO SPOT – เอาใจสายแชะและสายคอนเทนต์ มาถ่ายรูปสุดคิ้วต์กับ “สโนว์โกลบ - ลูกแก้วหิมะยักษ์” ท่ามกลางบรรยากาศสุดอบอุ่นของฤดูแห่งการให้...เติมเต็มฟีดของคุณด้วยภาพแห่งความสุขและช่วงเวลาแสนพิเศษ
คิกออฟ “SEASON OF GIVING” สุดยิ่งใหญ่ (27 พ.ย. 68)
เพื่อ “เริ่มต้นการให้” อย่างมีความหมาย ห้างโรบินสัน เปิดม่านคิกออฟความสุขในวันที่ 27 พ.ย. 68 ตั้งแต่เวลา
17.00 น. เป็นต้นไป พร้อมกิจกรรมสุดพิเศษ ดึงเหล่าศิลปินดาราชื่อดังมาสร้างโมเมนต์อบอุ่นกับแฟน ๆ ภายในห้าง
โดยลูกค้าที่มียอดข้อปภายในห้างครบ 2,000 บาท สามารถร่วมลุ้นเป็นหนึ่งใน 10 ผู้โชคดี เพื่อถ่ายภาพใกล้ชิดกับศิลปินดารา และลุ้นเป็น 20 ผู้โชคดี ที่จะได้ร่วมเล่นเกมและเวิร์กชอปสุดพิเศษกับศิลปินดาราใน 4 โซน
กิจกรรม พร้อมถ่ายทอดสดความสนุกให้แฟนทั่วประเทศได้ร่วมชมผ่านทาง Facebook Page: Robinson
Department Store
พิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตวีซ่ากสิกรไทย รับฟรีกระเป๋าน้องโรบิ้น รุ่นลิมิเต็ด เอดิชัน มูลค่า 399 บาท
เพียงโชว์บัตรเครดิตและเซลล์สลิปจากห้างโรบินสัน (ไม่จำกัดยอดช้อป) พร้อมถ่ายภาพคู่กับโฟโต้เฟรมและโพสต์ลงโซเชียลมีเดียพร้อมติดแฮชแท็ก #RobinsonxKBank (จำกัด 1 สิทธิ์ต่อหมายเลขบัตรเครดิตตลอดรายการ) ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย 68 – 7 ธ.ค. 68 ที่ห้างโรบินสัน 10 สาขา ได้แก่ สาขาอยุธยา จันทบุรี ชลบุรี ระยอง อุบลราชธานี สระบุรี พิษณุโลก เชียงราย หาดใหญ่ และสุราษฎร์ธานี พร้อมชมโรบิ้น มาสคอต โชว์ พบกับน้องโรบิ้นสุดน่ารัก ถ่ายภาพและรับกระเป๋าของที่ระลึกได้ในรอบเวลา 12.30 น. และ 16.30 น. ตลอดกิจกรรม
พร้อมติดตามกิจกรรมที่ให้ประสบการณ์ความสุข ‘ที่มากกว่าการช้อปปิ้ง’ ตลอดเดือนธันวาคมนี้ ได้ที่ Facebook Page: Robinson Department Store และ Facebook Page ของแต่ละสาขาทั่วประเทศ
4) ให้สังคม “ส่งต่อความสุขไม่มีที่สิ้นสุด”
ห้างโรบินสัน เชิญชวนลูกค้าร่วม “ส่งต่อความสุขไม่มีที่สิ้นสุด” ผ่านการช้อปปิ้งภายในแคมเปญ “ROBINSON SEASON OF GIVING” โดยรายได้ส่วนหนึ่งจะร่วมสมทบทุนให้กับ
• มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เพื่อสนับสนุนการสร้างอาชีพและส่งเสริมความยั่งยืนแก่คนในชุมชนทั่วประเทศ
• มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางสติปัญญาทั่วประเทศ
การ “ให้” ครั้งนี้จึงไม่เพียงมอบความสุขให้กับผู้รับเท่านั้น แต่ยังเป็นพลังแห่งการแบ่งปันที่ต่อยอดสู่สังคม สะท้อนความมุ่งมั่นของห้างโรบินสันในการเป็นแบรนด์ที่ขับเคลื่อนความสุขอย่างยั่งยืนในทุกเทศกาล
มาร่วมต้อนรับปีใหม่ด้วยซีซั่นแห่งการ “ให้” ในแคมเปญ “ROBINSON SEASON OF GIVING" ในคอนเซ็ปต์อบอุ่น 'ของขวัญสุดพิเศษ กับช่วงเวลาแห่งการให้' ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ย. 68 – 4 ม.ค. 69 เริ่มคิกออฟเฟสแรกของการ “ให้” ระหว่างวันที่ 12 – 24 พ.ย. 68 ที่ห้างโรบินสันทุกสาขาทั่วประเทศ (ยกเว้นสาขาจังซีลอน) รวมทั้งหลากหลายช่องทางการช้อปปิ้งสุดสะดวกของห้างโรบินสัน ไม่ว่าจะเป็น Robinson Chat & Shop, Robinson Personal Shopper On Demand ผู้ช่วยช้อปส่วนตัว. Central App และเว็บไซต์ www.central.co.th ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้ง Facebook Page: Robinson Department Store