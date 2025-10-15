เคทีซีเดินหน้าขยาย KTC Merchant-มุ่งกลุ่มร้าน SME-ชูค่าธรรมเนียมเป็นมิตร-ตั้งเป้า3พันราย

เคทีซีเดินหน้าขยายโซลูชันการรับชำระเงินสำหรับธุรกิจร้านค้า (Merchant Payment Solutions) มุ่งขยายสู่กลุ่มร้านค้า SME นำเสนอระบบชำระเงินผ่าน QR Code บัตรเครดิตวีซ่า มาสเตอร์การ์ด และ Thai QR พร้อมเพย์ เพื่อสนับสนุนธุรกิจร้านค้า SME ที่ไม่เคยรับบัตรเครดิตมาก่อน เข้าถึงการรับชำระเงินแบบดิจิทัล ใช้งานง่ายผ่านแอปพลิเคชันร้านค้า KTC Merchant มั่นใจในความปลอดภัยด้วยมาตรฐานสากล ค่าธรรมเนียมเป็นมิตร พร้อมบริการดูแลร้านค้าทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
นางสาวเนาวรัตน์ กีรติเกษมสุข ผู้บริหารสูงสุด สายงานบริหารร้านค้าสมาชิก บริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)(เคทีซี) เปิดเผยว่า เคทีซีได้มุ่งพัฒนาโซลูชันการรับชำระเงินที่ตอบโจทย์กลุ่มธุรกิจรายย่อยที่ไม่เคยรับบัตรเครดิตมาก่อน มีโอกาสเพิ่มฐานลูกค้าที่ใช้บัตรเครดิตจึงออกแบบแอปพลิเคชัน KTC Merchant โซลูชันรับชำระเงินครบวงจรสำหรับร้านค้า SME ที่ใช้งานง่าย ปลอดภัยสูง พร้อมช่วยควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยอัตราค่าธรรมเนียมที่เป็นมิตรเริ่มต้น 1% โดยร้านค้าต้องมียอดรับชำระบัตรเครดิตวีซ่าไม่เกิน 2.4 ล้านบาทต่อปี รับบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ด ไม่เกิน 1.5 ล้านบาทต่อปี และรองรับการชำระเงินด้วย Thai QR พร้อมเพย์สำหรับลูกค้าคนไทย และ QR Cross-border ลูกค้าต่างชาติจาก 7 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฮ่องกง ลาว กัมพูชาและเวียดนาม
ทั้งนี้ ร้านค้าสมัครใช้บริการได้ง่าย เพียงยื่นเอกสารครบ ทราบผลอนุมัติได้ภายใน 1 วันทำการ จากนั้นร้านค้าสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นร้านค้า KTC Merchant เพื่อเริ่มรับชำระเงินได้ ไร้กังวลกับยอดขั้นต่ำและที่สำคัญไม่มีค่าบริการรายเดือน ร้านค้าจะได้รับเงินภายในวันที่มีการรูดชำระ ซึ่งจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้าพร้อมบริการดูแลร้านค้าทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
"เป้าหมายของเคทีซีในวันนี้เรียบง่ายแต่ทรงพลัง เรามุ่งหวังให้ผู้ประกอบการธุรกิจทุกขนาด โดยเฉพาะรายย่อยเข้าถึงบริการทางการเงินได้มากขึ้น ด้วยบทบาทของสถาบันการเงินที่ให้บริการโซลูชันรับชำระเงินแก่ธุรกิจร้านค้า เราเห็นการเติบโตของ ‘คนตัวเล็ก’ ที่สามารถปรับตัวเข้าสู่สังคมไร้เงินสดได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายและขยายช่องทางรายได้ โดยในช่วง 2–3 ปีที่ผ่านมาการเติบโตของจำนวนร้านค้าสมาชิกเคทีซีที่เป็น SME ซึ่งเติบโตขึ้นกว่า 90% และมียอดรับชำระเติบโตกว่า 142% โดยเฉพาะธุรกิจร้านคาเฟ่ ร้านอาหาร สะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการรายย่อยที่ปรับตัวเข้าสู่สังคมการรับชำระเงินแบบดิจิทัล เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายและขยายช่องทางรายได้อย่างหลากหลาย"
นางสาวเนาวรัตน์กล่าวอีกว่า ความร่วมมือของเคทีซี-วีซ่า-มาสเตอร์การ์ดในครั้งนี้ มอบทางเลือกในการรับชำระเงินที่ทันสมัยให้กับร้านค้า SME โดยตั้งเป้าขยายร้านค้าใหม่ไม่น้อยกว่า 3,000 รายและคาดการณ์ยอดรับชำระเติบโต 50% โดยให้ความสำคัญไปที่ร้านคาเฟ่ ร้านอาหาร ร้านค้าปลีก และธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งมีศักยภาพสูงในการรองรับลูกค้าชาวไทยและลูกค้าต่างชาติจาก 7 ประเทศดังกล่าว
นางสาววาริส แก้วภักดี เจ้าของร้าน Green Ville Farm Café หนึ่งในผู้ประกอบการ SMEs ที่ใช้บริการระบบการชำระเงินของเคทีซีกล่าวว่า ระบบของเคทีซีช่วยลดอุปสรรคให้ผู้ประกอบการรายเล็ก จากรับเฉพาะเงินสดสู่การมีช่องทางรับชำระที่หลากหลายและปลอดภัย รายได้หมุนไวขึ้น กระแสเงินสดเสถียร มีเส้นทางการเงิน เป็นหลักฐานชัดเจน (Financial Footprint) ที่นำไปสู่โอกาสแห่งสินเชื่อในอนาคต และเชื่อมตลาดใหม่จากนักท่องเที่ยวและลูกค้าต่างถิ่นได้จริง