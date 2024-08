GeneLab ชวนเปิดประสบการณ์การชมคอนเสิร์ตสุดพิเศษ ความ ‘แตกต่าง’ ที่ ‘เต็มอิ่ม’ มากกว่าทุกปีที่ผ่านมา กับ LEO presents GeneLabCon 'งานนี้ไม่ได้มีแค่คอนเสิร์ต'

ค่าย GeneLab ในเครือ GMM Music ร่วมกับทีมครึ่งเก้า พร้อมสร้างปรากฏการณ์ทางดนตรีครั้งสำคัญ เปิดตัวคอนเสิร์ตที่แฟนเพลง GeneLab ทุกคนรอตั้งตารอมากที่สุดแห่งปี LEO presents GeneLabCon 'งานนี้ไม่ได้มีแค่คอนเสิร์ต' จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 5 และวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2567 ณ ยูเนี่ยน ฮอลล์, ชั้น 6 ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์ โดยในปีนี้มาพร้อมความ’แตกต่าง’ที่‘เต็มอิ่ม’มากกว่าทุกปีที่ผ่านมา เพื่อมอบประสบการณ์สุดพิเศษและความสนุกให้กับแฟนเพลงได้มาปลดปล่อยความมันได้อย่างเต็มที่ ล่าสุดขอตอกย้ำความยิ่งใหญ่ของงานที่กำลังจะเกิดขึ้น กับงานแถลงข่าว ณ Infinicity Hall ชั้น 5 Paragon Cineplex, Siam Paragon ไปเมื่อวันที่ 1 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยมีพี่ๆ สื่อมวลชน และสื่อดนตรีชั้นนำของประเทศ ต่างให้ความสนใจเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่งโอม ปัณฑพล ประสารราชกิจ Executive Label Director กล่าวถึงความพิเศษของ LEO presents GeneLabCon 'งานนี้ไม่ได้มีแค่คอนเสิร์ต' ที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ว่า “หลังจากที่คอนเสิร์ต GeneLabCon FreeConcert ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ 5 ปีที่แล้ว หลังจากนั้นก็ได้กระแสตอบรับที่ดีมากจากแฟนเพลงในทุกๆปีที่จัดงาน GeneLabCon ในปีนี้ทางค่ายก็อยากจะต่อยอดให้งานยิ่งใหญ่ขึ้น เพื่อมอบความบันเทิง และสร้างประสบการณ์การชมคอนเสิร์ตใหม่ๆ ที่ไม่ได้มีแค่คอนเสิร์ตภายในงาน เพื่อให้แฟนเพลงได้มีส่วนร่วมมากกว่าคอนเสิร์ตทั่วไป ปีนี้จึงเกิดเป็น 3 Concept เพื่อพาให้แฟนเพลงภายในงานพบกับประสบการณ์ใหม่ๆ”·Concert ในปีนี้ค่าย GeneLab ขนทัพศิลปินแบบยกค่ายเพื่อจัดเต็มความสนุกบนเวทีคอนเสิร์ต COCKTAIL / TaitosmitH / Three Man Down / Tilly Birds / Only Monday / The Darkest Romance / ASIA7 / ADORA / Gaikai / Hard Boy / Pang Pattanan / Famoso / GeneLab New Artist และผู้เข้าแข่งขันจากรายการ 19Lab ตลอด 2 วันเต็ม·Conference เป็นเวทีที่สร้างขึ้นเพื่อให้ศิลปินและผู้สนใจ ได้มีโอกาสเห็นมุมมองและวิธีคิดในการทำ งานในวงการเพลงไทย โดยจะมีทั้งการพูดคุยแบบเจาะลึก (Hard Talk) และการพูดคุยแบบเบาสบาย (Soft Talk) เพื่อให้ครอบคลุมทุกประสบการณ์ที่ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับ การพูดคุยแบบ (Hard Talk) จะเน้นไปที่การเจาะลึกถึงปัญหาและความท้าทายในวงการเพลงไทย โดยจะมีผู้ดำเนินรายการจาก The Standard และ ป๋าเต็ดทอล์ก ส่วนการพูดคุยแบบ (Soft Talk) จะเน้นไปที่การพูดคุยและทำกิจกรรมเพื่อความบันเทิงกับศิลปิน โดยจะมีช่อง เทพลีลา และ Buffalo Gags มาสร้างบรรยากาศที่สนุกสนานและเป็นกันเอง· Connect เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเชื่อมต่อระหว่างศิลปินและแฟนเพลง โดยเปิดโอกาสให้แฟนเพลงได้รับชมไปจนถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่น่าสนใจและเป็นที่ชื่นชอบของศิลปิน อาทิฯ กิจกรรม E-Sports การแข่งขันบาสเกตบอลและฟุตซอลจากค่าย Genelab Vs ทีม Allstar กิจกรรมนี้จะเปิดโอกาสให้แฟนเพลงได้เห็นมุมมองที่แตกต่างของศิลปิน รวมถึงการแสดงความสามารถทางด้านกีฬาของศิลปิน กิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่จะสร้างความสนุกสนาน แต่ยังเป็นการสร้างความผูกพันที่แข็งแกร่งระหว่างศิลปินและแฟนเพลงและนี้คือ 3 เหตุผลหลักที่แฟนๆ ห้ามพลาด LEO presents GeneLabCon 'งานนี้ไม่ได้มีแค่คอนเสิร์ต' ที่จะมอบประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยความสนุกและความประทับใจให้กับแฟนเพลงทุกคนภายในงาน ไม่ว่าจะเป็นแฟนเพลงตัวยงหรือเพิ่งเริ่มรู้จักกับศิลปินของ GeneLabรู้แบบนี้แล้วเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อรอกดบัตรไปมันด้วยกันที่ LEO presents GeneLabCon 'งานนี้ไม่ได้มีแค่คอนเสิร์ต' จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 5 และวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2567 ณ ยูเนี่ยน ฮอลล์, ชั้น 6 ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์ บัตรเข้างานแบบจัดเต็ม 2-Day Pass ราคา 1,800 บาท และ 1-Day Pass ราคา 1,200 บาท เปิดจำหน่ายบัตรวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป ทางแอปพลิเคชัน THE CONCERT หรือเว็บไซต์ THECONCERT.COM#GeneLabConไม่ได้มีแค่คอนเสิร์ต #GeneLab #ทีมครึ่งเก้า #GMMMusic