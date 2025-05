ซีพี-เมจิ ฉลองวันดื่มนมโลก เสิร์ฟนวัตกรรมผลิตภัณฑ์นมคุณภาพเยี่ยม สร้างสุขภาพแข็งแรงให้คนไทย

นายอภิสิทธิ์ ธีรภาพรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมนมในประเทศไทยปีนี้มีทิศทางการเติบโตที่สดใส จากความใส่ใจ และการให้ความสำคัญต่อสุขภาพของผู้บริโภคที่เป็นไปในทิศทางบวก และตัวเลือกของผลิตภัณฑ์ในตลาดที่มีความหลากหลายมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยที่จัดทำโดยบริษัท Innova Market Insights ที่ระบุว่า ปัจจุบันผู้บริโภค 58% ทั่วโลกมองปัจจัยด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นหลักในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่ม โดยเฉพาะความสำคัญกับสุขภาพและโภชนาการเฉพาะบุคคล ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค

บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมพาสเจอไรซ์ อันดับ 1 ของประเทศไทย ชวนคนไทยดื่มนมเพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ฉลองวันดื่มนมโลก (World Milk Day) โดยองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (The Food and Agriculture Organization หรือ FAO) กำหนดให้ตรงกับวันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปี พร้อมเดินหน้าผลักดันสินค้านวัตกรรมที่มีความหลากหลาย คู่ขนานไปกับการเติบโตของตลาด ตอกย้ำเจตนารมณ์ขององค์กรในการ “เพิ่มคุณค่าชีวิต” ให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุด จากผลิตภัณฑ์นมที่สด สะอาด และมีคุณภาพยอดเยี่ยม“สุขภาพ และโภชนาการ คือความสำคัญอันดับแรก ที่ผู้บริโภคมองหาจากการเลือกซื้อสินค้า และในวันดื่มนมโลกปีนี้ ซีพี-เมจิ ในฐานะผู้ผลิตนมสดพาสเจอไรซ์ และโยเกิร์ตเมจิ ยังคงมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะยกระดับตลาดนมสด พาสเจอไรซ์ และขับเคลื่อนการบริโภคของคนไทยไปสู่สังคมแห่งสุขภาพดี ตามเป้าหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่สนับสนุนให้คนไทยดื่มนมเพิ่มขึ้นมากกว่า 25 ลิตรต่อคนต่อปี ภายใน ปี 2570 โดยเฉพาะนมโคแท้ 100%”กรรมการผู้จัดการบริษัท ซีพี-เมจิ ระบุว่า ผลิตภัณฑ์ของซีพี-เมจิ ออกแบบบนแนวคิด นวัตกรรมเป็นแรงบันดาลใจ หรือ Inspiring Innovation โดยถูกคิดค้นให้มีความสมดุลระหว่าง ‘คุณประโยชน์ต่อสุขภาพ’ และ ‘รสชาติที่อร่อยและเข้าถึงง่าย’ เพื่อตอบโจทย์การบริโภคในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ ซีพี-เมจิ ยังให้ความสำคัญกับการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและติดตามแนวโน้มตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2568 ซีพี-เมจิ สามารถพิสูจน์ความเป็นผู้นำ ด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์นมสดพาสเจอไรซ์ และโยเกิร์ต จากรางวัลดีเด่นในหลายเวทีทั้งในและต่างประเทศ อาทิ รางวัล Most Admired Brand จากนิตยสารแบรนด์เอจ และรางวัล NIQ Breakthrough Innovation Award จาก Nielsen บริษัทวิจัยข้อมูลระดับโลกที่มีข้อมูลด้านสื่อ“ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่มีสีสันของอุตสาหกรรมนมในบ้านเรา ผู้บริโภคจะได้เห็นความหลากหลายของผลิตภัณฑ์นม บนพื้นฐานของการนำนวัตกรรมมาขับเคลื่อนการคิด และผลิตสินค้า ซึ่ง ซีพี-เมจิ ได้ทุ่มเทวิจัย และพัฒนาสินค้า ให้สอดรับกับเทรนด์การดูแลสุขภาพที่ดีขึ้น ทุกขั้นตอนการทำงานของ ซีพี-เมจิ จะขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรม และขับเคลื่อนความสุข รวมถึงประโยชน์ต่อผู้บริโภค เป็นการเพิ่มคุณค่าชีวิตให้กับผู้บริโภคตามเจตนารมณ์ที่เรายึดมั่นตลอดการดำเนินธุรกิจกว่า 3 ทศวรรษ” นายอภิสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี-เมจิ กล่าวสรุป