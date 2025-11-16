“MOSHI” โตสวนศก.Q3/68 โกย 845 ล. SSSG แกร่ง เร่งเพิ่มสาขา-พัฒนาสินค้าใหม่

‘บมจ. โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น’ หรือ MOSHI ตอกย้ำความเป็นผู้นำในธุรกิจร้านค้าปลีกสินค้าไลฟ์สไตล์รายใหญ่ของประเทศไทย เผยผลการดำเนินงานไตรมาส 3/68 เติบโตแข็งแกร่ง ทำรายได้จากการดำเนินงาน 844.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.8% และมีกำไรสุทธิ 137.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.9% ดัน SSSG เติบโตอย่างแข็งแกร่งที่ 6% แม้เข้าสู่ช่วง Low Season และท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว หนุนส่งผลงาน 9 เดือนแรกของปี 68 ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ (New High) ทำรายได้รวม 2,512.71 ล้านบาท และทำกำไรสุทธิ 427.64 ล้านบาท สะท้อนศักยภาพการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มั่นใจไตรมาส 4/68 เติบโตต่อเนื่อง เดินหน้าขยายสาขา-พัฒนาสินค้าใหม่ หนุนผลงานปี 68 เติบโต 15-20% ตามเป้าหมาย
นางสาวศุภรดา โรจน์วัฒนะ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) หรือ MOSHI ผู้นำในธุรกิจร้านค้าปลีกสินค้าไลฟ์สไตล์รายใหญ่ของประเทศไทย เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2568 (กรกฎาคม-กันยายน) บริษัทฯ มีรายได้จากการดำเนินงาน 844.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ที่มีรายได้จากการดำเนินงาน 735.77 ล้านบาท นับเป็นผลการดำเนินงานที่เติบโตแข็งแกร่งแม้อยู่ในภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและอยู่ในช่วง Low Season ของธุรกิจ โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนหลักมาจาก การขยายสาขาใหม่ 30 สาขา ในทำเลที่มีศักยภาพ เพิ่มขึ้นจาก 153 สาขาในปีก่อน
ทั้งนี้ ในไตรมาสนี้ บริษัทฯ ได้เปิดสาขาใหม่ 7 สาขา ได้แก่ สาขา Esplanade งามวงศ์วาน-แคราย, Lotus's จ.นครศรีธรรมราช, Robinson จ.สมุทรปราการ, Lotus's บ่อวิน, Big C จ.ลำพูน และ สาขา Standalone มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ อ.หลังสวน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเดินหน้าพัฒนาสินค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยทยอยออกสินค้าใหม่กว่า 3,000 รายการ พร้อมเพิ่มสินค้าลิขสิทธิ์ใหม่ๆ อาทิ Hello Kitty, Cinnamoroll, My Melody, LITTLE RIIZE and Penanuts Snoopy & Friends ซึ่งช่วยหนุนให้ยอดขายจากสาขาเดิม (SSSG) เติบโตอย่างแข็งแกร่งที่ 6% ด้านกำไรสุทธิทำได้ 137.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิ 108.14 ล้านบาท โดยอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ขยายตัวจาก 14.6% เป็น 16.2%
ปัจจัยหลักมาจากการที่ในไตรมาสนี้บริษัทฯ ไม่มีการรับรู้ผลขาดทุนจากกิจการร่วมค้าเหมือนในช่วงเดียวกันของปีก่อน อีกทั้งยังได้รับแรงหนุนจากการขยายสาขาค้าปลีกอย่างต่อเนื่อง การเพิ่มสัดส่วนการขายสินค้าที่มีอัตรากำไรสูง และการบริหารจัดการต้นทุนผ่านการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) สะท้อนถึงศักยภาพการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ขณะที่ผลการดำเนินงานในงวด 9 เดือนแรกของปี 2568 (มกราคม-กันยายน) บริษัทฯ สามารถทำผลงานทั้งรายได้และกำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ (New High) ทำรายได้รวม 2,512.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้รวม 2,076.47 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนรายได้จากกลุ่มค้าปลีก 85% กลุ่มค้าส่ง 13% และช่องทางการจัดจำหน่ายอื่น 2% และสามารถทำกำไรสุทธิได้ 427.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิ 314.74 ล้านบาท
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์ และเพิ่ม Engagement บน Social Media ถือเป็นการสร้างความผูกพันกับแบรนด์ ด้วยการเชื่อมโยงกับศิลปินผ่านอีเวนต์ยอดนิยมในหลายรูปแบบ
นายสง่า บุญสงเคราะห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MOSHI กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับทิศทางผลการดำเนินงานในไตรมาส 4/2568 คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่อง แม้จะมีฐานที่สูงในปีก่อนก็ตาม ซึ่งมั่นใจว่าจะช่วยสนับสนุนผลการดำเนินงานทั้งปี 2568 ให้เติบโต 15-20% ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยอาศัยกลยุทธ์หลักที่พิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จ ได้แก่ การขยายสาขาอย่างต่อเนื่องในทำเลที่มีศักยภาพสูง การออกสินค้าใหม่กว่า 1,000 รายการต่อเดือน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นในราคาที่เข้าถึงได้ ควบคู่กับปัจจัยสนับสนุนจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการ "4 เดือน Big Quick Win" ที่มุ่งเพิ่มกำลังซื้อของประชาชน รวมถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่มีแนวโน้มเชิงบวกจากค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างกำลังซื้อโดยรวมและช่วยเอื้อต่อการเติบโตของบริษัทฯ ได้อย่างมีนัยสำคัญ
นอกจากนี้ ในช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2568 บริษัทฯ เตรียมสร้างประสบการณ์และความสนุกสุดพิเศษกับกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อมอบความสุขให้กับกลุ่มลูกค้า ผ่านกิจกรรม ‘Moshi Moshi ฉลองครบรอบ 9 ปี แจกทอง 9 บาท’ ร่วมฉลองความสำเร็จ 9 ปีของ Moshi Moshi กับกิจกรรมแจกทอง 9 บาท เพื่อตอบแทนลูกค้าที่อยู่ร่วมกับแบรนด์มายาวนาน, กิจกรรม ‘ช็อปออนไลน์ ลุ้นรับ iPhone 17 Pro’ เพียงช็อปสินค้าออนไลน์ก็มีสิทธิ์ลุ้น! กับ iPhone 17 Pro เพื่อกระตุ้นยอดขายออนไลน์และเพิ่ม UGC (User-Generated Content) ผ่านมุมมองผู้บริโภค พร้อมเปิดตัว Collection ลิขสิทธิ์ Care Bears เพื่อดึงดูดแฟนลิขสิทธิ์ และขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ กิจกรรมทั้งหมดนี้ สะท้อนถึงความตั้งใจของ MOSHI ในการสร้างประสบการณ์สนุก ๆ มีส่วนร่วม และเป็นแรงบันดาลใจให้ลูกค้าทุกคนได้สัมผัสความสดใสในทุกช่องทาง
ทั้งนี้ โดยข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 บริษัทฯ มีสาขาค้าปลีกและค้าส่งที่เปิดดำเนินการแล้วทั้งสิ้น 194 สาขา แบ่งเป็น ร้านค้าปลีกแบรนด์ Moshi Moshi จำนวน 187 สาขา โดยเป็น รูปแบบ Standalone จำนวน 11 สาขา, ร้านค้าส่งแบรนด์ Moshi Moshi จำนวน 2 สาขา, ร้าน Garlic 3 สาขา, ร้านค้าส่ง Giant 1 สาขา และร้านค้าส่ง The OK Station 1 สาขา