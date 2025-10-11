“อินไลน์ เน็ทเวิร์ค” จับมือ 2 บริษัทชั้นนำระดับโลก “บริษัท HAERS และ บริษัท X&W” เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “SANTECO ”ในงาน The Lifestyle Opus

บริษัท อินไลน์ เน็ทเวิร์ค จำกัด ผู้นำด้านการจัดจำหน่ายสินค้าไลฟ์สไตล์ จับมือกับ 2 บริษัทชั้นนำระดับโลก ได้แก่ บริษัท HAERS และ บริษัท X&W เพื่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่พร้อมกันใน 2 กลุ่มเซ็กเมนต์ ภายในงาน Betrend ชื่องาน The Lifestyle Opus ณ ศูนย์การค้า EmQuartier
* ผลิตภัณฑ์ SANTECO (ซอง เท โค่) – ภายใต้บริษัท HAERS
แบรนด์กระบอกน้ำพรีเมียมรักษ์โลกจากฝรั่งเศส เปิดตัว ซีรีย์ใหม่ “Gemini” ภายในงาน
* ผลิตภัณฑ์ License Character – ภายใต้บริษัท X&W
สินค้าลิขสิทธิ์ตัวการ์ตูนชื่อดังระดับโลก อาทิ Disney (Mickey Mouse, Donald Duck, Stitch, Losso), Crayon Shinchan และ Sanrio (Hello Kitty, Kuromi, My Melody, Hangyodon, Cinnamoroll)
ภายใต้คอนเซ็ปต์งาน “The Lifestyle Opus” บริษัท อินไลน์ เน็ทเวิร์ค จำกัด ได้จับมือกับ ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ กรุ๊ป ถ่ายทอดแนวคิด “ผลงานชิ้นเอกแห่งไลฟ์สไตล์” ผ่านผลิตภัณฑ์และประสบการณ์ที่มีสไตล์ ตอบโจทย์ทั้งกลุ่มเป้าหมาย Gen Y และ Gen Z ที่ชื่นชอบความคูล ฟังก์ชันครบ ดีไซน์โดนใจ และสะท้อนตัวตน
คุณธนกร ปลั่งมณี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท อินไลน์ เน็ทเวิร์ค จำกัด กล่าวว่า “SANTECO (ซอง เท โค่) เป็นแบรนด์กระบอกน้ำพรีเมียมจากฝรั่งเศส ภายใต้บริษัท HAERS ผู้ผลิตกระบอกน้ำอันดับ 1 ของโลก กำลังการผลิตกว่า 80 ล้านใบต่อปี ซึ่งชื่อแบรนด์ SANTECO มาจากภาษาฝรั่งเศส Sante (สุขภาพ) และ Ecologie (สิ่งแวดล้อม) สะท้อนแนวคิดแบรนด์ที่เชื่อในสมดุลระหว่าง การใช้ชีวิตที่ดีและการดูแลโลกให้ยั่งยืน
ภายในงานเปิดตัว สินค้ารุ่นใหม่ “Gemini” ที่ถูกออกแบบตามหลัก Ergonomic เพื่อให้เข้ากับสรีระศาสตร์ ในการหยิบจับและใช้งาน ได้อย่างสะดวกสบาย พร้อมสร้างความโดดเด่นด้วยแนวคิด CMF (Color, Material, Finish) ที่ช่วย สร้างเอกลักษณ์แบรนด์ให้จดจำง่าย และ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน C – Color ถ่ายทอดอารมณ์ และ สไตล์ของแบรนด์ M – Material เลือกใช้วัสดุคุณภาพสูงในทุกชิ้นส่วน แข็งแรง ทนทาน F – Finish ผิวสัมผัสของผลิตภัณฑ์ ที่มีเท็กซ์เจอร์เฉพาะ เพิ่มความสวยงามและฟังก์ชันการใช้งาน
ซึ่งภายในงานอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญในการทำให้ บริษัท อินไลน์ เน็ทเวิร์ค จำกัด สามารถบรรลุเป้าหมาย คือสินค้า Lifestyle Collaboration เราได้ร่วมกับ บริษัท X&W ผู้ถือครองลิขสิทธิ์ตัวการ์ตูนชื่อดังระดับโลก เช่น Disney, Crayon Shinchan และ Sanrio มีฐานการจัดจำหน่ายในกว่า 20 ประเทศ และรวมกว่า 2,000 ลาย ซึงจะเป็นกลยุทธ์ ที่จะช่วยให้บริษัท ได้เปรียบเหนือคู่แข่ง ซึ่งทางบริษัทได้มีการทดลองตลาด โดยจัดจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ Drinkware Collection ได้แก่ Disney Characters (Mickey Mouse และ Stitch) เมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ความสำเร็จนี้ ได้สร้างความมั่นใจในการเปิดตัว Sanrio Series เป็น Business Unit ใหม่ ที่บริษัท อินไลน์ เน็ทเวิร์ค จำกัด ตั้งเป้าให้เติบโตและแข่งขันได้อย่างแข็งแกร่งในตลาดไทยและอาเซียน
โดยผลิตภัณฑ์ Drinkware Collection ที่ทางบริษัทจัดจำหน่าย นำมาเพื่อตอบโจทย์ ผู้บริโภคทุกวัย ทั้งกลุ่มแฟชั่น, เด็ก และคนทำงาน ที่ชื่นชอบความสดใส สนุกสนาน และสินค้าลิขสิทธิ์แท้คุณภาพสูง ทุกชิ้น ปลอดสาร BPA ผลิตจากวัสดุ Tritan และสแตนเลส 316 ที่ทนทาน ปลอดภัย พร้อมขนาดให้เลือกทั้งเด็กเล็กและเด็กโต ช่วยให้การใช้ชีวิตสะดวก และมีสไตล์มากยิ่งขึ้น
คุณธนกรกล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัท อินไลน์ เน็ทเวิร์ค จำกัด มุ่งนำเสนอสินค้าจากผู้ผลิตระดับโลก เพื่อให้คนไทยมีตัวเลือกที่ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์พรีเมียมอย่าง SANTECO หรือคอลเลกชันลิขสิทธิ์แท้ ที่สะท้อนความสนุกและสไตล์ของตัวเอง ทั้งสองแบรนด์มีเอกลักษณ์ชัดเจน ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่และทันสมัย โดยได้วางเป้าหมายตลาด ในประเทศ และบุกตลาด AEC อย่างจริงจัง ทั้งในลาว พม่า และเวียดนาม
“เราจะเดินหน้าขยายตลาดและสร้าง เครือข่ายพันธมิตร อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สินค้าที่คัดสรรเข้าถึงผู้บริโภคได้กว้างขึ้นและสร้างมาตรฐานใหม่ ให้ตลาดกระบอกน้ำพรีเมียมในอาเซียน”
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ งานเปิดตัว SANTECO ที่ EmQuartier ลาน A Space ชั้น 3 ระหว่างวันที่ 10-16 ตุลาคม 2568 พร้อมมาสนุกกับ กิจกรรมพิเศษ ลองสินค้ารุ่นใหม่ และรับของรางวัลสุดพิเศษก่อนใคร!