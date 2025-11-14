“CHAO” โกยกำไรQ3พุ่ง403% อัปเกรดร้านโชห่วย-ขยายB2B

“CHAO” โชว์ฟอร์มไตรมาส 3 ปี 68 แข็งแกร่ง กวาดรายได้ 341.3 ล้านบาท กำไรพุ่ง 403.3% เร่งเครื่องโค้งสุดท้าย มุ่งขยายตลาดและยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงาน รุกสร้างการเติบโตต่อเนื่อง
นางสาวณภัทร โมรินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ้าสัว ฟู้ดส์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ CHAO หนึ่งในผู้นำธุรกิจผลิตและจำหน่ายขนมขบเคี้ยวและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์ ภายใต้แบรนด์ “เจ้าสัว” เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2568 (กรกฎาคม - กันยายน) บริษัทฯ มีรายได้จากการดำเนินงาน 341.3 ล้านบาท เติบโต 0.3% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน (QoQ) แต่ยังปรับตัวลดลง 24.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) โดยมีปัจจัยหนุนจากการรับรู้รายได้ (Revenue Recognition) กลุ่มสินค้าขนมขบเคี้ยวแปรรูปจากธัญพืช ในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาที่เติบโต และการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายไปยังเครือข่ายซูเปอร์มาร์เก็ตเอเชีย (Asian Chain Supermarket) ที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกลุ่มประเทศยุโรป ที่มียอดขายเพิ่มขึ้นจากการส่งออกสินค้าไปยังประเทศอังกฤษและเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นผลมาจากการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการบริหารต้นทุนเชิงรุก ผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (Productivity Improvement) ภายในโรงงาน รวมทั้งการลดของเสียจากกระบวนการผลิต ส่งผลให้กำไรขั้นต้นเติบโต 5.3% (QoQ) และอัตรากำไรขั้นต้นปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 35.5% หรือเพิ่มขึ้น 1.7% (QoQ) ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังมุ่งสร้างการเติบโตผ่านการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ต่ำ อาทิ ช่องทางออนไลน์ และตลาดต่างประเทศ รวมถึงการปรับปรุงเส้นทางการขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้กำไรสุทธิทำได้ 9.5 ล้านบาท เติบโต 403.3% (QoQ) แต่ลดลง 82.4% (YoY)
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมุ่งขับเคลื่อนการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาตลาดภายในประเทศเป็นหลัก ผ่านการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายให้ครอบคลุมผู้บริโภคในทุกกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งนำกลยุทธ์ ‘Marketing 360°’ มาปรับใช้อย่างจริงจัง เพื่อผสานช่องทางออนไลน์และออฟไลน์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สร้างโอกาสในการเข้าถึงลูกค้า และสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค เพื่อรักษาความเป็นผู้นำในตลาด
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเดินหน้าปรับกลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ โดยเน้นการยกระดับช่องทางการค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับการขยายฐานลูกค้าในกลุ่ม B2B (Business-to-Business) ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ อาทิ ขยายความร่วมมือกับ แม็คโคร (Makro) โดยนำผลิตภัณฑ์หมูหยองไปใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ซึ่งถือเป็นการต่อยอดโอกาสและสร้างฐานลูกค้าใหม่ในตลาดองค์กร
ทั้งนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าขยายส่วนแบ่งทางการตลาดผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า ควบคู่ไปกับแนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (ESG) เพื่อรักษาสถานะผู้นำในตลาดและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ในประเทศอย่างไม่หยุดยั้ง พร้อมกันนี้ ยังคงดำเนินมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (Productivity Improvement) และลดของเสียในกระบวนการผลิต (Waste Reduction) เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและผลักดันอัตรากำไรให้อยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพมากขึ้นในระยะยาว
“ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3/2568 สะท้อนถึงการฟื้นตัวอย่างชัดเจนของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกำไรสุทธิที่เติบโตสูงถึง 403.3% จากไตรมาสก่อน ประกอบกับการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ และการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในตลาดต่างประเทศ สะท้อนความสำเร็จในการมุ่งผลักดันให้แบรนด์ขนมขบเคี้ยวไทยเติบโตในตลาดระดับโลก ทั้งนี้ เจ้าสัวยังมุ่งมั่นสร้างการเติบโต เพื่อรักษาความเป็นผู้นำตลาดในประเทศ และแสวงหาโอกาสผ่านการขยายตลาดในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันผลการดำเนินงานให้เติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืน” นางสาวณภัทร กล่าว